Microsoft: Πιθανά προβλήματα για τους χρήστες του Azure στη Μέση Ανατολή

Microsoft / Πηγή Φωτογραφίας: Getty Images - Ideal Image
Σύμφωνα με την εταιρεία το πρόβλημα προκλήθηκε από πολλαπλές διακοπές σε υποθαλάσσια καλώδια οπτικών ινών στην Ερυθρά Θάλασσα.

Η Microsoft ανακοίνωσε ότι οι χρήστες της υπηρεσίας Microsoft Azure ενδέχεται να αντιμετωπίσουν αυξημένη καθυστέρηση (latency) λόγω πολλαπλών διακοπών σε υποθαλάσσια καλώδια οπτικών ινών στην Ερυθρά Θάλασσα.

Σύμφωνα με το Reuters, σε ενημερωμένο μήνυμα κατάστασης για το σύστημα Azure, η εταιρεία ανέφερε ότι οι χρήστες ενδέχεται να αντιμετωπίσουν διακοπές υπηρεσιών στις διαδρομές δεδομένων που διέρχονται από τη Μέση Ανατολή.
«Αναμένουμε αυξημένη καθυστέρηση (latency) σε ορισμένη διαδικτυακή κίνηση που προηγουμένως διέρχονταν από τη Μέση Ανατολή. Η κίνηση δικτύου που δεν διέρχεται από τη Μέση Ανατολή δεν επηρεάζεται. Θα συνεχίσουμε να παρέχουμε καθημερινές ενημερώσεις ή νωρίτερα, εάν αλλάξουν οι συνθήκες», ανέφερε η Microsoft.

Ως αποτέλεσμα της διακοπής, η Azure - ο δεύτερος μεγαλύτερος πάροχος υπηρεσιών cloud παγκοσμίως μετά την AWS της Amazon- έχει αναδρομολογήσει την κίνηση μέσω εναλλακτικών διαδρομών δικτύου και η δικτυακή κίνηση δεν έχει διακοπεί.

