Στο νοσοκομείο μετά από ελαφρά αδιαθεσία ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος

Σε μονάδα αυξημένης φροντίδας, στο νοσοκομείο Γεννηματάς, νοσηλεύεται ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, ο κ. Ιερώνυμος αισθάνθηκε ελαφρά αδιαθεσία, με αποτέλεσμα να μεταβεί στο νοσοκομείο με δικό του μέσο. Εκεί υποβάλλεται στις απαραίτητες εξετάσεις προκειμένου να διαπιστωθεί η κατάσταση της υγείας του.

Όπως επίσης μεταφέρουν πηγές από το νοσοκομείο, ο κ. Ιερώνυμος είναι ήρεμος και σε καλή κατάσταση.