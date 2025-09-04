Ειδήσεις | Διεθνή

Εγκατέλειψε το Ιράν ο πρεσβευτής της Αυστραλίας - Εντείνεται η διπλωματική κρίση

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Εγκατέλειψε το Ιράν ο πρεσβευτής της Αυστραλίας - Εντείνεται η διπλωματική κρίση
Οι διμερείς σχέσεις μεταξύ Τεχεράνης και Καμπέρας υποβαθμίστηκαν και ο πρεσβευτής της Αυστραλίας αποχώρησε από το Ιράν, δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών Εσμαΐλ Μπαγαΐ.

Οι διμερείς σχέσεις μεταξύ Τεχεράνης και Καμπέρας υποβαθμίστηκαν και ο πρεσβευτής της Αυστραλίας αποχώρησε από το Ιράν, δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών Εσμαΐλ Μπαγαΐ, σύμφωνα με το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, καθώς η διπλωματική ένταση των δύο χωρών συνεχίζεται.

Στα τέλη Αυγούστου η κυβέρνηση της Αυστραλίας απέλασε τον πρεσβευτή του Ιράν στην Καμπέρα, κατηγορώντας την Τεχεράνη ότι οργάνωσε δύο αντισημιτικές ενέργειες που σημειώθηκαν πέρυσι στη Μελβούρνη και το Σίδνεϊ.

Το Ιράν απέρριψε τις κατηγορίες αυτές και προειδοποίησε τότε ότι θα προχωρήσει σε αντίποινα για την απέλαση του πρεσβευτή του από την Καμπέρα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

ΔΕΘ: Κλείδωσε το πακέτο παροχών για το 2026 – Παρεμβάσεις για στεγαστικό, δημογραφικό και μεσαία εισοδήματα

Αντίστροφη μέτρηση για το «μπαζούκα» της Alpha Bank

Με φθηνή βενζίνη από Βουλγαρία φουλάρουν οι Έλληνες, κλείνουν τα πρατήρια στην παραμεθόριο

tags:
Ιράν
Αυστραλία

BEST OF LIQUID MEDIA

gazzetta
gazzetta reader insider insider