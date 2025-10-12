Πιερρακάκης: Απάντηση στην ακρίβεια η αύξηση εισοδημάτων

Την ενίσχυση του αγώνα κατά της φοροδιαφυγής με τη χρήση της τεχνολογίας προαναγγέλλει ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, μιλώντας στον Ελεύθερο Τύπο της Κυριακής, αποκαλύπτοντας ότι τα έσοδα από αυτήν την πηγή θα φτάσουν τα 2,2 δισ. ευρώ.

Προαναγγέλλει νέες ελαφρύνσεις για το 2026, αλλά όχι νωρίτερα από την επόμενη ΔΕΘ, καθώς «το πακέτο των 1,76 δισ. ευρώ εξαντλεί το θεσμικά επιτρεπτό όριο δαπανών για την επόμενη χρονιά». Σε ό,τι αφορά την υλοποιούμενη φορολογική μεταρρύθμιση, τονίζει ότι από την 1η Ιανουαρίου 2026 «μία οικογένεια με δύο παιδιά και εισόδημα 30.000 ευρώ ανά γονιό θα κερδίσει 2.400 ευρώ τον χρόνο, ενώ με τέσσερα παιδιά 8.200 ευρώ ετησίως», σημειώνοντας ότι τα μέτρα της ΔΕΘ αυξάνουν κατά 0,6% το ΑΕΠ.

Σύμφωνα με το προσχέδιο του προϋπολογισμού, με το πακέτο μέτρων της ΔΕΘ ύψους 1,76 δισ. ευρώ, η κυβέρνηση έχει φτάσει στην «οροφή» των δαπανών. Αν, ωστόσο, το πρωτογενές πλεόνασμα ξεπεράσει και φέτος το 4% του ΑΕΠ, υπάρχει περίπτωση για ένα «συμπληρωματικό» πακέτο θετικών μέτρων τον Απρίλιο του 2026, ανάλογο με εκείνο που δόθηκε φέτος, με την επιστροφή ενός ενοικίου και τα 250 ευρώ στους συνταξιούχους;

Όπως γνωρίζετε καλά, ο στόχος των δημοσίων δαπανών δεν συνδέεται με το ύψος του πρωτογενούς πλεονάσματος. Όσο υψηλό κι αν είναι το πλεόνασμα, δεν μπορεί να διανεμηθεί, καθώς ισχύει ο ευρωπαϊκός κανόνας δαπανών που θέτει σαφές όριο στο πόσα μπορεί να ξοδεύει η χώρα. Το προσχέδιο του προϋπολογισμού δείχνει ότι τα μέτρα της ΔΕΘ εξαντλούν το θεσμικά επιτρεπτό όριο δαπανών.

Αυτό αποδεικνύει πως είμαστε απολύτως συνεπείς στα λόγια και στις πράξεις μας. Όταν είπαμε ότι με το πακέτο των 1,76 δισ. ευρώ εξαντλήσαμε τις δυνατότητες του προϋπολογισμού προς όφελος της κοινωνίας, το εννοούσαμε και τα στοιχεία το επιβεβαιώνουν.

Γι’ αυτό και καλούσαμε την αντιπολίτευση να μας πει ποιους θα φορολογήσει για να χρηματοδοτήσει τις ανέφικτες δεσμεύσεις της που ξεπερνούσαν τα 4 δις ευρω. Ένα ερώτημα στο οποίο, όπως φάνηκε, κανείς δεν μπορούσε να απαντήσει.

Ωστόσο, με προσεκτική δημοσιονομική διαχείρηση, πιστεύουμε ότι θα δημιουργηθεί δημοσιονομικός χώρος, που θα επιτρέψει νέες, στοχευμένες παρεμβάσεις στη ΔΕΘ του 2026 για το 2027. Με συνέπεια, υπευθυνότητα και κοινωνικό πρόσημο, αξιοποιούμε κάθε δυνατότητα που διαθέτουμε, επιστρέφοντας στην κοινωνία ό,τι παράγει με ασφάλεια η οικονομία.

Τα χαμηλά και μεσαία στρώματα της κοινωνίας βρίσκονται σήμερα σε μια «μέγγενη» μεταξύ χαμηλών εισοδημάτων που αυξάνονται μεν, αλλά ακολουθούν από απόσταση το κόστος ζωής. Με την τελευταία φορολογική μεταρρύθμιση που προωθείτε για το 2026, η εικόνα βελτιώνεται αλλά όχι δραστικά. Ποια είναι τα μεσοπρόθεσμα μέτρα που ετοιμάζετε για να χαλαρώσετε ταχύτερα αυτή τη μέγγενη;

Τα μέτρα που θα εφαρμόσουμε δεν είναι μεσοπρόθεσμα. Είναι άμεσα, σημαντικά και στοχευμένα. Μισθωτοί και συνταξιούχοι θα τα δουν στο λογαριασμό τους από την 1η Ιανουαρίου 2026 και οι ελεύθεροι επαγγελματίες το 2027.

Μια οικογένεια με δύο παιδιά και εισόδημα 30.000 ευρώ ανά γονιό θα κερδίσει 2.400 ευρώ τον χρόνο. Με τρία παιδιά, το όφελος φτάνει τα 4.400 ευρώ, ενώ με τέσσερα παιδιά τα 8.200 ευρώ ετησίως, δηλαδή 683 ευρώ τον μήνα. Για εισοδήματα 40.000–60.000 ευρώ, ο φόρος μειώνεται κατά πέντε μονάδες, ενώ για τους νέους έως 25 ετών μηδενίζεται.

Η μεταρρύθμιση ωφελεί όλες τις γενιές. Οι συνταξιούχοι κερδίζουν από το επίδομα των 250 ευρώ, την κατάργηση της προσωπικής διαφοράς και τις αυξήσεις στις συντάξεις που σωρευτικά το 2026 φτάνουν το 16%. Παράλληλα, προωθούμε μέτρα για το στεγαστικό πρόβλημα, με μείωση της φορολογίας στους ιδιοκτήτες και κίνητρα ώστε να αυξηθεί η προσφορά κατοικιών και να μειωθούν οι πιέσεις στα ενοίκια.

Πρόκειται για ένα πλέγμα μόνιμων μέτρων, όχι επιδομάτων, που θα βοηθήσουν τα νοικοκυριά να πάρουν πραγματική ανάσα.

Στις πολύ θετικές εκπλήξεις των τελευταίων ετών για τους συνεπείς φορολογούμενους περιλαμβάνεται η συντεταγμένη προσπάθεια του ΥΠΕΘΟ για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής. Έχετε εικόνα για το ύψος των εσόδων το 2025; Επίσης, έχετε πει ότι η προσπάθεια θα επεκταθεί στα καύσιμα και στα καπνικά προϊόντα. Ποιος είναι ο σχεδιασμός σας;

Για εσάς ήταν έκπληξη. Για εμάς είναι το αποτέλεσμα μιας συντεταγμένης προσπάθειας που κάνουμε από κοινού με την ΑΑΔΕ. Το 2024 τα έσοδα από την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής έφτασαν τα 1,7 δισ. ευρώ, ενώ για το 2025 εκτιμούμε ότι θα αγγίξουν τα 2,2 δισ. ευρώ. Πρόκειται για μόνιμο δημοσιονομικό όφελος που ενισχύει τα δημόσια έσοδα ,χωρίς καμία αύξηση φόρων.

Το επόμενο διάστημα η προσπάθεια θα ενταθεί, ιδιαίτερα στους τομείς των καυσίμων και των καπνικών, όπου παραμένουν εστίες παραβατικότητας. Ψηφίσαμε ήδη ένα νέο, δρακόντειο θεσμικό πλαίσιο ,ενώ η ΑΑΔΕ ενισχύει τις κινητές ομάδες ελέγχου, εγκαθιστά συστήματα παρακολούθησης της κίνησης επαγγελματικών οχημάτων και εμπορευματοκιβωτίων κατά την είσοδο και την κυκλοφορία τους στη χώρα ,εφαρμόζει νέα συστήματα ιχνηλάτησης και τελωνειακούς ελέγχους υψηλής στόχευσης με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης.

Κύριε υπουργέ , οι διεθνείς οργανισμοί εκτιμούν οι επιπτώσεις από τους δασμούς Τράμπ θα φανούν περισσότερο του 2026 . Παρόλα αυτά το ΥΠΕΘΟ στο προσχέδιο του προϋπολογισμού βάζει στόχο την επιτάχυνση της ανάπτυξης από το 2,2% φέτος στο 2,4% του ΑΕΠ το 2026 . Που βασίζεται η πρόβλεψη σας για την ανάπτυξη του επόμενου χρόνου ;

Η πρόβλεψη του Υπουργείου Οικονομικών για ρυθμό ανάπτυξης 2,4% το 2026 δεν είναι αισιόδοξη. Είναι ρεαλιστική και τεκμηριωμένη. Βασίζεται σε δύο πυλώνες : Στα μέτρα της ΔΕΘ, τα οποία ενισχύουν το διαθέσιμο εισόδημα και την εγχώρια ζήτηση, προσθέτοντας περίπου 0,6 ποσοστιαίες μονάδες στον ρυθμό ανάπτυξης. Δεύτερον, στην αύξηση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, που ανέρχεται στα 16,7 δισ. ευρώ, έναντι 14,6 δισ. το 2025. Η ενίσχυση αυτή αφορά έργα υποδομών, πράσινης μετάβασης, ψηφιακού μετασχηματισμού και ενίσχυσης της περιφερειακής ανάπτυξης, τα οποία έχουν άμεση και πολλαπλασιαστική επίδραση στο ΑΕΠ. Ακόμη και αν υπάρξουν εξωτερικές πιέσεις από το διεθνές περιβάλλον, η εγχώρια δυναμική της ελληνικής οικονομίας παραμένει ισχυρή και επαρκής για να στηρίξει τον προβλεπόμενο ρυθμό ανάπτυξης.

Η Νέα Δημοκρατία είχε δεσμευθεί για κατώτατο μισθό 950 ευρώ και μέσο μισθό 1.500 ευρώ έως το 2027. Είμαστε κοντά σε αυτούς τους στόχους; Θα στοχεύσετε ψηλότερα;

Δημιουργούμε τις συνθήκες για να το πετύχουμε. Στόχος μας είναι οι αυξήσεις να συνεχιστούν με ρυθμό υψηλότερο του πληθωρισμού, ώστε να βελτιώνεται πραγματικά το διαθέσιμο εισόδημα των εργαζομένων. Θέλουμε υψηλότερους μισθούς που να στηρίζονται στην παραγωγή, στις επενδύσεις και στην εξωστρέφεια της οικονομίας.

Ήδη, το προσχέδιο του προϋπολογισμού προβλέπει αύξηση των επενδύσεων κατά 10,2% του ΑΕΠ για το 2026 και σταθερή μείωση της ανεργίας , στοιχεία που οδηγούν στη δημιουργία περισσότερων και καλύτερα αμειβόμενων θέσεων εργασίας.

Αυτή τη φορά, οι αυξήσεις στους μισθούς δεν προέρχονται ούτε από δανεικά ούτε από επιδοματικές πολιτικές. Είναι αποτέλεσμα της ανάπτυξης, της παραγωγικότητας και της εμπιστοσύνης στην ελληνική οικονομία. Και μόνο έτσι διασφαλίζεται η βιωσιμότητα τους.

Οι εκλογές, σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό, θα διεξαχθούν την άνοιξη του 2027. Ποιος είναι ο κύριος αντίπαλος της ΝΔ; Είναι εφικτή η αυτοδυναμία;

Οι εκλογές πρέπει να γίνουν το 2027 και έως τότε χρειαζόμαστε συνέχεια και σοβαρότητα, όχι πολιτική αβεβαιότητα.

Το δίλημμα της κάλπης θα είναι καθαρό. Ποιος μπορεί να διασφαλίσει τη σταθερότητα και να δημιουργήσει ελπίδα. Η σταθερότητα είναι αυτή που μας έφερε έως εδώ ,που επέτρεψε στην οικονομία να αναπτυχθεί, στους μισθούς να αυξηθούν, στη χώρα να ανακτήσει αξιοπιστία. Και η ελπίδα είναι αυτή που μας οδηγεί μπροστά: Να ψηφιοποιήσουμε όλη τη χώρα , να μετατρέψουμε την πρόοδο σε πραγματική βελτίωση της καθημερινότητας.

Μόνο με σχέδιο, συνέπεια και δουλειά μπορούμε να πάμε πιο μακριά.

Πώς βλέπετε το κόμμα που φέρεται να δημιουργεί ο Αλέξης Τσίπρας και τα σενάρια για νέα σχήματα στην αντιπολίτευση;

Στη Δημοκρατία, καθένας έχει το δικαίωμα να σηκώσει το χέρι και να διεκδικήσει ρόλο στα δημόσια πράγματα. Το ζήτημα όμως δεν είναι ποιος μιλάει περισσότερο, αλλά τι έχει πραγματικά να πει και με ποια αξιοπιστία.

Ο κ. Τσίπρας επιχειρεί να επιστρέψει στο προσκήνιο με έναν νέο φορέα παλαιών ιδεών. Οι πολίτες ωστόσο θυμούνται καλά πόσο ακριβά πλήρωσαν τις αυταπάτες και τις επιλογές του πρώην πρωθυπουργού.