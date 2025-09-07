Ψηφιακή πλατφόρμα παραπόνων για απόβλητα θα λειτουργήσει στο myRAAEY

θα ανακοινωθεί τον επόμενο μήνα, όπως γνωστοποίησε σήμερα ο αντιπρόεδρος της ΡΑΑΕΥ και προεδρεύων του Κλάδου Αποβλήτων, Καθ. Κωνσταντίνος Αραβώσης.

Ψηφιακή πλατφόρμα παραπόνων για απόβλητα που θα περιλαμβάνεται στο myRAAEY θα ανακοινωθεί τον επόμενο μήνα, όπως γνωστοποίησε σήμερα ο αντιπρόεδρος της ΡΑΑΕΥ και προεδρεύων του Κλάδου Αποβλήτων, Καθ. Κωνσταντίνος Αραβώσης κατά την διάρκεια ημερίδας που πραγματοποίησε ο Κλάδος Αποβλήτων της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ) στο πλαίσιο της 89ης ΔΕΘ με θέμα «ΡΑΑΕΥ και Απόβλητα: Αφετηρία, όραμα και εργαλεία επίτευξης».

Αναφερόμενος συγκεκριμένα στο έργο του Κλάδου Αποβλήτων και στον πρώτο χρόνο λειτουργίας του, είπε πως ο Κλάδος Αποβλήτων εκπόνησε την Έκθεση Διαχειριστικής Επάρκειας των ΦοΔΣΑ, ενώ έως σήμερα έχει προχωρήσει στην Πιστοποίηση των 13 από τους 14 Φορείς, στην εκπόνηση λειτουργικού και αποτελεσματικού Οδηγού Πιστοποίησης των ΦοΔΣΑ και στην εκπόνηση Πρότασης Ολοκληρωμένης Δέσμης Μέτρων με σκοπό τη διασφάλιση της επιχειρηματικής λειτουργίας των ΦοΔΣΑ. Γνωστοποίησε πως στα τέλη του 2025 θα αποσταλεί στο Υπουργείο Περιβάλλοντος- Ενέργειας μία αναφορά με όλους τους ποιοτικούς και ποσοτικούς δείκτες των ΦοΔΣΑ ενώ για την πλατφόρμα παραπόνων για τα απόβλητα σημείωσε : «Θα δίνουμε τη δυνατότητα σε οποιοδήποτε πολίτη να κάνει καταγγελίες για τέσσερις θεμελιώδεις τομείς που είναι: η αποκομιδή των αποβλήτων καθώς παρατηρείται ότι συλλέγονται σύμμεικτα και ανακυκλώσιμα στο ίδιο απορριμματοφόρο, η ανεξέλεγκτη διάθεση, η παράνομη καύση και οι εγκαταστάσεις. Τα παράπονα και οι καταγγελίες που θα καταγράφονται, θα διοχετεύονται απευθείας στους αρμόδιους Φορείς (ΦοΔΣΑ, Δήμους και Περιφέρειες) και θα παρακολουθούνται από τη ΡΑΑΕΥ», είπε χαρακτηριστικά ο κ Αραβώσης.

Στον χαιρετισμό ο Γενικός Γραμματέας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων, Μανώλης Γραφάκος υπερθεμάτισε της εξαιρετικής συνεργασίας που υπήρξε και υπάρχει μεταξύ του Υπουργείου Περιβάλλοντος-Ενέργειας και της ΡΑΑΕΥ σημειώνοντας πως η Ρυθμιστική Αρχή είναι ένα στοίχημα που κερδίζεται καθημερινά και κερδίζεται προς όφελος των Ελλήνων πολιτών. Τόνισε πως έχουν γίνει βήματα με πιο σημαντικό την πιστοποίηση των ΦοΔΣΑ από τη ΡΑΑΕΥ. «Η ύπαρξη ισχυρών ΦοΔΣΑ είναι εχέγγυο για την επιτυχία του εγχειρήματος. Ήδη επιτεύχθηκαν πολλά καθώς έχουν πιστοποιηθεί 13 Φορείς και αναμένεται σύντομα να πιστοποιηθεί και ο τελευταίος» είπε.

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας Λάζαρος Κυρίζογλου, στο δικό του χαιρετισμό συνεχάρη τη ΡΑΑΕΥ για τη θετική της παρουσία στους Κλάδους Αποβλήτων και Υδάτων. Αναφερόμενος στα απορρίμματα είπε ότι η Ελλάδα καλείται σήμερα να εφαρμόσει συστήματα διαχείρισης στερεών αποβλήτων που εφαρμόζονται στην υπόλοιπη Ευρώπη εδώ και 50 χρόνια. Ο κ. Κυρίζογλου τόνισε πως τα απορρίμματα που παράγει ο κάθε Δήμος, πρέπει να διαχειρίζονται σε τοπικό επίπεδο και όχι να μεταφέρονται σε άλλη περιοχή ευθύνης.

Στην παρουσίαση της Πρότασης Ολοκληρωμένης Δέσμης Μέτρων για τη διασφάλιση της επιχειρησιακής λειτουργίας των ΦοΔΣΑ προχώρησε η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης του Γραφείου του Αντιπροέδρου του Κλάδου Αποβλήτων της ΡΑΑΕΥ, Αΐντα Ανθούλη. «Οι ΦοΔΣΑ καλούνται να ανταποκριθούν με επάρκεια σε ένα εξαιρετικά απαιτητικό περιβάλλον. Ο κλάδος Αποβλήτων της ΡΑΑΕΥ έχει σκοπό να τους βοηθήσει και να υποστηρίξει το έργο τους» τόνισε χαρακτηριστικά.

Για τον Οδηγό που αφορά στην αξιολόγηση της Διαχειριστικής Ικανότητας των ΦοΔΣΑ μίλησε το Μέλος της Ολομέλειας της ΡΑΑΕΥ, Δρ. Ιωάννης Ν.Τζώρτζης. Όπως είπε, ο Οδηγός συνιστά απόφαση αυτοδέσμευσης της ΡΑΑΕΥ με ανθρώπινο πρόσωπο στη νέα εποχή της, υπηρετώντας τη βελτίωση της καθημερινότητας του πολίτη.

Ο Πρόεδρος του ΦοΔΣΑ Πελοποννήσου, Ιωάννης Σμυρνιώτης ανέφερε πως η επίτευξη όλων των στόχων στον Τομέα διαχείρισης των Αποβλήτων το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα προϋποθέτει ισχυρούς Φο.Δ.Σ.Α. Συγκεκριμένα για τον Φο.Δ.Σ.Α. Πελοποννήσου είπε πως «η Πιστοποίησή του από τη ΡΑΑΕΥ άνοιξε τον δρόμο για την έγκριση της χρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση του συνόλου της δημόσιας συμμετοχής, με 65 εκατ. ευρώ, για το έργο της ολοκληρωμένης διαχείρισης αποβλήτων στην Πελοπόννησο, αλλά και την υλοποίηση πολλών σημαντικών έργων και δράσεων".

Ως βασικό μηχανισμό εφαρμογής της κυκλικής οικονομίας στην Ελλάδα χαρακτήρισε τους ΦοΔΣΑ ο Καθ. Νικόλαος Μουσιόπουλος, π. Κοσμήτορας της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ, Αντιπρόεδρος Διεθνών Σχέσεων ΕΕΔΣΑ, προσθέτοντας ότι «με τον σωστό σχεδιασμό, την ανάπτυξη υποδομών, την ενεργοποίηση των Δήμων και τη σύμπραξη ορθά ενημερωμένων πολιτών, η ορθολογική διαχείριση των βιοαποβλήτων: μειώνει σημαντικά την ταφή απορριμμάτων, συμβάλλει στη μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, δημιουργεί δευτερογενείς πόρους (κυρίως βιοαέριο, αλλά και κομπόστ), προάγει την τοπική ανάπτυξη με τη δημιουργία νέων «πράσινων» θέσεων εργασίας.»

Τέλος, ο Πρόεδρος της Οικολογικής Εταιρείας Ανακύκλωσης, Δρ. Φίλιππος Κυρκίτσος, σημείωσε πως «η Πρόληψη και η Διαλογή στην Πηγή (ΔσΠ) είναι οι εμβληματικές προκλήσεις του σήμερα και του μέλλοντος για την Ελλάδα, ώστε να επιτευχθεί ο ευρωπαϊκός στόχος για ΔσΠ των Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) κατά 65%, καθώς και ο στόχος για Ταφή <10%, αμφότεροι έως το 2035». Πρόσθεσε πως «για να επιτευχθούν αυτοί οι φιλόδοξοι στόχοι απαιτείται ως πολιτεία, Τοπική Αυτοδιοίκηση και Κοινωνία να ενώσουμε τις δυνάμεις μας για να αντιμετωπισθούν, μεταξύ άλλων, οι διαχρονικές αδυναμίες της ανακύκλωσης και να ανασυγκροτηθεί η Ανακύκλωση στην Ελλάδα και να προχωρήσουν άμεσα τα δρομολογημένα Συλλογικά Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ