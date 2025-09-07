Βρετανία: Η αστυνομία προχώρησε σε 890 συλλήψεις κατά τη διαδήλωση υποστήριξης στην Palestine Action στο Λονδίνο

Οι 857 συλλήψεις έγιναν με την κατηγορία της υποστήριξης σε απαγορευμένη οργάνωση με βάση τον αντιτρομοκρατικό νόμο.

Η βρετανική αστυνομία συνέλαβε το Σάββατο 890 άτομα κατά τη διάρκεια μιας διαδήλωσης υποστήριξης στην Palestine Action, μία από τις εκατοντάδες που έχουν γίνει στο Ηνωμένο Βασίλειο μετά την απαγόρευση αυτής της οργάνωσης.

Οι υπηρεσίες επιβολής του νόμου είχαν προειδοποιήσει ότι θα συλλαμβανόταν όποιος εκφράσει ρητή υποστήριξη σε αυτό το κίνημα, το οποίο χαρακτηρίστηκε «τρομοκρατική οργάνωση» τον Ιούλιο από την κυβέρνηση των Εργατικών, επειδή ακτιβιστές του προκάλεσαν υλικές ζημίες, κυρίως σε με αεροπορική βάση.

Ωστόσο το Σάββατο, πολλές εκατοντάδες άνθρωποι αψήφησαν τον κίνδυνο και συγκεντρώθηκαν μπροστά από το κοινοβούλιο κρατώντας πλακάτ με συνθήματα όπως «Αντιτίθεμαι στη γενοκτονία. Στηρίζω την Palestine Action».

Σήμερα, η Μητροπολιτική Αστυνομία ανακοίνωσε ότι προχώρησε σε 890 συλλήψεις: οι 857 με την κατηγορία της υποστήριξης σε απαγορευμένη οργάνωση με βάση τον αντιτρομοκρατικό νόμο και 33 για άλλα αδικήματα, όπως για βιαιοπραγία εναντίον αστυνομικών.

«Η βία που αντιμετωπίσαμε κατά τη διάρκεια της επιχείρησης ήταν συντονισμένη και προερχόταν από μια ομάδα προσώπων, ορισμένα εκ των οποίων φορούσαν μάσκες για να κρύψουν την ταυτότητα τους, με σκοπό να προκαλέσουν όσο μεγαλύτερη αναταραχή ήταν δυνατόν» ανέφερε η Κλερ Σμαρτ, ανώτατο στέλεχος της Μητροπολιτικής Αστυνομία.

Κατά τη διάρκεια της συγκέντρωσης, που οργανώθηκε από την ένωση Defend Our Juries, ξέσπασαν συγκρούσεις μεταξύ αστυνομικών και διαδηλωτών οι οποίοι προσπαθούσαν να εμποδίσουν τις συλλήψεις, σύμφωνα με μια δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου.

«Η κυβέρνησή μας αποφάσισε να απαγορεύσει μια οργάνωση. Αυτό είναι εντελώς εκτός τόπου και χρόνου. Θα έπρεπε να προσπαθεί να σταματήσει τη γενοκτονία (στη Γάζα) αντί να προσπαθεί να σταματήσει τις διαδηλώσεις», είπε ένας 62χρονος, διευθυντής εταιρείας ανακύκλωσης, ο οποίος συνελήφθη από την αστυνομία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ