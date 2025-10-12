ΕΣΠΑ: Μπαράζ επιδοτήσεων πάνω από 100 εκατ. ευρώ για τις περιοχές της απολιγνιτοποίησης

Μπαράζ δράσεων και επιχορηγήσεων που ξεπερνούν τα 100 εκατ. ευρώ για τις περιοχές της Απολιγνιτοποίησης (Δυτική Μακεδονία και Μεγαλόπολη) πρόκειται να προκηρυχθούν μέχρι το τέλος του έτους.

Μπαράζ δράσεων και επιχορηγήσεων που ξεπερνούν τα 100 εκατ. ευρώ για τις περιοχές της Απολιγνιτοποίησης (Δυτική Μακεδονία και Μεγαλόπολη) πρόκειται να προκηρυχθούν μέχρι το τέλος του έτους.

Σύμφωνα με τον τελευταίο προγραμματισμό του προγράμματος Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης μέχρι το τέλος του έτους αναμένονται οι εξής προσκλήσεις για τις επιχειρήσεις:

Ενίσχυση Υφιστάμενων Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων σε ηπειρωτικές περιοχές Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (de minimis) με επιδοτήσεις 20 εκα. ευρώ

Ειδικό Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση ανέργων, πρώην εργαζομένων στις επιχειρήσεις που επλήγησαν λόγω της απολιγνιτοποίησης ύψους 11 εκατ. ευρώ.

Προώθηση της αυτοαπασχόλησης και της επιχειρηματικότητας των ανέργων ύψους 13,125 εκατ. ευρώ.

Ακόμη αναμένονται δράσεις για:

Επιχειρηματικά πάρκα ύψους 30 εκατ. ευρώ με δικαιούχους υφιστάμενες ή υπό σύσταση Εταιρείες Ανάπτυξης και Διαχείρισης Επιχειρηματικού Πάρκου (Ε.Α.Δ.Ε.Π) σε Δυτική Μακεδονία και Μεγαλόπολη.

Βιομηχανικά Διδακτορικά ύψους σχεδόν 4,9 εκατ. ευρώ με δικαιούχους τα ΑΕΙ

Ζωντανά Εργαστήρια / Living Labs ύψους 14 εκατ. ευρώ για τη σύμπραξη ΑΕΙ, Ερευνητικών Κέντρων με επιχειρήσεις στους τομείς της ενέργειας, βιοοικονομίας και αγροπαραγωγής.

Πράσινες & Έξυπνες Πόλεις (Green & Smart Cities) στη Δυτική Μακεδονία και στη Μεγαλόπολη ύψους περίπου 28 εκατ. ευρώ με δικαιούχους του Δήμους Αμυνταίου και Μεγαλόπολης.

Δημιουργία Πράσινου Data Center από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου