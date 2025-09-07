Ειδήσεις | Ελλάδα

Πυρκαγιά σε εξέλιξη στο Πλαγιάρι Θεσσαλονίκης

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Πυρκαγιά σε εξέλιξη στο Πλαγιάρι Θεσσαλονίκης
Επί ποδός η Πυροσβεστική μετά από φωτιά που ξέσπασε σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στο Πλαγιάρι Θεσσαλονίκης.

Επί ποδός η Πυροσβεστική μετά από φωτιά που ξέσπασε σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στο Πλαγιάρι Θεσσαλονίκης.

Στο σημείο επιχειρούν 35 πυροσβέστες, με δύο πεζοπόρες ομάδες της 2ης ΕΜΟΔΕ και 9 οχήματα, ενώ στη μάχη με τις φλόγες συμμετέχουν εθελοντές και δύο ελικόπτερα.

Στην επιχείρηση συνδράμουν επίσης μηχανήματα έργου και υδροφόρες των ΟΤΑ, προκειμένου να περιοριστεί η εξάπλωση της φωτιάς.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Πακέτο ΔΕΘ: Πόσο μειώνονται οι φόροι για μισθωτούς, συνταξιούχους, νέους, φορολογούμενους με παιδιά  - Αναλυτικά παραδείγματα

Πολεοδομίες: Φεύγουν από τους δήμους, τι θα αλλάξει για τους πολίτες

Σε δύο δόσεις η κατάργηση της προσωπικής διαφοράς στις συντάξεις - Αυξήσεις μισθών για ένστολους, διπλωμάτες

tags:
Πυρκαγιά
Φωτιά τώρα
Πυροσβεστική

BEST OF LIQUID MEDIA

gazzetta
gazzetta reader insider insider