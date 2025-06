Μέση Ανατολή: Πρωτοβουλία Γαλλίας, Γερμανίας και Βρετανίας για αποκλιμάκωση της έντασης - Νύχτα τρόμου σε Ιράν και Ισραήλ

Αυξάνεται η παγκόσμια ανησυχία από την εκτός ελέγχου σύγκρουση . Δεύτερη νύχτα ιρανικών επιθέσεων στο Ισραήλ με 10 νεκρούς. Ισραηλινό πλήγμα σε πυρηνική εγκατάσταση στο Ισφαχάν.

Συνεχίζεται η κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή και αυξάνεται η παγκόσμια ανησυχία καθώς Ισραήλ και Ιράν διάνυσαν μια δεύτερη νύχτα ανταλλαγής χτυπημάτων. Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται η πρωτοβουλία που ανέλαβαν η Γερμανία, η Γαλλία και η Βρετανία, οι οποίες είναι έτοιμες να διεξαγάγουν άμεσα συνομιλίες με το Ιράν για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης σε μια προσπάθεια αποκλιμάκωσης της κατάστασης στη Μέση Ανατολή, δήλωσε σήμερα ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών.

Ο Γιόχαν Βάντεφουλ, ο οποίος βρίσκεται σε επίσκεψη στη Μέση Ανατολή, σημείωσε ότι προσπαθεί να συμβάλει για να επιτευχθεί αποκλιμάκωση της σύγκρουσης ανάμεσα στο Ισραήλ και το Ιράν, και επισήμανε ότι η Τεχεράνη απέτυχε προηγουμένως να εκμεταλλευτεί την ευκαιρία για να εισέλθει σε εποικοδομητικές συνομιλίες.

"Ελπίζω πως αυτό είναι ακόμη εφικτό", δήλωσε αργά χθες, Σάββατο, το βράδυ ο Βάντεφουλ στο γερμανικό δημόσιο δίκτυο ARD.

"Η Γερμανία μαζί με τη Γαλλία και τη Βρετανία είναι έτοιμες. Προτείνουμε στο Ιράν άμεσα διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα, ελπίζω ότι (η πρόταση) θα γίνει αποδεκτή", πρόσθεσε.

"Αυτό είναι επίσης βασική προϋπόθεση για την επίτευξη ειρήνευσης σε αυτήν τη σύγκρουση, ότι το Ιράν δεν παρουσιάζει κανέναν κίνδυνο στην περιοχή, για το κράτος του Ισραήλ ή την Ευρώπη", σημείωσε.

Το Ισραήλ συνέχισε να πλήττει στόχους στο Ιράν το Σάββατο, με στόχο την εξουδετέρωση εκτοξευτήρων πυραύλων και συστημάτων αεράμυνας, καθώς και την καταστροφή επιλεγμένων εγκαταστάσεων στην Τεχεράνη. Επίσης ανακοινώθηκε πλήγμα σε πυρηνική εγκατάσταση στο Ισφαχάν.

Με ανάρτησή τους στο Χ, ο στρατός του Ισραήλ (IDF) ανέφερε πως «ολοκλήρωσαν ένα μεγάλης κλίμακας κύμα επιθέσεων στην Τεχεράνη στις υποδομές του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν και στις εγκαταστάσεις αποθήκευσης καυσίμων. Μαχητικά αεροσκάφη της Πολεμικής Αεροπορίας, υπό την καθοδήγηση των υπηρεσιών πληροφοριών από το Τμήμα Πληροφοριών, ολοκλήρωσαν πρόσφατα ένα ευρύ κύμα επιθέσεων στην Τεχεράνη εναντίον αρκετών στόχων του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος, συμπεριλαμβανομένων των κεντρικών γραφείων του ιρανικού υπουργείου Άμυνας, των κεντρικών γραφείων του πυρηνικού προγράμματος Spand και άλλων στόχων».

Οι ισραηλινές επιθέσεις έγιναν σε κύματα και σε μια περίπτωση χτύπησαν και δυο εγκαταστάσεις αποθήκευσης πετρελαίου στη βορειοδυτική Τεχεράνη. Οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ ανακοίνωσαν επίσης ότι έπληξαν μία πυρηνική εγκατάσταση στο Ισφαχάν του Ιράν, ανέφερε σήμερα στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Χ ένας στρατιωτικός εκπρόσωπος.

Ο ίδιος εκπρόσωπος, δεν δημοσιοποίησε περισσότερες λεπτομέρειες για το χρονικό πλαίσιο της επίθεσης.

Με μία ανακοίνωση που θυμίζει ανάλογες σε Γάζα και Βηρυτό, ο IDF προειδοποίησε τους Ιρανούς πολίτες να εκκενώσουν τις περιοχές που βρίσκονται κοντά σε εγκαταστάσεις παραγωγής όπλων.

Μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Χ, ο ισραηλινός στρατός ανέφερε: «Επείγουσα προειδοποίηση προς όλους τους Ιρανούς πολίτες: Όλα τα άτομα που βρίσκονται αυτήν τη στιγμή ή στο εγγύς μέλλον σε ή γύρω από εργοστάσια παραγωγής στρατιωτικών όπλων και τις εγκαταστάσεις υποστήριξής τους θα πρέπει να εγκαταλείψουν αμέσως αυτές τις περιοχές και να μην επιστρέψουν μέχρι νεωτέρας. Η παρουσία σας δίπλα σε αυτές τις υποδομές θέτει τη ζωή σας σε κίνδυνο».

