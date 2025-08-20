Ειδήσεις | Ελλάδα

Επιχείρηση της ΕΛΑΣ για την εξάρθρωση ομάδων της τουρκικής μαφίας στην Αττική - Έξι συλλήψεις μέχρι στιγμής

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Επιχείρηση της ΕΛΑΣ για την εξάρθρωση ομάδων της τουρκικής μαφίας στην Αττική - Έξι συλλήψεις μέχρι στιγμής
Αστυνομική επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, για τη σύλληψη Τούρκων υπηκόων που διαμένουν στην Ελλάδα και φέρονται να εμπλέκονται στο οργανωμένο έγκλημα, βρίσκεται σε εξέλιξη από τις πρωινές ώρες στην Αττική.

Αστυνομική επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, για τη σύλληψη Τούρκων υπηκόων που διαμένουν στην Ελλάδα και φέρονται να εμπλέκονται στο οργανωμένο έγκλημα, βρίσκεται σε εξέλιξη από τις πρωινές ώρες στην Αττική.

Όπως έγινε γνωστό από την Αστυνομία, μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί έξι υπήκοοι Τουρκίας, οι οποίοι κατηγορούνται για παράβαση των νόμων περί όπλων και ναρκωτικών, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες σε σπίτια και άλλους χώρους.

Η σημερινή επιχείρηση είναι συνέχεια μιας σειράς άλλων επιχειρήσεων που έχουν πραγματοποιηθεί το τελευταίο διάστημα από την Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα και στοχεύει στην εξάρθρωση εγκληματικών ομάδων που σχετίζονται με την τουρκική μαφία.

Μετά την ολοκλήρωση της επιχείρησης θα ανακοινωθούν λεπτομέρειες για τα αποτελέσματα από την ΕΛΑΣ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Από την Αλάσκα στο Αιγαίο: Το επικίνδυνο προηγούμενο της ουκρανικής «διευθέτησης»

Ποιες εξαγγελίες μπαίνουν στο «καλάθι» της ΔΕΘ για τη στέγαση, τις συντάξεις και τις ασφαλιστικές εισφορές

IX: Έρχονται τα πρώτα πρόστιμα για 350.000 οχήματα χωρίς ΚΤΕΟ και τέλη κυκλοφορίας

tags:
Αστυνομία (ΕΛΑΣ)
Μαφία
Τουρκία
Σύλληψη

BEST OF LIQUID MEDIA

gazzetta
gazzetta reader insider insider