Μπέσεντ: Η οικονομική πίεση μπορεί να φέρει τον Πούτιν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων

Θέλουμε δευτερεύοντες δασμούς στις χώρες που αγοράζουν ρωσικό πετρέλαιο, αναφέρει ο Αμερικανός ΥΠΟΙΚ, αλλά χρειαζόμαστε τους Ευρωπαίους εταίρους μας να ακολουθήσουν.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ευρώπη συζητούν έναν νέο γύρο κυρώσεων και δευτερευόντων δασμών κατά της Ρωσίας, με την ελπίδα ότι μια «κατάρρευση» της ρωσικής οικονομίας θα οδηγήσει τον Βλαντίμιρ Πούτιν σε ειρηνευτικές συνομιλίες με την Ουκρανία, δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, σύμφωνα με το Bloomberg.

«Είμαστε έτοιμοι να αυξήσουμε την πίεση προς τη Ρωσία, αλλά χρειαζόμαστε τους Ευρωπαίους εταίρους μας να ακολουθήσουν», δήλωσε ο Μπέσεντ σε συνέντευξή του στην εκπομπή Meet the Press του NBC την Κυριακή. Ο ίδιος ανέφερε ότι ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και ο Αντιπρόεδρος Βανς μίλησαν την Παρασκευή με την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, η οποία στη συνέχεια συνομίλησε με τον Μπέσεντ σχετικά με το ζήτημα των κυρώσεων.

«Βρισκόμαστε πλέον σε έναν αγώνα δρόμου: ποιος θα αντέξει περισσότερο - οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις ή η ρωσική οικονομία; Και αν οι ΗΠΑ και η Ε.Ε. μπορέσουν να επιβάλουν περισσότερες κυρώσεις και περισσότερους δευτερεύοντες δασμούς στις χώρες που αγοράζουν ρωσικό πετρέλαιο, η ρωσική οικονομία θα καταρρεύσει πλήρως και αυτό θα φέρει τον Πρόεδρο Πούτιν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων», δήλωσε.

Η Ρωσία βρίσκεται ήδη υπό ασφυκτικές κυρώσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρώπη, αλλά έχει βρει πελάτες για το ρωσικό πετρέλαιο και φυσικό αέριο στην Ινδία και σε άλλες χώρες.

Τα σχέδια του Τραμπ για έναν γρήγορο, διαπραγματευτικό τερματισμό του σχεδόν τετραετούς πολέμου, που ξεκίνησε όταν η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία, έχουν πλέον «εξατμιστεί» μετά από μια σύνοδο κορυφής με τον Πούτιν στην Αλάσκα τον περασμένο μήνα. Έκτοτε, η Ρωσία συνεχίζει να βομβαρδίζει την Ουκρανία, με επίθεση την Κυριακή στο κεντρικό κυβερνητικό συγκρότημα του Κιέβου - μια επίθεση που χαρακτηρίστηκε ως «σοβαρή κλιμάκωση της σύγκρουσης».

Φωτογραφία @AP