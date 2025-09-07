Συναντήσεις και παρεμβάσεις του υφ. ΥΠΕΞ Χ. Θεοχάρη στη ΔΕΘ

Ο ΥΦΥΠΕΞ αρμόδιος για την Οικονομική Διπλωματία και την Εξωστρέφεια, συναντήθηκε με εκπροσώπους παραγωγικών και εξαγωγικών φορέων.

Σειρά σημαντικών επαφών και παρεμβάσεων πραγματοποίησε ο υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για την Οικονομική Διπλωματία και την Εξωστρέφεια, Χάρης Θεοχάρης, στο πλαίσιο της 89ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, ο υφυπουργός Εξωτερικών συναντήθηκε με εκπροσώπους παραγωγικών και εξαγωγικών φορέων, μεταξύ των οποίων ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ) και ο Σύνδεσμος Εξαγωγέων (ΣΕΒΕ). Στις συζητήσεις τέθηκαν οι προκλήσεις και οι ευκαιρίες που αντιμετωπίζουν οι ελληνικές επιχειρήσεις στο νέο διεθνές περιβάλλον.

Στη συνέχεια, ο κ. Θεοχάρης παρευρέθηκε ως ομιλητής στο Συνέδριο της «Ημερησίας», όπου υπογράμμισε ότι «το βασικό ζήτημα για τις επιχειρήσεις είναι ένα σταθερό και προβλέψιμο περιβάλλον». Τόνισε δε ότι «δεν δύναται να υπάρξει αλλαγή παραγωγικού μοντέλου χωρίς εξωστρέφεια». Αναφέρθηκε επίσης στις επιπτώσεις των δασμών στην ανταγωνιστικότητα και επεσήμανε την ανάγκη διεύρυνσης σε νέες αγορές, στο πλαίσιο της νέας Εθνικής Στρατηγικής Εξωστρέφειας.

Παράλληλα είχε επαφές με εκπροσώπους επιμελητηρίων, ενώ το απόγευμα συμμετείχε ως κεντρικός ομιλητής σε εκδήλωση που συνδιοργάνωσαν η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος και το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης.

Κεντρικό σημείο όλων των παρεμβάσεων και συναντήσεων αποτέλεσε η παρουσίαση της Εθνικής Στρατηγικής Εξωστρέφειας, η οποία εγκρίθηκε πρόσφατα από το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής υπό την προεδρία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

Η Στρατηγική θέτει έναν φιλόδοξο αλλά ρεαλιστικό στόχο: την ενίσχυση της εξωστρέφειας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και την αύξηση των εξαγωγών κατά 8 δισ. ευρώ έως το 2030. Βασίζεται σε πέντε κεντρικούς άξονες:

Μετασχηματισμός της Enterprise Greece σε ολοκληρωμένο κόμβο εξωστρέφειας, με νέα δομή και ενεργό συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα. Στο πλαίσιο αυτό, προβλέπονται καινοτόμες δράσεις για την ενίσχυση του ελληνικού brand, όπως τα Greek Houses (πολυχώροι γαστρονομίας και ελληνικών προϊόντων κατά το πρότυπο του EATALY), η πλατφόρμα byGreece που θα λειτουργεί ως marketplace για εξαγωγείς, καθώς και το πρόγραμμα πιστοποίησης myGreece με σαφείς ποιοτικές προδιαγραφές.

Μεταρρύθμιση του Export Credit Greece, με τη δημιουργία θυγατρικών για ασφάλιση βραχυπρόθεσμων πιστώσεων και factoring, καθώς και με συνεργασίες με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.

Θεσμοθέτηση Κυβερνητικής Επιτροπής Εξωστρέφειας, για αποτελεσματικότερο συντονισμό και παρακολούθηση του Οδικού Χάρτη Διευκόλυνσης Εμπορίου, περιλαμβανομένης της πλήρους ψηφιοποίησης των τελωνείων.

Πενταετές Σχέδιο Εξωστρέφειας (2026-2030) με στοχευμένες δράσεις ανά αγορά και κλάδο, μετρήσιμους στόχους και διαρκή επικαιροποίηση σε συνεργασία με τους φορείς.

Λοιπές δράσεις, όπως το Πρόγραμμα «Εξωστρέφεια Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων», το νέο πλαίσιο ανθρωπιστικής και αναπτυξιακής βοήθειας Hellenic Aid, το Παρατηρητήριο Εξωστρέφειας και η Εξαγωγική Ακαδημία.

Όπως δήλωσε ο κ. Θεοχάρης: «Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών και ειδικότερα του εμπορικού ισοζυγίου ήταν ένα από τα δύο ελλείμματα που οδήγησαν τη χώρα στην οικονομική κρίση. Συνεπώς, η ώθηση της οικονομίας σε μεγαλύτερη εξωστρέφεια είναι κρίσιμη για την ανάπτυξη και την ανθεκτικότητα της χώρας τα επόμενα χρόνια. Χρειάζονται πέντε άξονες ουσιαστικής αλλαγής: καλύτερη στρατηγική στόχευση, εστίαση σε μετρήσιμα αποτελέσματα, ενισχυμένη συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα, περισσότερος συντονισμός και συνεκτική δράση, ώστε να πετύχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα».

Στο πλαίσιο των παρεμβάσεων στην 89η ΔΕΘ, ο υφυπουργός Εξωτερικών απηύθυνε χαιρετισμό στην εκδήλωση της Enterprise Greece με θέμα «Μακεδονία: Πυλώνας Ανάπτυξης και Καινοτομίας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη», υπογραμμίζοντας τον στρατηγικό ρόλο της Βόρειας Ελλάδας στην ανάπτυξη και την εξωστρέφεια της χώρας. Στάθηκε ιδιαίτερα στην εξαγωγική δυναμική της περιοχής, καθώς και στη σημασία της καινοτομίας ως βασικού παράγοντα για την προσέλκυση επενδύσεων.

Την Κυριακή, ο κ. Θεοχάρης συμμετείχε στην κεντρική εκδήλωση της Enterprise Greece με θέμα «Ελλάδα - Στρατηγικός Εταίρος σε έναν Κόσμο που Αλλάζει», όπου ανέδειξε τη συνεχή ενίσχυση της διεθνούς θέσης της χώρας σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο γεωοικονομικό περιβάλλον. Παρουσίασε το νέο Εθνικό Σχέδιο Εξωστρέφειας, το οποίο αποσκοπεί στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων, το άνοιγμα νέων αγορών, την αναβάθμιση του εθνικού brand και την περαιτέρω ενδυνάμωση της Ελλάδας ως ελκυστικού και αξιόπιστου επενδυτικού προορισμού.

Κατά τη διάρκεια του διημέρου, ο υφυπουργός περιηγήθηκε σε περίπτερα της Έκθεσης, όπου είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με εκθέτες και εκπροσώπους επιχειρήσεων και να ενημερωθεί για τις προοπτικές, τις επενδυτικές ευκαιρίες και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν. Το Σάββατο, υποδέχθηκε στο περίπτερο της Enterprise Greece τον πρωθυπουργό, κ. Κυριάκο Μητσοτάκη, με τον οποίο είχε σύντομη συνομιλία για θέματα οικονομικής διπλωματίας και στρατηγικής εξωστρέφειας, στο πλαίσιο της επίσημης επίσκεψης του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ