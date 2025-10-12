Ειδήσεις | Διεθνή

Γάζα: Δημοσιεύθηκαν τα ονόματα των 20 ομήρων που θα απελευθερώσει σήμερα η Χαμάς

Γάζα / Πηγή Φωτογραφίας: Getty Images - Ideal Image
Δημοσιεύθηκαν τα ονόματα των 20 ομήρων που θα απελευθερωθούν σήμερα σε συνέχεια της συμφωνίας Ισραήλ – Χαμάς. Οι όμηροι θα αφεθούν ελεύθεροι σήμερα από τη Χαμάς μεταξύ 7:00 μ.μ. και μεσάνυχτα ώρα Ισραήλ. Πρόκειται για άνδρες ηλικίας από 20 έως 38 χρονών, σύμφωνα με ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Αν και ήταν γνωστό πως η Χαμάς θα προχωρούσε στην απελευθέρωση ομήρων αύριο Δευτέρα, οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές.

Όλα ξεκίνησαν από το ρεπορτάζ της Wall Street Journal, σύμφωνα με το οποίο η Χαμάς έχει ενημερώσει ήδη το Ισραήλ ότι είναι έτοιμο να απελευθερώσει τους 20 ζωντανούς ομήρους.

Ταυτόχρονα, ενημέρωση, από τον Ισραηλινό πρωθυπουργό ότι ο ίδιος ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου δηλώνει ότι το Ισραήλ είναι έτοιμο για την άμεση παραλαβή όλων των ομήρων.

Ενδεχομένως δηλαδή να γίνει απελευθέρωση των ομήρων πάρα πολύ άμεσα, ακόμη και τις επόμενες ώρες, με τις δυο πλευρές, και Ισραήλ και Χαμάς να δηλώνουν και οι δύο έτοιμες.

