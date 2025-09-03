Δανία: Ουκρανική εταιρεία όπλων ξεκινά την παραγωγή καυσίμων για πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς

Μια ουκρανική κατασκευάστρια εταιρεία όπλων θα ξεκινήσει στη Δανία παραγωγή καυσίμων για πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς, ανακοίνωσε σήμερα η δανική κυβέρνηση, στην πρώτη επέκταση εργασιών στο εξωτερικό από μια ουκρανική αμυντική εταιρεία.

Η ουκρανική εταιρεία είναι η Fire Point, κατασκευαστής των πυραύλων Flamingo, τους οποίους ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι χαρακτήρισε ως το πιο επιτυχημένο όπλο της χώρας του.

Τον Ιούνιο, ο Ζελένσκι είχε δηλώσει ότι η Ουκρανία διεξάγει συνομιλίες για κοινή παραγωγή όπλων με τη Δανία, τη Νορβηγία, τη Γερμανία, τον Καναδά, τη Βρετανία και τη Λιθουανία.

Η μονάδα παραγωγής καυσίμων θα βρίσκεται κοντά στην δανική αεροπορική βάση Σκάιντστρουπ, όπου βρίσκεται ο στόλος μαχητικών αεροσκαφών F-16 της σκανδιναβικής χώρας.

«Αυτό είναι ένα χέρι βοήθειας στον αγώνα της Ουκρανίας για την ασφάλεια και την ανεξαρτησία της και, κυρίως, για την ευκαιρία της να ζήσει ειρηνικά», δήλωσε σε δημοσιογράφους ο Δανός υπουργός Άμυνας Τρελς Λουντ Πούλσεν.

Η Δανία είναι από τους ενεργούς υποστηρικτέςς της Ουκρανίας από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία το 2022, μέχρι στιγμής έχει συνεισφέρει 67,6 δισεκατομμύρια δανικές κορώνες (10,13 δισεκατομμύρια δολάρια) σε στρατιωτική υποστήριξη, σύμφωνα με το δανικό υπουργείο Εξωτερικών.

Η δανική κυβέρνηση διέθεσε πρόσφατα 500 εκατομμύρια κορώνες για να υποστηρίξει τις ουκρανικές εταιρείες που επεκτείνονται στη σκανδιναβική χώρα.

Υπενθυμίζεται πως ηγέτες των σκανδιναβικών και των βαλτικών χωρών θα υποδεχθούν σήμερα στην Κοπεγχάγη τον Ουκρανό πρόεδρο για να συζητήσουν σχετικά με επιπρόσθετη υποστήριξη προς την Ουκρανία στο μέτωπο και στο πεδίο των διαπραγματεύσεων, όπως ανακοίνωσε το γραφείο της πρωθυπουργού της Δανίας Μέτε Φρεντέρικσεν.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ