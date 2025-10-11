Οι νέοι δασμοί Τραμπ προς την Κίνα «τσάκισαν» τα crypto - Ρευστοποιήσεις ρεκόρ

Κάποιες εκτιμήσεις τοποθετούν τις συνολικές ρευστοποιήσεις άνω των 30 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Η αγορά κρυπτονομισμάτων υπέστη ρεκόρ ρευστοποιήσεων λίγες μόνο ημέρες αφότου το Bitcoin άγγιξε ιστορικό υψηλό, με τη μεταβλητότητα να προκαλείται σε μεγάλο βαθμό από τον τελευταίο γύρο δασμών του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων κατέρρευσαν την Παρασκευή, αφού ο Τραμπ δήλωσε ότι θα επιβάλει επιπλέον δασμό 100% στην Κίνα και ελέγχους εξαγωγών σε λογισμικό. Οι πτώσεις προκλήθηκαν - και επιδεινώθηκαν - από αυτό που η πλατφόρμα παρακολούθησης δεδομένων Coinglass περιέγραψε ως «το μεγαλύτερο γεγονός ρευστοποίησης στην ιστορία των crypto».

Αν και η αδυναμία της αγοράς είχε ήδη αρχίσει να διαφαίνεται πριν από την Παρασκευή, η ανάρτηση του Τραμπ πυροδότησε πτώση άνω του 12% στο Bitcoin. Το μεγαλύτερο ψηφιακό νόμισμα, το οποίο νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα είχε φτάσει σε ιστορικό υψηλό άνω των 125.000 δολαρίων, κυμαινόταν κάτω από τα 113.000 δολάρια το πρωί του Σαββάτου στο Λονδίνο.

Μέσα στις τελευταίες 24 ώρες, κεφάλαια αξίας άνω των 19 δισεκατομμυρίων δολαρίων εξαλείφθηκαν, ενώ περισσότεροι από 1,6 εκατομμύρια επενδυτές ρευστοποίησαν, σύμφωνα με τα δεδομένα της Coinglass. Πάνω από 7 δισεκατομμύρια δολάρια σε θέσεις πωλήθηκαν μέσα σε λιγότερο από μία ώρα συναλλαγών την Παρασκευή.

Σε ανάρτησή της στο X, η Coinglass ανέφερε ότι το συνολικό ποσό ενδέχεται να είναι πολύ υψηλότερο, δεδομένου ότι τα ανταλλακτήρια δεν αναφέρουν απαραίτητα τέτοιες εντολές ρευστοποίησης σε πραγματικό χρόνο. Η Binance Holdings Ltd., το μεγαλύτερο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων στον κόσμο, αναφέρει μόνο μία εντολή ρευστοποίησης ανά δευτερόλεπτο, σύμφωνα με την ίδια ανάρτηση.

«Η προσοχή τώρα στρέφεται στην έκθεση των αντισυμβαλλομένων και στο αν αυτό θα προκαλέσει ευρύτερη μετάδοση στην αγορά», δήλωσε ο Μπράιαν Στράγκατς, επικεφαλής trader στην Multicoin Capital.

Η κλιμάκωση της ρητορικής μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας προκάλεσε σοκ στις αγορές, πλήττοντας μετοχές, πετρέλαιο και κρυπτονομίσματα, ενώ ταυτόχρονα οδήγησε τους επενδυτές σε «φυγή» προς την ασφάλεια που προσφέρουν τα αμερικανικά ομόλογα και ο χρυσός.