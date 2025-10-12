Bloomberg: Ο φόβος της «φούσκας» κυριεύει τους κεντρικούς τραπεζίτες

Οι κεντρικοί τραπεζίτες, όντας ήδη προβληματισμένοι με τις εμπορικές εντάσεις και την αύξηση του δημόσιου χρέους, την ερχόμενη εβδομάδα θα έρθουν αντιμέτωπη με μία νέα ανησυχία: τον κίνδυνο μιας κατάρρευσης της αγοράς.

Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής και οι υπουργοί οικονομικών θα συγκεντρωθούν στην Ουάσινγκτον για τις συναντήσεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, μετά από μια σειρά προειδοποιήσεων ότι μια φούσκα μετοχών που επικεντρώνεται σε εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να σκάσει σύντομα.

Η γενική διευθύντρια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ), Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα, αναγνώρισε τον κίνδυνο χρηματοπιστωτικής σταθερότητας σε ομιλία της την Τετάρτη.

«Οι αποτιμήσεις στις χρηματοπιστωτικές αγορές πλησιάζουν σε επίπεδα που είχαν καταγραφεί τελευταία φορά τον Μάρτιο του 2000, πριν από 25 χρόνια», επισημαίνοντας πως «μια αιφνίδια μεταστροφή του επενδυτικού κλίματος θα μπορούσε να επιβραδύνει την ανάπτυξη και να πλήξει τις αναπτυσσόμενες οικονομίες».

«Προετοιμαστείτε», είπε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας: «Η αβεβαιότητα είναι η νέα κανονικότητα και ήρθε για να μείνει».

Η προειδοποίησή της ήταν αναμφισβήτητα πιο άμεση από το σχόλιο του ΔΝΤ από τη συνάντηση του Οκτωβρίου 2000, όταν η εξαμηνιαία έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, Παγκόσμια Οικονομική Προοπτική, περιέγραφε «ακόμα υψηλές» αποτιμήσεις μετοχών και την πιθανότητα οι ανισορροπίες να εξομαλυνθούν «με ανορθόδοξο τρόπο». Μέσα σε λίγους μήνες, η δυναμική των πωλήσεων ήταν τέτοια που η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ αναγκάστηκε να προχωρήσει σε έκτακτη μείωση των επιτοκίων κατά μισή μονάδα.

Ακόμα και πριν η νέα απειλή δασμών στην Κίνα από τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ πλήξει τις μετοχές την Παρασκευή, οι αξιωματούχοι είχαν διαγνώσει ανησυχητικές παραλληλίες. Η Τράπεζα της Αγγλίας μόλις προειδοποίησε για τον κίνδυνο μιας «απότομης διόρθωσης της αγοράς», οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας εξέφρασαν ανοιχτά τις ανησυχίες τους ενώ και η Κεντρική Τράπεζα της Αυστραλίας επεσήμανε τρωτά σημεία.

Αυτές οι ανησυχίες μεγαλώνουν εδώ και καιρό. Οι αξιωματούχοι της ΕΚΤ έλαβαν την προειδοποίηση για «αιφνίδιες και απότομες διορθώσεις τιμών» στην τελευταία συνεδρίαση πολιτικής τους πριν από περισσότερο από ένα μήνα, ενώ ο πρόεδρος της Fed, Τζερόμ Πάουελ, παρατήρησε τον Σεπτέμβριο ότι «οι τιμές των μετοχών είναι αρκετά υψηλές»

Προχωρώντας στην ερχόμενη εβδομάδα, η Έκθεση Παγκόσμιας Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας του ΔΝΤ - μια δημοσίευση που δεν υπήρχε καν το 2000 - μπορεί να τραβήξει επάνω της περισσότερη προσοχή από το συνηθισμένο την Τρίτη.

Bloomberg Economics: Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να είναι μια φούσκα. Είναι επίσης ένα μεγαθήριο

«Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να είναι μια φούσκα. Είναι επίσης ένα μεγαθήριο. Το ΔΝΤ έχει αναμφίβολα δίκιο να προειδοποιεί ότι οι αποτιμήσεις είναι υπερβολικά υψηλές. Ακόμα πιο αμφίβολο είναι αν αυτές οι προειδοποιήσεις καταγράφονται από τους επενδυτές που φοβούνται μήπως χάσουν κάτι» αναφέρει ο Τομ Όρλικ, παγκόσμιος επικεφαλής οικονομολόγος.

Η προοπτική μιας αναζωπύρωσης του εμπορικού πολέμου μεταξύ Πεκίνου και Ουάσινγκτον θα μονοπωλήσει το ενδιαφέρον των επενδυτών και των υπεύθυνων χάραξης πολιτικής από την Δευτέρα, την ώρα που αναμένεται μία ποικιλία ειδησεογραφίας, από τα στοιχεία για το εμπόριο και τις τιμές καταναλωτή στην Κίνα και την Ινδία, μέχρι εκθέσεις για τους μισθούς και την ανάπτυξη στο Ηνωμένο Βασίλειο αλλά και η ανακοίνωση του βραβείου Νόμπελ Οικονομικών στη Στοκχόλμη.

Ο Τραμπ ανακοίνωσε την Παρασκευή επιπλέον δασμούς 100% στην Κίνα, καθώς και ελέγχους εξαγωγών σε «οποιοδήποτε κρίσιμο λογισμικό» από την 1η Νοεμβρίου, λίγες ώρες αφότου απείλησε να ακυρώσει μια επερχόμενη συνάντηση με τον Πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ. Αυτό συνέβη αφού η Κίνα πρόσθεσε νέα λιμενικά τέλη στα αμερικανικά πλοία, ξεκίνησε μια αντιμονοπωλιακή έρευνα για την Qualcomm και αποκάλυψε σαρωτικούς νέους περιορισμούς στις εξαγωγές σπάνιων γαιών και άλλων κρίσιμων υλικών.

Το Υπουργείο Εμπορίου της Κίνας δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θα πρέπει να σταματήσουν να την απειλούν και προέτρεψε για περισσότερες διαπραγματεύσεις σε εκκρεμή ζητήματα με σκοπό την επίτευξη συμφωνίας για μια εμπορική συμφωνία.