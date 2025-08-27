Ειδήσεις | Ελλάδα

Φωτιά τώρα στα Καλύβια Ηλείας - Ενεργά δύο μέτωπα, στη μάχη και εναέρια μέσα

Στα δύο πύρινα μέτωπα επιχειρούν 42 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος και 17 οχήματα, ενώ από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις νερού τρία πυροσβεστικά αεροπλάνα και ένα ελικόπτερο.

Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά, σε δύο εστίες, στην περιοχή Καλύβια, του Δήμου Ήλιδας, στην Ηλεία.

Πυρκαγιά
Φωτιά τώρα

