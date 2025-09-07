Ιαπωνία: Η παραίτηση Ισίμπα αναμένεται να προκαλέσει πίεση σε ομόλογα και μετοχές

Η προσοχή πλέον στρέφεται στους πιθανούς διαδόχους του Ισίμπα και στην ενδεχόμενη επιστροφή στις πολιτικές τύπου «Abenomics».

Η πιεσμένη αγορά κρατικών ομολόγων της Ιαπωνίας και οι ομοίως πιεσμένες μετοχές, αναμένεται να αντιμετωπίσουν μεγαλύτερη μεταβλητότητα τη Δευτέρα, μετά την παραίτηση του υπέρμαχου της δημοσιονομικής πειθαρχίας, πρωθυπουργού Σιγκερού Ισίμπα.

Όπως αναφέρει το Reuters, οι αποδόσεις των ιαπωνικών κρατικών ομολόγων πολύ μακράς διάρκειας (JGB) κινούνται ήδη κοντά σε ιστορικά υψηλά, λόγω παγκόσμιων ανησυχιών για τα δημοσιονομικά ελλείμματα και της εσωτερικής πολιτικής πίεσης στον Ισίμπα. Ο δείκτης Nikkei του χρηματιστηρίου του Τόκιο έχει σημειώσει πτώση από το ιστορικό υψηλό του περασμένου μήνα.

Η προσοχή πλέον στρέφεται στους πιθανούς διαδόχους του Ισίμπα και στην ενδεχόμενη επιστροφή στις πολιτικές τύπου «Abenomics» του εκλιπόντος Σίνζο Άμπε - του μακροβιότερου ηγέτη της Ιαπωνίας, ο οποίος εφάρμοσε μαζικά δημοσιονομικά μέτρα τόνωσης και πρωτοφανή νομισματική χαλάρωση από την κεντρική τράπεζα.

«Μια άμεση αντίδραση της αγοράς θα μπορούσε να είναι ένα bear steepening της καμπύλης αποδόσεων των ιαπωνικών κρατικών ομολόγων, αποδυνάμωση του γεν και ήπια άνοδος των μετοχών, καθώς οι επενδυτές θα εκτιμήσουν αυξημένο κίνδυνο επιστροφής σε πολιτικές αναθέρμανσης της οικονομίας τύπου Abenomics», δήλωσε ο Νακά Ματσουζάουα, επικεφαλής στρατηγικής μακροοικονομίας στην Nomura Securities στο Τόκιο.

Η σχετικά συντηρητική δημοσιονομική προσέγγιση του Ισίμπα είχε θεωρηθεί θετική για την αγορά των JGB, όπου οι αποδόσεις παραμένουν ακόμη χαμηλές σε παγκόσμιο επίπεδο. Ωστόσο, οι ανησυχίες για το τεράστιο δημόσιο χρέος της Ιαπωνίας και τα διευρυνόμενα δημοσιονομικά ελλείμματα εξακολουθούν να υφίστανται.

Το συνολικό δημόσιο χρέος της Ιαπωνίας ανέρχεται σε σχεδόν 250% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος της - το υψηλότερο ποσοστό στον ανεπτυγμένο κόσμο. Οι προϋπολογισμένες απαιτήσεις της χώρας για το επόμενο δημοσιονομικό έτος ανήλθαν σε νέο ρεκόρ για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα το Υπουργείο Οικονομικών.

«Οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων πολύ μακράς διάρκειας πιθανότατα θα αυξηθούν μετά την παραίτηση του Ισίμπα», δήλωσε ο Κατσουτόσι Ινατόμε, ανώτερος στρατηγικός αναλυτής στη Sumitomo Mitsui Trust Asset Management. «Υπάρχει ήδη αυξημένη πίεση στις αποδόσεις των ομολόγων αυτής της κατηγορίας λόγω της αβεβαιότητας σχετικά με τη δημοσιονομική κατάσταση της χώρας, και η πίεση αυτή θα ενταθεί».

Την περασμένη εβδομάδα, η απόδοση του 30ετούς ιαπωνικού κρατικού ομολόγου εκτινάχθηκε στο άνευ προηγουμένου 3,285%, ενώ η απόδοση του 20ετούς έφτασε στο 2,69%, το υψηλότερο επίπεδο από το 1999. Αυτή η άνοδος στις αποδόσεις μεταφράζεται σε ακόμη υψηλότερο κόστος δανεισμού για την κυβέρνηση, τις επιχειρήσεις και τους πολίτες.