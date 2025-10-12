Τσιγάρα: Νέα αύξηση τιμών φέρνει η ΕΕ - Πόσο θα κοστίζει το πακέτο

Νέα αύξηση αναμένεται να υποστεί η τιμή των καπνικών προϊόντων, μετά την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής οδηγίας φορολόγησης με στόχο τον περιορισμό της χρήσης τους.

Νέα αύξηση αναμένεται να υποστεί η τιμή των καπνικών προϊόντων, μετά την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής οδηγίας φορολόγησης με στόχο τον περιορισμό της χρήσης τους, όπως αναφέρει η ΕΡΤ.

Οι προτεινόμενες αυξήσεις στον ειδικό φόρο εκτιμάται ότι θα οδηγήσουν σε απότομη άνοδο της τιμής κατά 2 με 3 ευρώ στο πακέτο των τσιγάρων, ξεπερνώντας τα 6 ευρώ από 4,8 που είναι σήμερα.

Αντίστοιχα, η επιβολή φόρου στα θερμαινόμενα προϊόντα καπνού θα οδηγήσει σε αύξηση 2-3 ευρώ στο πακέτο και στα ηλεκτρονικά τσιγάρα κατά περίπου 1 ευρώ.

Στη νέα πρόταση για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καπνικά προϊόντα, στη σύσταση για την Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων (SIU), καθώς και στις εξελίξεις που αφορούν στα stablecoins (σταθερά κρυπτονομίσματα) επικεντρώθηκαν οι παρεμβάσεις του Κυριάκου Πιερρακάκη στις συνεδριάσεις του Eurogroup και του Ecofin που πραγματοποιήθηκαν στο Λουξεμβούργο.

Κατά τη συνεδρίαση του Ecofin, οι υπουργοί αντάλλαξαν απόψεις για τη νέα πρόταση Οδηγίας του Συμβουλίου σχετικά με τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης στον καπνό και στα συναφή με τον καπνό προϊόντα.

Πιερρακάκης: Τυχόν υπέρμετρη αύξηση των φόρων αυξάνει το λαθρεμπόριο

Ο Κ. Πιερρακάκης επέμεινε ότι «η δημόσια υγεία αποτελεί θεμελιώδη, υπαρξιακή προτεραιότητα». Ωστόσο, εξέφρασε επιφυλάξεις για την προοπτική μιας υπέρμετρης και απότομης αύξησης των φόρων στα καπνικά προϊόντα:

«Σύμφωνα με την εμπειρία μας στην Ελλάδα και λαμβάνοντας υπόψη τη γεωγραφική μας θέση, έχει παρατηρηθεί στο παρελθόν ότι η ασύμμετρη αύξηση αυτών των φορολογικών συντελεστών οδηγεί σε καταγραφή αύξησης του λαθρεμπορίου».

Προειδοποίησε μάλιστα ότι αν οι τιμές αυξηθούν απότομα και περισσότερο απ’ όσο μπορεί να αντέξει η αγορά, θα πρέπει να ληφθεί υπόψιν η επίδραση που θα έχουν στις επενδύσεις και στις εξαγωγές.

Η τελική απόφαση απαιτεί ομοφωνία, κάτι που προμηνύει σκληρές διαπραγματεύσεις μεταξύ των κρατών μελών το επόμενο χρονικό διάστημα.