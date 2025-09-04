Εγκατέλειψε το Ιράν ο πρεσβευτής της Αυστραλίας - Εντείνεται η διπλωματική κρίση

Οι διμερείς σχέσεις μεταξύ Τεχεράνης και Καμπέρας υποβαθμίστηκαν και ο πρεσβευτής της Αυστραλίας αποχώρησε από το Ιράν, δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών Εσμαΐλ Μπαγαΐ.

Οι διμερείς σχέσεις μεταξύ Τεχεράνης και Καμπέρας υποβαθμίστηκαν και ο πρεσβευτής της Αυστραλίας αποχώρησε από το Ιράν, δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών Εσμαΐλ Μπαγαΐ, σύμφωνα με το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, καθώς η διπλωματική ένταση των δύο χωρών συνεχίζεται.

Στα τέλη Αυγούστου η κυβέρνηση της Αυστραλίας απέλασε τον πρεσβευτή του Ιράν στην Καμπέρα, κατηγορώντας την Τεχεράνη ότι οργάνωσε δύο αντισημιτικές ενέργειες που σημειώθηκαν πέρυσι στη Μελβούρνη και το Σίδνεϊ.

Το Ιράν απέρριψε τις κατηγορίες αυτές και προειδοποίησε τότε ότι θα προχωρήσει σε αντίποινα για την απέλαση του πρεσβευτή του από την Καμπέρα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ