Το Ισραήλ θα καταστρέψει τα εναπομείναντα τούνελ της Χαμάς, μετά την απελευθέρωση των ομήρων

Το Ισραήλ θα καταστρέψει όλες τις εναπομείνασες υπόγειες σήραγγες στη Λωρίδα της Γάζας που χρησιμοποιούνται από τους μαχητές της Χαμάς, παρά την εκεχειρία που συμφωνήθηκε με την παλαιστινιακή ισλαμιστική οργάνωση, δήλωσε σήμερα ο υπουργός Άμυνας της χώρας Ισραέλ Κατς.

«Η μεγάλη πρόκληση για το Ισραήλ μετά τη φάση της επιστροφής των ομήρων θα είναι η καταστροφή όλων των τρομοκρατικών τούνελ της Χαμάς στη Γάζα», έγραψε ο Κατς σε μήνυμά του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Χ.

Ο ίδιος είπε ότι η επιχείρηση θα πραγματοποιηθεί απευθείας από τον ισραηλινό στρατό, όπως και «μέσω του διεθνούς μηχανισμού που θα εγκατασταθεί υπό την ηγεσία και επίβλεψη των ΗΠΑ».

Ο Κατς είπε πως έδωσε εντολή στα στρατεύματα «να προετοιμαστούν για την εκτέλεση της αποστολής», προσθέτοντας πως στόχος του Ισραήλ παραμένει η αποστρατιωτικοποίηση της Γάζας και ο αφοπλισμός της Χαμάς.

Μετά την αρχικά απόσυρση στρατευμάτων, οι ισραηλινές δυνάμεις θα συνεχίσουν να ελέγχουν πάνω από το 50% της Λωρίδας της Γάζας, σύμφωνα με πληροφορίες ΜΜΕ.

Κατά τη διάρκεια του διετούς πολέμου στη Γάζα, ο ισραηλινός στρατός ανέφερε συνεχώς πως κατέστρεφε τούνελ της Χαμάς, αν και το ακριβές εύρος του εναπομείναντος υπόγειου δικτύου δεν είναι σαφές. Πριν από την ισραηλινή επίθεση, αξιωματούχοι έλεγαν πως οι σήραγγες εκτείνονταν σε εκατοντάδες χιλιόμετρα, μεταξύ άλλων κάτω από αστικές περιοχές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ