Στη Βουλή το νομοσχέδιο για τον διοικητικό μετασχηματισμό της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας

Στη Βουλή κατατέθηκε το νομοσχέδιο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με θέμα «Σύσταση νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας και άλλες διατάξεις», με το οποίο μετατρέπεται η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.) σε αυτοτελές νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), με διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια.

Το νομοσχέδιο αποτελεί έναν από τους επτά (7) πυλώνες του Σχεδίου Δράσης που εφαρμόζει τους τελευταίους μήνες το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, σε συνεργασία με τους ευρωπαϊκούς φορείς (DG MOVE, EASA και EUROCONTROL), με σκοπό την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό των παρεχόμενων υπηρεσιών αεροναυτιλίας στη χώρα μας.

Μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας διαβούλευσης και την κατάθεση του νομοσχεδίου στη Βουλή, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας δήλωσε:

«Η διοικητική μεταρρύθμιση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας αποσκοπεί στη θεσμική αναμόρφωση, την οικονομική αυτοτέλεια, την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού και την τεχνολογική αναβάθμιση των υπηρεσιών αεροναυτιλίας της Ελλάδας. Οι κανόνες διοίκησης και λειτουργίας εναρμονίζονται με το ισχύον κανονιστικό εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές πλαίσιο, ενώ παρέχονται ευέλικτες διαδικασίες και δυνατότητες εκσυγχρονισμού των συστημάτων αεροναυτιλίας και των αναγκαίων υποδομών. Παράλληλα με τη διοικητική μεταρρύθμιση, ξεκίνησαν ήδη οι προσλήψεις προσωπικού σε κρίσιμες ειδικότητες πεδίου όπως Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας, ενώ ο προγραμματισμός της Κυβέρνησης περιλαμβάνει επιπλέον ενίσχυση του προσωπικού φέτος και το 2026, με ελεγκτές, ηλεκτρονικούς ATSEP και υπαλλήλους παροχής πληροφοριών πτήσης αεροδρομίων (AFISO). Με τη διοικητική μεταρρύθμιση, την αναβάθμιση των υποδομών και τις προσλήψεις εξειδικευμένου προσωπικού ισχυροποιούμε τον κλάδο της ελληνικής αεροναυτιλίας δημιουργώντας καλύτερες προϋποθέσεις και για τη βέλτιστη διαχείριση όλων των ζητημάτων που άπτονται της ασφάλειας των πτήσεων».

Ως προς τα βασικά σημεία του νομοσχεδίου:

Διοικητική Δομή:

Η ΥΠΑ θα εξακολουθεί να λειτουργεί τόσο ως πάροχος υπηρεσιών διαχείρισης αεροναυτιλίας όσο και ως φορέας διαχείρισης αερολιμένων, ενώ το Δ.Σ. της ΥΠΑ προβλέπεται να είναι επταμελές και αποτελείται από α) τον Διοικητή της Υ.Π.Α., ως Πρόεδρο, β) τον Υποδιοικητή Αεροναυτιλίας, ως Αντιπρόεδρο Α’, γ) τον Υποδιοικητή Αερολιμένων, ως Αντιπρόεδρο Β’ και δ) τέσσερα (4) μέλη.

Σχετικά με δομή της Υπηρεσίας, μειώθηκαν οι οργανικές δομές της ΥΠΑ περίπου κατά 35%, δημιουργώντας μια σύγχρονη, λιτή και αποτελεσματική οργανική δομή, ανταποκρινόμενη στις λειτουργικές ανάγκες της Υπηρεσίας.

Προσωπικό:

· Συστήνονται 2.407 θέσεις μόνιμων υπαλλήλων και υπαλλήλων ΙΔΑΧ.

· Τα απαιτούμενα προσόντα των θέσεων προβλέπονται στο Π.Δ. 85/2022 και στον επικείμενο Οργανισμό της ΥΠΑ.

· Η πλήρωση των κενών οργανικών θέσεων γίνεται με αυτοτελείς προκηρύξεις του ΑΣΕΠ.

· Πρόβλεψη για δυνατότητες μετακινήσεων υπαλλήλων ιδίως στα περιφερειακά αεροδρόμια, για την κάλυψη εποχιακών ή εκτάκτων αναγκών.

· Προβλέπονται δυνατότητες αξιοποίησης του πλεονάζοντος προσωπικού από τους παραχωρημένους αερολιμένες της Fraport.

· Προβλέπονται ρυθμίσεις για ενίσχυση των περιφερειακών αερολιμένων.

· Προβλέπονται διαδικασίες παροχής εξειδικευμένης εκπαίδευσης των στελεχών της ΥΠΑ.

Οικονομική αυτοτέλεια: