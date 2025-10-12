Ειδήσεις | Διεθνή

ΗΠΑ: Τουλάχιστον τέσσερις νεκροί και 20 τραυματίες από πυροβολισμούς σε εστιατόριο στη Νότια Καρολίνα

Τουλάχιστον τέσσερα άτομα έχασαν τη ζωή τους και 20 ακόμα τραυματίστηκαν σε νέο περιστατικό με μαζικούς πυροβολισμούς στη Νότια Καρολίνα των ΗΠΑ.

Οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν στο εστιατόριο Willie’s Bar and Grill, στο νησί St Helena, στην κομητεία Μπόφορτ, τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής, όπως αναφέρει η ΕΡΤ.

«Κατά την άφιξή τους στον τόπο του επεισοδίου, οι αστυνομικοί συνάντησαν ένα μεγάλο πλήθος ανθρώπων, αρκετοί από τους οποίους είχαν τραυματιστεί από πυροβολισμούς», ανέφερε το Γραφείο του Σερίφη της Κομητείας Μπόφορτ, προσθέτοντας: «Αποκαλύφθηκε ότι εκατοντάδες άνθρωποι βρίσκονταν στον τόπο του επεισοδίου όταν έπεσαν οι πυροβολισμοί. Πολλοί από τους τραυματίες και τους μάρτυρες έτρεξαν σε κοντινά καταστήματα και κτήρια για να βρουν καταφύγιο από τους πυροβολισμούς».

Η έρευνα για την αναζήτηση των δραστών συνεχίζεται.

