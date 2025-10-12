Ζελένσκι: Δεύτερη τηλεφωνική επικοινωνία με Τραμπ σε δύο ημέρες – Ζήτησε περισσότερους πυραύλους από τον Μακρόν

Νέα τηλεφωνική συνδιάλεξη με τον Ντόναλντ Τραμπ, τη δεύτερη σε διάστημα δύο ημερών, είχε ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Νέα τηλεφωνική συνδιάλεξη με τον Ντόναλντ Τραμπ, τη δεύτερη σε διάστημα δύο ημερών, είχε ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Στη νέα επικοινωνία τους, οι δύο ηγέτες συζήτησαν το θέμα της αντιαεροπορικής άμυνας και του ενεργειακού τομέα της Ουκρανίας που συνεχίζει να σφυροκοπά η Ρωσία.

I have just spoken with @POTUS – for the second time in two days – and today’s conversation was also very productive.



Yesterday, we agreed on a set of topics to discuss today, and we covered all the aspects of the situation: defense of life in our country, strengthening our… pic.twitter.com/ZVs0cLicIL — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 12, 2025

«Χθες, συμφωνήσαμε σε ένα σύνολο θεμάτων για να συζητήσουμε σήμερα και καλύψαμε όλες τις πλευρές της κατάστασης: άμυνα της χώρας μας, ενίσχυση των δυνατοτήτων μας, στην αντιαεροπορική άμυνα, την αντίσταση και δυνατότητες μεγάλης εμβέλειας. Συζητήσαμε επίσης πολλές λεπτομέρειες που συνδέονται με τον ενεργειακό τομέα», ανέφερε σε μήνυμά του στο Χ.

«Η Ουκρανία έχει ανάγκη περισσότερα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας»

Παράλληλα, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ζήτησε περισσότερα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας και πυραύλους, κατά τη διάρκεια μιας τηλεφωνικής συνδιάλεξης με τον Γάλλο ομόλογό του Εμανουέλ Μακρόν, επισημαίνοντας πως η Ρωσία επωφελείται από τα «εσωτερικά» προβλήματα κάθε χώρας για να πλήξει την Ουκρανία.

«Μίλησα με τον πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν (…). Τον ενημέρωσα για τις ανάγκες μας πρώτης προτεραιότητας, καταρχάς συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας και πυραύλους», έγραψε ο Ουκρανός ηγέτης στη σελίδα του στο Facebook.

Ο Ζελένσκι εκτίμησε πως «η Ρωσία επωφελείται από την τωρινή κατάσταση, το γεγονός ότι η Μέση Ανατολή και τα εσωτερικά προβλήματα κάθε χώρας προσελκύουν μια μέγιστη προσοχή».

Καταγγέλλοντας ρωσικά πλήγματα, «που γίνονται ολοένα και πιο ποταπά», πρόσθεσε πως συζήτησε «σχετικά με τον τρόπο να το αντιμετωπίσει αυτό» με τον επικεφαλής του γαλλικού κράτους, ο οποίος βρίσκεται αυτήν τη στιγμή ενώπιον μιας εσωτερικής πολιτικής κρίσης.

