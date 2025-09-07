Τραμπ: Έτοιμος να προχωρήσει σε δεύτερη φάση επιβολής κυρώσεων κατά της Ρωσίας

Στόχος οι χώρες που συνεχίσουν ν' αγοράζουν ρωσικό πετρέλαιο.

Ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε την Κυριακή από τον Λευκό Οίκο ότι είναι έτοιμος να προχωρήσει σε δεύτερη φάση επιβολής κυρώσεων κατά της Ρωσίας λόγω της σύγκρουσης στην Ουκρανία, αναφέρει το Reuters.

Ο Τραμπ έχει απειλήσει κατ’ επανάληψη τη Μόσχα με επιπρόσθετες κυρώσεις, τις οποίες όμως ανέβαλε για να δώσει χρόνο στη διπλωματία. Εμφανίζεται ωστόσο δυσαρεστημένος από την αδυναμία του να βάλει τέλος στον πόλεμο, αφού αρχικά προέβλεπε ότι θα τον σταματούσε πολύ γρήγορα, αφού αναλάμβανε τα καθήκοντά του, τον περασμένο Ιανουάριο.

Νωρίτερα ο ΥΠΟΙΚ Σκοτ Μπέσεντ σε συνέντευξη του ανέφερε ότι οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να αυξήσουν την πίεση προς τη Ρωσία, αλλά χρειάζονται τους Ευρωπαίους εταίρους να ακολουθήσουν.

Όπως ανέφερε υπάρχει η ελπίδα ότι μια «κατάρρευση» της ρωσικής οικονομίας θα οδηγήσει τον Βλαντίμιρ Πούτιν σε ειρηνευτικές συνομιλίες με την Ουκρανία.

Ο ίδιος πρόεσθεσε ότι ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και ο Αντιπρόεδρος Βανς μίλησαν την Παρασκευή με την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, η οποία στη συνέχεια συνομίλησε με τον Μπέσεντ σχετικά με το ζήτημα των κυρώσεων.

Η αμερικανική πλευρά θέλει δευτερογενείς κυρώσεις σε χώρες που συνεχίσουν να αγοράζουν ρωσικό πετρέλαιο, σε μια προσπάθεια να δημιουργήσει οικονομική ασφυξία στη Μόσχα.

«Βρισκόμαστε πλέον σε έναν αγώνα δρόμου: ποιος θα αντέξει περισσότερο - οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις ή η ρωσική οικονομία; Και αν οι ΗΠΑ και η Ε.Ε. μπορέσουν να επιβάλουν περισσότερες κυρώσεις και περισσότερους δευτερεύοντες δασμούς στις χώρες που αγοράζουν ρωσικό πετρέλαιο, η ρωσική οικονομία θα καταρρεύσει πλήρως και αυτό θα φέρει τον Πρόεδρο Πούτιν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός ΥΠΟΙΚ.

Φωτογραφία @AP

