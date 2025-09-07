Σε δύο δόσεις η κατάργηση της προσωπικής διαφοράς στις συντάξεις - Αυξήσεις μισθών για ένστολους, διπλωμάτες

Η περικοπή της προσωπικής διαφοράς κατά 50% το 2026 ευνοεί μόνο όσους έχουν μικρή προσωπική διαφορά (έως 20 ευρώ), η οποία με το «κούρεμα» του 50% θα πέσει κάτω από τα 10 ευρώ κι έτσι οι συνταξιούχοι αυτοί θα μπουν στον κύκλο των αυξήσεων.

«Σπάει» σε δύο δόσεις η κατάργηση της προσωπικής διαφοράς για περίπου 671.000 συνταξιούχους, και ανοίγει η πόρτα για τις ετήσιες αυξήσεις στις συντάξεις τους, τις οποίες στερούνται εδώ και τρία χρόνια.

Τα δημοσιονομικά περιθώρια, όπως αποδείχτηκε από τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού, δεν επέτρεψαν την άμεση κατάργηση της προσωπικής διαφοράς, ενώ δεν υπήρξε καμία παρέμβαση για το επίδομα των 250 ευρώ, το οποίο καθιερώθηκε ως μόνιμο μέτρο από το Νοέμβριο.

Όπως επισήμανε στην χθεσινή ομιλία του ο πρωθυπουργός στο πλαίσιο της 89ης ΔΕΘ, η ενσωμάτωση της προσωπικής διαφοράς στις συντάξεις θα γίνει μέσα σε μια διετία. Το 50% της διαφοράς θα μειωθεί το 2026 και το υπόλοιπο 50% το 2027, καταργώντας το άδικο αυτό μνημονιακό μέτρο.

Όσοι έχουν μεγαλύτερη προσωπική διαφορά θα πρέπει να περιμένουν έως το 2027 για να δικαιωθούν αυξήσεις στις συντάξεις τους. Ωστόσο και αυτή η κατηγορία δικαιούχων θεωρείται κερδισμένη, καθώς με το σημερινό καθεστώς θα έπρεπε να περιμένουν 5 έως και 10 χρόνια προκειμένου να τη μηδενίσουν.

Αξίζει να σημειωθεί πως οι συνταξιούχοι με προσωπική διαφορά έχουν απολέσει τα τελευταία τρία χρόνια αυξήσεις ύψους 13,15%.

Εκτιμήσεις αρμοδίων παραγόντων αναφέρουν πως περίπου 90.000 συνταξιούχοι κάθε χρόνο αποκτούν δικαίωμα στις αυξήσεις. Έτσι, μέσα στην επόμενη διετία, ακόμη 240.000-250.000 θα περάσουν στο νέο καθεστώς. Με την οριστική κατάργηση του μέτρου το 2027, οι πραγματικές αυξήσεις θα αγγίξουν όλους του παλαιούς συνταξιούχους.

Δεδομένου πως οι κύριες συντάξεις θα αυξηθούν το 2026 κατά περίπου 2,5% έως 2,7% (με βάση τον πληθωρισμό και την ανάπτυξη), αυτό μεταφράζεται σε μηνιαία αύξηση 14 - 81 ευρώ, ανάλογα με το ποσό της σύνταξης. Οι μέσες συντάξεις που με την ενσωμάτωση της προσωπικής διαφοράς κυμαίνονται μεταξύ 1.300 ευρώ και 1.700 ευρώ, θα έχουν αυξήσεις από 32 ευρώ έως 42 ευρώ τον μήνα.

Αυξήσεις αποδοχών για ένστολους και διπλωμάτες

Οι χθεσινές εξαγγελίες του πρωθυπουργού περιλαμβάνουν μισθολογικές αυξήσεις για 151.422 στελέχη των Ενόπλων δυνάμεων και των Σωμάτων ασφαλείας, μέσω της αναμόρφωσης των ειδικών μισθολογίων τους.

Η αναβάθμιση των μισθολογίων στις Ένοπλες Δυνάμεις, στην Αστυνομία, στην Πυροσβεστική και στο Λιμενικό θα φέρει αυξήσεις στους μισθούς των ενστόλων οι οποίες θα ξεκινήσουν, μάλιστα, από τη μισθοδοσία του Οκτωβρίου.

Σημαντική αναβάθμιση θα έχουν και οι απολαβές του Διπλωματικού Σώματος.

Ο πρωθυπουργός ανέφερε επίσης ότι η κυβέρνηση χτίζει 200 διαμερίσματα σε εκτάσεις πρώην στρατοπέδων και θα στεγάσουν κατά 25% στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και το 75% συμπολίτες που δεν έχουν πρώτη κατοικία.