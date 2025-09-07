Ειδήσεις | Διεθνή

Στάρμερ: Σοκαρισμένος από την Ρωσική επίθεση στο Κίεβο

Ο Βρετανός πρωθυπουργός χαρακτήρισε «βάρβαρη» την τελευταία βάρβαρη επίθεση που έγινε στη διάρκεια της νύχτας .

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ δήλωσε σήμερα σοκαρισμένος από την μεγαλύτερη αεροπορική επίθεση της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας που έγινε στη διάρκεια της νύχτας, από την οποία, ξέσπασε φωτιά στο κτίριο της κυβέρνησης στο Κίεβο.

Είμαι σοκαρισμένος από την τελευταία βάρβαρη επίθεση που έγινε στη διάρκεια της νύχτας κατά του Κιέβου και σε όλη την Ουκρανία, η οποία σκότωσε αμάχους κι έπληξε υποδομές”, ανέφερε ο Στάρμερ σε μία ανακοίνωσή του.

“ Για πρώτη φορά, επλήγη η καρδιά της κυβέρνησης της Ουκρανίας. Αυτές οι δειλές επιθέσεις δείχνουν ότι (ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν) πιστεύει ότι μπορεί να ενεργεί με ατιμωρησία. Δεν είναι σοβαρός σχετικά με την ειρήνη”.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

