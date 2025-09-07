Ειδήσεις | Ελλάδα

Θεσσαλονίκη: Σοβαρό επεισόδιο με πυροβολισμό στον Εύοσμο

Newsroom
Οι δράστες στη συνέχεια απήγαγαν έναν 20χρονο, ο οποίος αργότερα εντοπίστηκε στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ. Η ΕΛΑΣ διεξάγει έρευνα για τον εντοπισμό των δραστών.

Σοβαρό επεισόδιο με πυροβολισμό σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου έξω από μαγαζί υγειονομικού ενδιαφέροντος στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης.

Άγνωστοι οι οποίοι επέβαιναν σε διαφορετικά αυτοκίνητα βρέθηκαν έξω από το μαγαζί και ο ένας εξ’ αυτών πυροβόλησε στην πόρτα του μαγαζιού για εκφοβισμό, ενώ λίγο αργότερα οι δράστες έβγαλαν με τη βία έναν 20χρονο και τον επιβίβασαν σε ένα αυτοκίνητο.

Στο πλαίσιο των ερευνών ο νεαρός εντοπίστηκε στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες είναι γνωστός στις Αρχές. Η αστυνομία διεξάγει έρευνα για τον εντοπισμό των δραστών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

tags:
Θεσσαλονίκη
Αστυνομία (ΕΛΑΣ)

