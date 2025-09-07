Ειδήσεις | Ελλάδα

Υπό πλήρη έλεγχο τέθηκε η φωτιά στο Πλαγιάρι

Newsroom
Υπό πλήρη έλεγχο τέθηκε η φωτιά στο Πλαγιάρι, η οποία ξέσπασε στις 12:50 το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση. Για την κατάσβεσή τους επιχείρησαν 35 πυροσβέστες με εννέα οχήματα, δύο ομάδες πεζοπόρων, εθελοντές, μηχανήματα έργου και υδροφόρες του δήμου Θέρμης, ενώ ρίψεις νερού πραγματοποίησαν και δύο ελικόπτερα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

