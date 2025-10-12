Ισραήλ: Ξημερώματα Δευτέρας η απελευθέρωση των ομήρων

Ισραηλινή κυβερνητική εκπρόσωπος δήλωσε σήμερα πως και οι 20 εν ζωή όμηροι αναμένεται να απελευθερωθούν ταυτόχρονα.

Μία Ισραηλινή κυβερνητική εκπρόσωπος δήλωσε σήμερα πως η απελευθέρωση ομήρων που κρατούνται στη Γάζα θα ξεκινήσει νωρίς το πρωί της Δευτέρας.

Σύμφωνα με την ίδια, και οι 20 εν ζωή όμηροι αναμένεται να απελευθερωθούν ταυτόχρονα.

Η αξιωματούχος είπε επίσης πως το Ισραήλ είναι έτοιμο να παραλάβει τις σορούς των 28 νεκρών ομήρων, μετά την απελευθέρωση των ομήρων που είναι ζωντανοί, ενώ οι Παλαιστίνιοι κρατούμενοι θα αφεθούν ελεύθεροι μόλις όλοι οι όμηροι που αναμένεται να απελευθερωθούν αύριο παραληφθούν.

Το Ισραήλ είναι έτοιμο να υποδεχθεί αμέσως ομήρους που θα απελευθερώσει η Χαμάς, δήλωσε νωρίτερα ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Το γραφείο του είπε πως ο Νετανιάχου συζήτησε το θέμα με τον συντονιστή της κυβέρνησης στην υπόθεση των ομήρων Γκαλ Χιρς.

«Το Ισραήλ έχει προετοιμαστεί και είναι έτοιμο να παραλάβει αμέσως όλους τους ομήρους μας», επισημαίνεται στην ανακοίνωση.

Από την πλευρά του, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, δήλωσε στο NBC News πως «οι όμηροι θα μπορούσαν να απελευθερωθούν από τη Γάζα ανά πάσα στιγμή», ξεκαθαρίζοντας ότι «οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν σκοπεύουν να αναπτύξουν στρατιωτικές δυνάμεις στη Λωρίδα της Γάζας ή στο Ισραήλ».

«Όλα δείχνουν λοιπόν ότι το αμέσως επόμενο διάστημα, τις αμέσως επόμενες ώρες, θα έχουμε την απελευθέρωση των ομήρων και ήδη γνωρίζουμε ότι επικρατεί κάποια κινητικότητα και μέσα στη Λωρίδα της Γάζας, έτσι ώστε να μπορέσουν να παραλάβουν τους ομήρους και κάποια ελικόπτερα τα οποία θα βρίσκονται στο σημείο ασθενοφόρα που θα βρίσκονται στο σημείο».

Σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς, οι 48 όμηροι ή σοροί ομήρων που παραμένουν στη Γάζα αναμένεται να παραδοθούν στο Ισραήλ πριν από το μεσημέρι της Δευτέρας ώρα Ελλάδας.

Ο Τζέι Ντι Βανς επιβεβαίωσε σε μια άλλη συνέντευξη σήμερα στο CBS News ότι μια «διαρκής πίεση» των ΗΠΑ θα είναι αναγκαία για να διασφαλιστεί η σταθερότητα της Γάζας.

Ο αντιπρόεδρος διαβεβαίωσε πως οι 200 Αμερικανοί στρατιώτες που θα είναι παρόντες στην περιοχή «θα επιτηρήσουν τους όρους της κατάπαυσης του πυρός».

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ