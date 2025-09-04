Θεσσαλονίκη: Δασική πυρκαγιά στον Χορτιάτη, ήχησε το 112

Πυρκαγιά ξέσπασε σε δασική έκταση στον Χορτιάτη Θεσσαλονίκης και για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν χερσαία και εναέρια μέσα πυρόσβεσης, ενώ ήχησε και το 112.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, στο σημείο επιχειρούν 49 πυροσβέστες με 20 οχήματα και μία ομάδα πεζοπόρου της 2ης ΕΜΟΔΕ, ενώ από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις τέσσερα αεροσκάφη και τρία ελικόπτερα. Συνδράμουν, επίσης, εθελοντές, μηχανήματα έργου και υδροφόρες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Νωρίτερα ήχησε και το 112, προειδοποιώντας τους κατοίκους της περιοχής να βρίσκονται σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.