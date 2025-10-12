Πολιτική | Ελλάδα

Αναβάλλεται η επίσκεψη Γεραπετρίτη στη Γερμανία – Θα συνοδεύσει τον Μητσοτάκη στη σύνοδο για τη Γάζα

Το Υπουργείο Εξωτερικών γνωστοποίησε την αναβολή της αυριανής συνάντησης του Γιώργου Γεραπετρίτη με τον Γερμανό ομόλογό του, Johann Wadephul.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η αναβολή της συνάντησης οφείλεται στη συμμετοχή του Γιώργου Γεραπετρίτη στη συνοδεία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη Σύνοδο Κορυφής για την Ειρήνη, που θα διεξαχθεί στο Σαρμ Ελ Σέιχ της Αιγύπτου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η πρόσκληση προς την Ελλάδα και την Κύπρο προήλθε από τον Πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να δηλώνει πως πρόκειται για μια απάντηση σε όσους επιμένουν να παρουσιάζουν τη χώρα ως απομονωμένη.

