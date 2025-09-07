Ειδήσεις | Διεθνή

Συνομιλία του προέδρου Ζελένσκι με τον πρόεδρο Μακρόν

Συνομιλία του προέδρου Ζελένσκι με τον πρόεδρο Μακρόν
Συντονίζουμε τις διπλωματικές προσπάθειές μας, τα επόμενα βήματα και τις επαφές με τους συνεργάτες μας, αναφέρει ο Ουκρανός πρόεδρος.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανέφερε σήμερα ότι συνομίλησε με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, μετά τη μεγαλύτερη αεροπορική επιδρομή που πραγματοποίησε η Ρωσία κατά της Ουκρανίας.

“Συντονίζουμε τις διπλωματικές προσπάθειές μας, τα επόμενα βήματα και τις επαφές με τους συνεργάτες μας, για να διασφαλίσουμε μία κατάλληλη αντίδραση”, ανέφερε ο Ζελένσκι στην εφαρμογή επικοινωνίας Telegram.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Φωτογραφία Getty Images / Ideal Images

Βολοντίμιρ Ζελένσκι
Εμανουέλ Μακρόν
Γαλλία
Ουκρανία

