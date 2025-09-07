Πολεοδομίες: Φεύγουν από τους δήμους, τι θα αλλάξει για τους πολίτες

Η μεταφορά των πολεοδομιών και συγκεκριμένα η έκδοση και ο έλεγχος των οικοδομικών αδειών από τους δήμους στην Κτηματολόγιο Α.Ε. αποτελεί μία από τις τέσσερις εμβληματικές μεταρρυθμίσεις της κυβέρνησης.

Η μεταφορά των πολεοδομιών και συγκεκριμένα η έκδοση και ο έλεγχος των οικοδομικών αδειών από τους δήμους στην Κτηματολόγιο Α.Ε. αποτελεί μία από τις τέσσερις εμβληματικές μεταρρυθμίσεις της κυβέρνησης μέχρι το 2030, σύμφωνα με όσα ανέφερε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας από το βήμα της ΔΕΘ 2025.

Όπως ήδη είχε προαναγγελθεί από το φετινό καλοκαίρι, οι πολεοδομίες φεύγουν από τους δήμους. Πλέον θα εντάσσονται στην Κτηματολόγιο Α.Ε. (η αρχική σκέψη ήταν να περάσουν είτε στην αρμοδιότητα του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, είτε στις Περιφέρειες ενώ εξεταζόταν η δυνατότητα συγχωνεύσεων), μια μεταρρύθμιση η οποία αναμένεται να αλλάξει ριζικά το καθεστώς εξυπηρέτησης των πολιτών που ίσχυε μέχρι τώρα ενώ επιδίωξη είναι να ενισχυθεί η διαφάνεια και να εξαλειφθεί το νοσηρό γραφειοκρατικό και συχνά «παράτυπο» καθεστώς που αντιμετώπιζαν οι Έλληνες πολίτες.

Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι «οι πολεοδομίες φεύγουν από τους δήμους και εντάσσονται στην Κτηματολόγιο Α.Ε., από εστίες εξυπηρετήσεων ή διαφθοράς, θα υπηρετούν την αληθινή τους αποστολή», μια αλλαγή την οποία είχε προαναγγείλει κάποιους μήνες νωρίτερα όπου είχε δηλώσει ότι το σύστημα έχει φθάσει στα όριά του και πρέπει να αλλάξει ριζικά. Αφορμή είχε σταθεί η αξιολόγηση των πολιτών για το Δημόσιο σύμφωνα με την οποία, καμία πολεοδομία δεν κατάφερε να «περάσει τη βάση» με την καλύτερη βαθμολογία που έλαβε Υ.ΔΟΜ. να είναι μόλις 4,9 στα 10. Η αλλαγή εντάσσεται στην ευρύτερη πολιτική που αφορά στο χωροταξικό σχεδιασμό και το Κτηματολόγιο το οποίο αποκτά για πρώτη φορά η χώρα μας και όπως εξήγησε ο κ. Μητσοτάκης «θα επιτρέψει στον καθένα να ξέρει πού θα χτίσει, τι και με ποιους όρους, με βάση το ψηφιακό Κτηματολόγιο που το κράτος αποκτά για πρώτη φορά». Παράλληλα, επεσήμανε ότι όλα αυτά θα υλοποιηθούν «με οδηγό έναν χωροταξικό σχεδιασμό κάθε περιοχής, που θα αποτρέπει τις αυθαιρεσίες και την άναρχη δόμηση και με μοχλούς πολεοδομίες που, από -δυστυχώς- αρκετές φορές, εστίες εξυπηρετήσεων ή ακόμα και διαφθοράς, θα υπηρετούν την αληθινή τους αποστολή. Γι’ αυτό έχουμε πάρει τη δραστική απόφαση οι πολεοδομίες, ως προς το κομμάτι έκδοσης και ελέγχου των οικοδομικών αδειών, να φύγουν από τους Δήμους και να ενταχθούν οργανικά στην Κτηματολόγιο ΑΕ».

Οι μεταρρυθμίσεις που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ 2025

Στο πλαίσιο της 89ης ΔΕΘ, ο Έλληνας πρωθυπουργός ανήγγειλε δέσμη μεταρρυθμίσεων και έκανε εξαγγελίες για φόρους, ΕΝΦΙΑ, μισθούς και συντάξεις. Όσον αφορά στους βασικούς πυλώνες των αλλαγών που προωθούνται αυτοί αφορούν εκτός από τις πολεοδομίες, στην καθιέρωση του Εθνικού Απολυτηρίου, το οποίο αναμένεται να εφαρμοστεί σε βάθος τετραετίας αφού προηγηθεί διαβούλευση με τα κόμματα, η ολοκλήρωση του νέου ΕΣΥ, το οποίο όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης αναμένεται να βελτιωθεί και ο Εθνικός Ενεργειακός Χάρτης για τις επόμενες δεκαετίες. Μάλιστα, για αυτόν τον τελευταίο πυλώνα, ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι πρόκειται για μια «μεταρρύθμιση μακράς πνοής που προϋποθέτει διάλογο και συναίνεση - εθνικό στοίχημα που σηματοδοτεί η ενεργειακή αυτονομία μαζί με προσιτές τιμές στο ηλεκτρικό ρεύμα». Ο ίδιος υπογράμμισε ότι πρόκειται για εθνικό στοίχημα το οποίο επεκτείνεται πολύ πέραν του ορίζοντα αυτής της κυβέρνησης και πρακτικά σημαίνει πάνω απ’ όλα σταθερά προσιτές τιμές στο ηλεκτρικό ρεύμα, κάτι το οποίο ταυτίζεται με την περαιτέρω ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών, «ένας τομέας στον οποίο η Ελλάδα ήδη πρωταγωνιστεί, εξάγοντας για πρώτη φορά ενέργεια από τον ήλιο και τον αέρα της», όπως τόνισε. Για το ίδιο θέμα, ο κ. Μητσοτάκης εξέφρασε την πεποίθηση ότι η πολιτική της κυβέρνησης αποδίδει σημειώνοντας ότι πέρυσι είχαμε μεγάλες αποκλίσεις στις τιμές χονδρικής της νοτιοανατολικής Ευρώπης και της Ελλάδας σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη και πρόσθεσε ότι «για πρώτη φορά είδαμε ότι με τη δυναμική είσοδο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας μειώθηκαν οι τιμές χονδρικής και συγκλίνουμε ολοένα και περισσότερο με τον πυρήνα της Ευρώπης». Ωστόσο, όπως τόνισε, αυτές οι χαμηλότερες τιμές χονδρικής επιβάλλεται να περάσουν και στους καταναλωτές. Αν αυτό δεν συμβεί, δεν θα διστάσουμε να παρέμβουμε, όπως έχουμε κάνει επανειλημμένα.

