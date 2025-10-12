Ευέλικτο ωράριο: Ποιο θα είναι το νέο πλαίσιο διευθέτησης του χρόνου εργασίας - Παραδείγματα

Το νομοσχέδιο προβλέπει τη δυνατότητα τετραήμερης εργασίας καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους (και όχι μόνο για ένα εξάμηνο), δίνοντας ανάσα κυρίως σε εργαζόμενους γονείς και άτομα με αυξημένες οικογενειακές υποχρεώσεις. Οι επιπλέον ώρες εργασίας θα μπορούν να αντισταθμίζονται με μειωμένο ωράριο, ρεπό ή άδεια

Σε νέες κινητοποιήσεις προχωρούν την Τρίτη 14 Οκτωβρίου Ομοσπονδίες, Εργατικά Κέντρα και Συνδικάτα σε ολόκληρη τη χώρα, ημέρα κατά την οποία το εργασιακό νομοσχέδιο θα συζητείται στην Ολομέλεια της Βουλής.

«Κόκκινο πανί» για τα συνδικάτα αποτελούν οι προβλέψεις για 13ωρη εργασία, παρά τις κυβερνητικές διαβεβαιώσεις ότι η επίμαχη διάταξη που προβλέπει ευελιξία στη διευθέτηση του ωραρίου:

εφαρμόζεται μόνο κατ’ εξαίρεση, έως 37 ημέρες ετησίως και με ανώτατο όριο 48 ωρών εβδομαδιαίως ανά τετράμηνο

ενδεχόμενη άρνηση του εργαζόμενου δεν μπορεί να επιφέρει δυσμενή μεταχείριση από τον εργοδότη.

Το νομοσχέδιο προβλέπει τη δυνατότητα τετραήμερης εργασίας καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους (και όχι μόνο για ένα εξάμηνο), δίνοντας ανάσα κυρίως σε εργαζόμενους γονείς και άτομα με αυξημένες οικογενειακές υποχρεώσεις. Με τον τρόπο αυτό θα διευκολύνονται και οι επιχειρήσεις να καλύψουν τις ανάγκες τους σε περιόδους αιχμής.

Η διευθέτηση μπορεί να γίνει σε εβδομαδιαία, μηνιαία έως και σε ετήσια βάση, ενώ για την όποια μετατροπή στο ωράριο απασχόλησης απαιτείται υποχρεωτικά η συναίνεση των εργαζομένων. Με τα νέα δεδομένα και κατόπιν συνεννόησης με τον εργοδότη, θα μπορούν να αυξάνουν ή να μειώνουν το ημερήσιο ωράριο εργασίας, διατηρώντας τον μέσο όρο των 40 ωρών εβδομαδιαίως.

Οι επιπλέον ώρες εργασίας θα μπορούν να αντισταθμίζονται με μειωμένο ωράριο, ρεπό ή άδεια σε επόμενες ημέρες.

Θα μπορεί για παράδειγμα να εφαρμόζεται 10ωρη εργασία ημερησίως για δυο μέρες την εβδομάδα και σε αντάλλαγμα οι εργαζόμενοι θα έχουν για δυο συνεχόμενες εντός της ίδιας εβδομάδας μειωμένο ημερήσιο ωράριο εργασίας, ενώ την πέμπτη μέρα θα παίρνουν ρεπό στο πλαίσιο της 4ήμερης εργασίας.

Διευθέτηση ωραρίου κατόπιν συμφωνίας

Η χρήση του ευέλικτου ωραρίου έρχεται να τροποποιήσει το ισχύον σύστημα διευθέτησης σε ετήσια βάση που προβλέπει κατανομή των 256 ωρών από τον ετήσιο χρόνο απασχόλησης σε 2 περιόδους (αυξημένης και μειωμένης απασχόλησης), κατά την οποία η αυξημένη απασχόληση δεν μπορεί να υπερβαίνει σε διάρκεια τις 32 εβδομάδες.

Με το νέο σύστημα εβδομαδιαίας διευθέτησης ο συμβατικός χρόνος εργασίας θα μπορεί μέσα στην εβδομάδα να αυξάνεται για κάποιες ημέρες και να μειώνεται για τις επόμενες, κατόπιν γραπτής συμφωνίας, με τον μέσο όρο του εβδομαδιαίου ωραρίου εργασίας να παραμένει στις 40 ώρες (ή μέχρι 48 ώρες, κατ’ ανώτατο για 4 μήνες).

Για παράδειγμα, εργαζόμενος σε επιχείρηση λιανικού εμπορίου, με σύστημα 5ημερης απασχόλησης θα μπορεί την Δευτέρα και την Τρίτη να εργάζεται για 10 ώρες (8ωρο + 2 ώρες διευθέτηση), την Τετάρτη και την Πέμπτη να έχει μειωμένο ωράριο 6 ωρών και την Παρασκευή να απασχολείται το 8ωρο του.

Δηλαδή θα μπορεί να εφαρμόζεται 10ωρη εργασία ημερησίως για δυο μέρες και σε αντάλλαγμα οι εργαζόμενοι θα έχουν για δυο συνεχόμενες ημέρες εντός της ίδιας εβδομάδας μειωμένο ημερήσιο ωράριο εργασίας 6 ωρών, ενώ την τελευταία ημέρα θα έχουν κανονικό 8ωρο.

Οι επιπλέον ώρες εργασίας θα μπορούν να επιστραφούν με επιπλέον άδεια, ή και με ρεπό, αντί του μειωμένου ωραρίου

Σε άλλο παράδειγμα που περιλαμβάνει και υπερωρία (κατόπιν συμφωνίας) ο εργαζόμενος θα μπορεί να πραγματοποιεί 13 ώρες απασχόλησης την Δευτέρα και την Τετάρτη (δηλαδή 8ωρο + 1 ώρα υπερεργασία + 4 ώρες υπερωρία), να εργαστεί για ένα 7ωρο την Τρίτη και την Πέμπτη και την Παρασκευή να πάρει ρεπό. Εναλλακτικά, μπορεί να εργαστεί και τις 3 ημέρες μειωμένο ωράριο, από 4,5 ώρες (40 – 26 = 14 ώρες που διαιρούνται με τις 3 ημέρες που απομένουν = 4,5 ώρες/ ημέρα).

Προϋπόθεση αποτελεί η συναίνεση του εργαζόμενου και η τήρηση των προβλεπόμενων από το νόμο ως προς τον ημερήσιο χρόνο ανάπαυσης ( 11 ώρες) και τον εβδομαδιαίο χρόνο εργασίας ( 40 ώρες) καθώς και για την προσαύξηση του μισθού.