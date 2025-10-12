Τραμπ: Πώς μία ανάρτησή του κόστισε 2 τρισ. δολάρια στην Wall Street

Το πρωί της Παρασκευής, ο δείκτης S&P 500 απείχε λιγότερο από μερικές μονάδες για να σημειώσει ένα ακόμα ιστορικό υψηλό. Στη συνέχεια, μετά από μια μόνο ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, εξανεμίστηκε κεφαλαιοποίηση αξίας 2 τρισεκατομμυρίων δολαρίων.

Αυτή ισχυρή πτώση δείχνει την επιρροή που εξακολουθεί να έχει η μονομερής εμπορική πολιτική του προέδρου στην τύχη της παγκόσμιας οικονομίας.

Ο Τραμπ έγραψε στην πλατφόρμα του Truth Social ότι η Κίνα «γίνεται πολύ εχθρική» με τον υπόλοιπο κόσμο, ειδικά όσον αφορά τον έλεγχο των σπάνιων γαιών. Κατηγόρησε την Κίνα ότι κρατά τον κόσμο «αιχμάλωτο» λόγω του «μονοπωλίου» της σε αυτούς τους κρίσιμους πόρους.

Το βασικό σημείο στο οποίο αντέδρασε η χρηματιστηριακή αγορά στην ανάρτηση Τραμπ των 500 λέξεων ήταν το εξής: «Μία από τις πολιτικές που υπολογίζουμε αυτή τη στιγμή είναι μια μαζική αύξηση των δασμών στα κινεζικά προϊόντα που εισέρχονται στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής».

Αυτό ήταν αρκετό, όπως επισημαίνει χαρακτηριστικά το CNBC.

Η Bespoke Investment Group υπολογίζει ότι περίπου 2 τρισεκατομμύρια δολάρια χρηματιστηριακής αξίας χάθηκαν από τη Wall Street από αυτή τη μοναδική ανάρτηση. Ο δείκτης S&P 500 έκλεισε στο - 2,7%, η χειρότερη επίδοσή του από τις αρχές του περασμένου Απριλίου, όταν η αγορά βρισκόταν στη δίνη ενός σαρωτικού sell, μετά τις πρώτες ανακοινώσεις Τραμπ για την επιβολή δασμών προς όλους τους εμπορικούς εταίρους των ΗΠΑ.

Ο Nasdaq που φιλοξενεί τις εταιρείες τεχνολογίας που βασίζονται στο εμπόριο με την Κίνα, υποχώρησε κατά 3,56%, σημειώνοντας επίσης τη χειρότερη επίδοσή του από τον Απρίλιο. Ο Nasdaq έφτασε σε ιστορικό υψηλό πριν από την ανάρτηση Τραμπ στη συνεδρίαση της Παρασκευής.

Ο Dow Jones υποχώρησε 879 μονάδες ή 1,9%, σημειώνοντας τη χειρότερη επίδοσή του από τον Μάιο. Ο δείκτης αναφοράς μικρής κεφαλαιοποίησης Russell 2000 υποχώρησε κατά 3%.

Γιατί μια τόσο βίαιη πτώση;

Ενώ οι εμπορικές συνομιλίες της κυβέρνησης Τραμπ με την Κίνα προχωρούν με πολύ πιο αργό ρυθμό σε σχέση με άλλες χώρες, η γενική εκτίμηση στην Wall Street ήταν ότι τελικά θα επιτευχθεί κάποια συμφωνία μεταξύ των δύο χωρών και ότι οι συνολικές σχέσεις βελτιώνονται. Ο Τραμπ και ο Κινέζος ηγέτης Σι Τζινπίνγκ επρόκειτο να συναντηθούν στη σύνοδο κορυφής της Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC) στα τέλη αυτού του μήνα.

Η αγορά είχε επίσης εξοικειωθεί με τους δασμούς της τάξης του 40% που έχουν επιβάλλει οι ΗΠΑ στις εισαγωγές τους από την Κίνα, με το σκεπτικό ότι η αμερικανική οικονομία είναι ισχυρότερη από ό,τι θεωρούνταν προηγουμένως και θα αντέξει τον αντίκτυπο και επειδή οι εξαιρέσεις για τα προϊόντα που κατασκευάζονται στην Κίνα - όπως τα iPhone της Apple - είναι αρκετά ευρείες ώστε να μετριάζουν τυχόν οικονομικές επιπτώσεις.

Εάν ο Τραμπ υλοποιήσει την τελευταία του απειλή, οι επενδυτές φοβούνται ότι το βάρος μπορεί να είναι πολύ μεγάλο για να το αντέξει η αμερικανική οικονομία, η οποία εξακολουθεί να εξαρτάται από εισαγόμενα εξαρτήματα για την κατασκευή αυτοκινήτων, ηλιακών συλλεκτών και των συναφών.

Ίσως ο μεγαλύτερος κίνδυνος που βαραίνει την αγορά είναι τα αντίποινα από την Κίνα σε αμερικανικά προϊόντα, τα οποία θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε έναν ολοκληρωτικό εμπορικό πόλεμο.

Τι οδήγησε στο sell off της Παρασκευής;

Κατασκευαστές τσιπ όπως η Nvidia και AMD ηγήθηκαν της πτώσης της χρηματιστηριακής αγοράς την Παρασκευή. Η Nvidia, η οποία εξακολουθεί να προσπαθεί να κερδίσει υποστήριξη από τις δύο χώρες για να πουλήσει ένα λιγότερο προηγμένο τσιπ τεχνητής νοημοσύνης στην Κίνα, έχασε 5%. Η AMD, η οποία είχε ηγηθεί του τελευταίου σκέλους της ανόδου, υποχώρησε σχεδόν 8%. Η Apple έχασε 3%, ενώ η Tesla έχασε 5%.

Δεν ήταν όμως μόνο οι μετοχές εταιρειών που σχετίζονται άμεσα με το εμπόριο στην Κίνα που υποχώρησαν. Ήταν ένα ευρύ sell-off στην αγορά, με 424 από τα μέλη του S&P 500 να κλείνουν στο κόκκινο. Με τις τεχνολογικές τους θέσεις να δέχονται πλήγμα, άλλες συμμετοχές χρειάστηκε να πωληθούν για να αντληθούν μετρητά. Επιπλέον, υπάρχει η απειλή που θέτουν οι πιθανοί νέοι δασμοί στην οικονομία των ΗΠΑ. Για παράδειγμα οι μετοχές τραπεζών, όπως Bank of America και Wells Fargo έχασαν περισσότερο από 2%.

Πόσο θα διαρκέσει το ξεπούλημα;

H Δευτέρα θα μπορούσε να είναι μια ακόμη δύσκολη μέρα για τις αγορές, επειδή μετά την πρώτη ανάρτηση του Τραμπ ακολούθησε και δεύτερη -μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης- λέγοντας ότι θα επιβάλει δασμούς 100% στην Κίνα «επιπλέον οποιουδήποτε δασμού πληρώνει αυτή τη στιγμή», όπως αναφέρει το CNBC.

Ο Τραμπ πρόσθεσε ότι οι ΗΠΑ θα επιβάλουν ελέγχους στις εξαγωγές «σε οποιοδήποτε και όλα τα κρίσιμα λογισμικά», κάτι που θα μπορούσε να επηρεάσει σημαντικά τους ηγέτες της Τεχνητής Νοημοσύνης, όπως η Nvidia. Οι νέοι δασμοί θα τεθούν σε ισχύ στις αρχές του επόμενου μήνα, περίπου την περίοδο της συνόδου κορυφής, όταν ο Τραμπ επρόκειτο να συναντηθεί με τον Σι. Η ανάρτηση του Τραμπ την Παρασκευή το πρωί υπαινίχθηκε ότι αυτές οι συνομιλίες μπορεί να μην πραγματοποιηθούν τώρα.

Ωστόσο, ορισμένοι traders και επενδυτές πιστεύουν πως ίσως είναι συνετό να περιμένουμε και να δούμε αν ο Τραμπ θα υλοποιήσει πλήρως τις απειλές του, δεδομένου ότι ο Αμερικανός πρόεδρος μείωσε σταδιακά τους περισσότερους από τους υψηλούς δασμούς που ανακοίνωσε για τους εμπορικούς εταίρους του στις αρχές Απριλίου, μέσω διαπραγματεύσεων και εξαιρέσεων κι έθεσε έτσι τις βάσεις για ένα μεγάλο ράλι επιστροφής των μετοχών σε νέα ιστορικά υψηλά.

Τότε όσοι θεώρησαν ότι ο πρόεδρος Τραμπ μπλοφάρει και «αγόρασαν την πτώση» κέρδισαν, για αυτό πολλοί επενδυτές πιστεύουν ότι ο Αμερικανός πρόεδρος μπλοφάρει ξανά.

«Τα καλά νέα είναι ότι αυτή μπορεί να είναι απλώς μια ακόμη διαπραγματευτική τακτική που χρησιμοποιεί η κυβέρνηση, η οποία θα μπορούσε να αποφέρει καλά αποτελέσματα μακροπρόθεσμα», δήλωσε ο Τζέι Γουντς, επικεφαλής στρατηγικός αναλυτής αγοράς στην Freedom Capital Markets. «Το σπασμωδικό sell off θα πρέπει να είναι μια ακόμη ευκαιρία αγοράς».

'Αλλωστε αξίζει κανείς να δει το sell-off της Παρασκευής. Παρά την πτώση που έφερε τον S&P 500 στο χαμηλότερο επίπεδό του σε ένα μήνα, ο δείκτης αναφοράς εξακολουθεί να έχει αυξηθεί κατά περισσότερο από 11% για το έτος, χάρη στην ασταμάτητη τεχνητή νοημοσύνη που επισκιάζει κάθε άλλη απειλή προερχόμενη από δασμούς, παγκόσμιες συγκρούσεις ή παρατεταμένο shutdown του ομοσπονδιακού κράτους.