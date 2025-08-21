Ειδήσεις | Ελλάδα

Πυρκαγιά σε εξέλιξη στην Β. Εύβοια

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Πυρκαγιά σε εξέλιξη στην Β. Εύβοια
Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Μαούνης, κοντά στην Ιστιαία.

Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Μαούνης, κοντά στην Ιστιαία.

Ήδη έχουν κινητοποιηθεί ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις από τη Λίμνη, το Μαντούδι και την Ιστιαία που επιχειρούν στη Βόρεια Εύβοια και ενισχύονται και με δυνάμεις από Χαλκίδα και Φθιώτιδα ενώ μπήκαν στη μάχη της κατάσβεσης ελικόπτερα και αεροσκάφη

Συγκεκριμένα σύμφωνα με ανακοίνωση της Πυροσβεστικής, στο σημείο επιχειρούν 40 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων από την 4η και την 20ή ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα, 5 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Συνδρομή παρέχουν και υδροφόρες των ΟΤΑ.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Δάνεια σε ελβετικό φράγκο: Οι τράπεζες προετοιμάστηκαν και αναμένουν τη ρύθμιση

Γιατί θα τρώμε όλο και περισσότερα έντομα - Αλματώδης η ανάπτυξη της αγοράς μέχρι το 2030

Ποδόσφαιρο: Ξεπέρασαν τα 5 δισ. δολ. οι μεταγραφές στην Ευρώπη - Που βρίσκουν τα χρήματα οι ομάδες

tags:
Πυρκαγιά
Εύβοια

BEST OF LIQUID MEDIA

gazzetta
gazzetta reader insider insider