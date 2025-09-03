Ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν προσκάλεσε σήμερα τον Βορειοκορεάτη ηγέτη Κιμ Γιονγκ Ουν στη Ρωσία μετά τις συνομιλίες που είχε μαζί του στο Πεκίνο, σύμφωνα με βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα από το Κρεμλίνο.

Ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν προσκάλεσε σήμερα τον Βορειοκορεάτη ηγέτη Κιμ Γιονγκ Ουν στη Ρωσία μετά τις συνομιλίες που είχε μαζί του στο Πεκίνο, σύμφωνα με βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα από το Κρεμλίνο.

«Θα ειδωθούμε σύντομα», είπε ο Κιμ μέσω διερμηνέα, αγκαλιάζοντας τον Πούτιν για να τον αποχαιρετίσει μετά τις συνομιλίες που είχαν οι δύο ηγέτες στην κινεζική πρωτεύουσα, οι οποίες διήρκεσαν δυόμισι ώρες.

«Σε περιμένουμε, έλα να μας επισκεφθείς», απάντησε ο Πούτιν.

Ο Κιμ είχε νωρίτερα δεσμευτεί για την πλήρη υποστήριξή του στον Πούτιν, υποσχόμενος να κάνει «ό,τι μπορεί για να βοηθήσει» τη Μόσχα, ενώ ο Ρώσος πρόεδρος είχε ευχαριστήσει την Πιονγκγιάνγκ για την αποστολή στρατιωτών για να πολεμήσουν στο πλευρό της Ρωσίας κατά των δυνάμεων της Ουκρανίας.

Πούτιν: Το «ευχαριστώ» στον Κιμ για την συμβολή των Βορειοκορεατών στην Ουκρανία

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν ευχαρίστησε σήμερα τον Βορειοκορεάτη ηγέτη Κιμ Γιονγκ Ουν για το θάρρος που επιδεικνύουν οι Βορειοκορεάτες στρατιώτες στις μάχες κατά των ουκρανικών δυνάμεων.

Ο πρόεδρος της Ρωσίας συναντήθηκε σήμερα με τον Βορειοκορεάτη ηγέτη στο Πεκίνο, όπου οι δύο ηγέτες παρακολούθησαν τους εορτασμούς για τα 80 χρόνια από τη νίκη επί της Ιαπωνίας και τον τερματισμό του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, ανακοίνωσε το Κρεμλίνο.

«Με δική σας πρωτοβουλία, όπως είναι καλά γνωστό, οι ειδικές σας δυνάμεις συμμετείχαν στην απελευθέρωση της περιφέρειας του Κουρσκ», δήλωσε ο Πούτιν στον Κιμ κατά την συνάντησή τους στην Κίνα.

Η συνεργασία ανάμεσα στη Βόρεια Κορέα και τη Ρωσία αυξήθηκε σημαντικά μετά την υπογραφή τη συνθήκης σύμπραξης ανάμεσα στις δύο χώρες τον Ιούνιο του 2024, υπογράμμισε από την πλευρά του ο Κιμ απευθυνόμενος στον Πούτιν και σημείωσε ότι προτίθεται να κάνει «ό,τι μπορεί για να βοηθήσει» τη Ρωσία.

«Οι στρατιώτες σας πολέμησαν θαρραλέα και ηρωικά», τόνισε ο Ρώσος πρόεδρος, ενώ στην αρχή της συνάντησής τους είχε πει πως «τον τελευταίο καιρό, οι σχέσεις ανάμεσα στις χώρες μας έχουν γίνει ιδιαιτέρως φιλικές, στηρίζονται στην εμπιστοσύνη ανάμεσα σε συμμάχους».

Νωρίτερα φέτος Βορειοκορεάτες στρατιώτες συνέβαλαν στην απώθηση των ουκρανικών δυνάμεων από την περιφέρεια του Κουρσκ στη δυτική Ρωσία.

«Θα ήθελα να επισημάνω ότι δεν θα ξεχάσουμε ποτέ τις θυσίες που έκαναν οι ένοπλες δυνάμεις σας και οι οικογένειες των στρατιωτών σας», πρόσθεσε ο Πούτιν.

«Εκ μέρους του ρωσικού λαού, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τη συμμετοχή σας στον κοινό αγώνα κατά του σύγχρονου νεοναζισμού», υπογράμμισε εξάλλου ο Ρώσος πρόεδρος απευθυνόμενος στον Κιμ, αναπαράγοντας την επίσημη ρητορική της Ρωσίας για να αιτιολογήσει την εισβολή της στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022, η οποία έχει στόχο, σύμφωνα με τη Μόσχα, την «αποναζιστικοποίηση» της γειτονικής της Ουκρανίας.

«Σας ζητώ να μεταφέρετε τα θερμότερα λόγια ευγνωμοσύνης σε όλον τον λαό της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας», κατέληξε ο Πούτιν.

Η Ρωσία και η Βόρεια Κορέα ενίσχυσαν την στρατιωτική τους συνεργασία τα τελευταία χρόνια. Οι Βορειοκορεάτες παρείχαν όπλα και στρατιώτες για την υποστήριξη της ρωσικής επίθεσης στην Ουκρανία, ενώ οι δύο χώρες υπέγραψαν συμφωνία αμοιβαίας άμυνας με αφορμή επίσκεψη του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν στη Βόρεια Κορέα πέρυσι.

Χειραψία Κιμ Γιονγ Ουν με τον πρόεδρο της Βουλής της Νότιας Κορέας

Ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν αντάλλαξε σήμερα χειραψία με τον πρόεδρο της Εθνοσυνέλευσης της Νότιας Κορέας Γου Γουόν-σικ, σύμφωνα με το γραφείο του δεύτερου.

Αυτό έγινε πριν από την έναρξη της στρατιωτικής παρέλασης στο Πεκίνο, την οποία παρακολούθησαν οι δύο αξιωματούχοι, για τον εορτασμό της επίσημης παράδοσης της Ιαπωνίας στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, πρόσθεσε το γραφείο του προέδρου της νοτιοκορεατικής Εθνοσυνέλευσης σε ανακοίνωση που εξέδωσε. Ο Γου εκπροσωπούσε τη Νότια Κορέα στο γεγονός αυτό στο Πεκίνο.

Μαζί με τον πρόεδρο της Νότιας Κορέας Λι Τζε Μιουνγκ, ο Γου έχει ζητήσει την επανάληψη του διαλόγου ανάμεσα στη Σεούλ και την Πιονγκγιάνγκ έπειτα από μια περίοδο ιδιαίτερα τεταμένων σχέσεων.

Η Βόρεια Κορέα έχει απορρίψει μέχρι στιγμής τα ανοίγματα από τη Σεούλ και δηλώνει ότι δεν ενδιαφέρεται για συνομιλίες με τη Νότια Κορέα.

Ο Γου συναντήθηκε επίσης με τον πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν στο Πεκίνο και ο Ρώσος ηγέτης τον ρώτησε αν υπάρχει κάποιο μήνυμα που θα ήθελε να μεταφέρει στον Κιμ, σύμφωνα με το γραφείο του Γου.

Ο τελευταίος απάντησε λέγοντας ότι είναι «πολύ σημαντικό» τώρα να επιτευχθεί ειρήνη στην κορεατική χερσόνησο, παρά τις δύσκολες συνθήκες.

Πριν από την αναχώρησή του για το Πεκίνο, ο Γου είχε δηλώσει ότι δεν ήταν σαφές αν θα μπορούσε να συναντήσει τον Κιμ, αλλά είχε προσθέσει ότι αν συνέβαινε αυτό θα ήθελε να συζητήσει με τον Βορειοκορεάτη ηγέτη το πώς θα μπορούσε να επιτευχθεί ειρήνη στην κορεατική χερσόνησο.

Τον Γου συνόδευαν στο Πεκίνο άλλοι Νοτιοκορεάτες βουλευτές, μεταξύ των οποίων βετεράνος πολιτικός που διευκόλυνε συνομιλίες ανάμεσα στη Νότια και τη Βόρεια Κορέα στο παρελθόν.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ