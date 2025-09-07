Ειδήσεις | Ελλάδα

Μυτιλήνη: Μειώνεται κατά 50% κάθε Πέμπτη το δρομολόγιο Μυτιλήνη - Αιβαλί μετ' επιστροφής

Οι μειωμένες τιμές εισιτηρίων θα ισχύσουν από την ερχόμενη Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου.

Μειωμένη κατά 50% θα είναι κάθε Πέμπτη, η τιμή του εισιτηρίου από Μυτιλήνη για Αϊβαλί με επιστροφή. Έτσι η τιμή του εισιτηρίου πέφτει στα 25 ευρώ, από τα 45 που κόστιζε - μια τιμή που εθεωρείτο πολύ υψηλή για ταξίδι μιας ώρας και 20 λεπτών.

Αυτό ανακοίνωσε χθες ο δήμαρχος του Αϊβαλί, Μεσούτ Εργκίν, κατά τη συζήτηση με θέμα «η διπλωματία των πόλεων και η εμπέδωση της Ειρήνης» που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του 1ου Διεθνούς Φεστιβάλ Ειρήνης Λέσβου.

Άγνωστο είναι, αν μειωμένες τιμές θα ισχύσουν και για το δρομολόγιο Αϊβαλί - Μυτιλήνη με επιστροφή, όπως έχει ζητηθεί από ελληνικής πλευράς, ώστε να διευκολύνονται μονοήμερες εκδρομές και Τούρκων πολιτών. Ας σημειωθεί ότι πολλοί Λέσβιοι επισκέπτονται το Αιβαλί κάθε Πέμπτη, λόγω του παζαριού που κατά παράδοση στήνεται εκείνη τη μέρα στην αντικρινή τουρκική πόλη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

