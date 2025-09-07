Χάσετ: Η Fed ξεπέρασε τις αρμοδιότητές της

Ο κορυφαίος οικονομικός σύμβουλος του Λευκού Οίκου, είναι υποψήφιος αντικαταστάτης του Πάουελ και ευθυγραμμίζεται πλήρως με τις επιταγές Τραμπ για τη νομισματική πολιτική.

Ο Κέβιν Χάσετ, ένας από τους βασικούς υποψηφίους για τη θέση του Προέδρου της Ομοσπονδιακής Τράπεζας (Federal Reserve), δήλωσε ότι η Κεντρική Τράπεζα των ΗΠΑ έθεσε σε κίνδυνο την ανεξαρτησία και την αξιοπιστία της, καθώς επεκτάθηκε πέρα από τις αρμοδιότητές της.

«Το ερώτημα είναι: υπήρξε η τρέχουσα κεντρική τράπεζα όσο ανεξάρτητη θα θέλαμε; Όσο διαφανής θα θέλαμε;» δήλωσε ο Χάσετ, κορυφαίος οικονομικός σύμβουλος του Λευκού Οίκου, την Κυριακή στην εκπομπή Face the Nation του CBS. «Και νομίζω πως υπάρχει κάποια διαφωνία ως προς αυτό».

Ο Υπουργός Οικονομικών, Σκοτ Μπέσεντ, ο οποίος ηγείται της διαδικασίας αναζήτησης για τον αντικαταστάτη του Προέδρου της Fed, Τζερόμ Πάουελ, έγραψε την Παρασκευή σε άρθρο γνώμης στη Wall Street Journal ότι η διευρυμένη παρέμβαση της Fed έχει «θολώσει τα όρια μεταξύ νομισματικής και δημοσιονομικής πολιτικής» και κάλεσε την Κεντρική Τράπεζα να περιορίσει την εστίασή της στην εκ του νόμου εντολή της.

Ο Κέβιν Χάσετ - τον οποίο ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει κατονομάσει ως έναν από τους τρεις βασικούς υποψήφιους για τη θέση του Προέδρου της Ομοσπονδιακής Τράπεζας (Fed) - δήλωσε ότι στηρίζει τις θέσεις του Σκοτ Μπέσεντ, αλλά πρόσθεσε ότι προς το παρόν δεν έχει κάποιο σχέδιο για ριζική αναδιάρθρωση του θεσμού.

Σε ξεχωριστή δήλωσή του στο CBS, ο Χάσετ ανέφερε ότι τα δεδομένα του Γραφείου Στατιστικής Εργασίας (Bureau of Labor Statistics) πρέπει να βελτιωθούν και να εκσυγχρονιστούν, προκειμένου να ενισχυθεί η αξιοπιστία και η διαφάνεια του οργανισμού. Ο Τραμπ απέλυσε τον επικεφαλής του Γραφείου τον περασμένο μήνα, μετά την καθοδική αναθεώρηση των στοιχείων για την ανεργία.

Φωτογραφία @AP

