Forbes: Ο Κριστιάνο Ρονάλντο πιο ακριβοπληρωμένος αθλητής και για το 2025 - Εκτός 10άδας ο Giannis

Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, και πέμπτη συνολικά, ο Κριστιάνο Ρονάλντο είναι στην κορυφή της λίστας του Forbes για τους πιο ακριβοπληρωμένος αθλητής στον κόσμο.

Πιο συγκεκριμένα, τους τελευταίους 12 μήνες, υπολογίζοντας τόσο τον μισθό του στην Al-Nassr της Σαουδικής Αραβίας όσο και τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες εκτός γηπέδου, ο 40χρονος Πορτογάλος σούπερ σταρ εισέπραξε περίπου 275 εκατ. δολάρια προ φόρων και αμοιβών πρακτορείου - επίδοση που συνιστά την τρίτη καλύτερη για ενεργό αθλητή που έχει καταγράψει ποτέ το Forbes, αφήνοντας στη δεύτερη θέση με διαφορά 119 εκατ. δολαρίων τον γκαρντ των Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς, Στεφ Κάρι.

Η διαφορά είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακή αν σκεφτεί κανείς ότι τα έσοδα ύψους 156 εκατ. δολαρίων του Κάρι αποτελούν επίσης ρεκόρ για το άθλημά του, ξεπερνώντας την επίδοση των 128,2 εκατ. δολαρίων του NBA που σημείωσε πέρυσι ο ΛεΜπρόν Τζέιμς.

Αξίζει ακόμα να σημειωθεί πως στην all time λίστα του Forbes, τον Ρονάλντο ξεπερνά μόνο ο πυγμάχος Φλόιντ Μέιγουέδερ, ο οποίος κέρδισε 300 εκατ. δολάρια το 2015 και 285 εκατ. δολάρια το 2018.

Forbes: Οι δέκα πιο ακριβοπληρωμένοι αθλητές για το 2025

Και υπάρχουν πολλές άλλες εντυπωσιακές απολαβές μεταξύ των 10 πιο ακριβοπληρωμένων αθλητών φέτος, ξεκινώντας από τον Τζέιμς, ο οποίος σημείωσε προσωπικό ρεκόρ 133,8 εκατ. δολαρίων για να βρεθεί στο Νο. 6.

O δικός μας Γιάννης Αντετοκούνμπο έχασε την πρώτη δεκάδα, αφού βρίσκεται στη 13η θέση. Σύμφωνα με το Forbes, το 2025 θα κερδίσει το αστρονομικό ποσό των 94.4 εκατ. δολ.

Συνδυαστικά, οι 10 πιο ακριβοπληρωμένοι αθλητές συγκεντρώνουν 1,4 δισ. δολάρια, ελαφρώς πάνω από τα 1,38 δισ. δολάρια του περασμένου έτους και το μεγαλύτερο σύνολο από τότε που το Forbes άρχισε να κατατάσσει τα κέρδη των αθλητών το 1990.

Φέτος είναι επίσης μόνο η δεύτερη φορά, μετά το 2024, που κάθε μέλος των 10 κορυφαίων έβγαλε τουλάχιστον 100 εκατομμύρια δολάρια.

1 • Κριστιάνο Ρονάλντο - 275 εκατ. δολάρια

Άθλημα: Ποδόσφαιρο | Ηλικία: 40 | Εθνικότητα: Πορτογαλία | Έσοδα εντός γηπέδου: 225 εκατ. δολάρια | Έσοδα εκτός γηπέδου: 50 εκατ. δολάρια

Πετυχαίνοντας ένα γκολ για την εθνική ομάδα της Πορτογαλίας σε έναν αγώνα του UEFA Nations League τον Σεπτέμβριο, ο Ρονάλντο έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής που σκόραρε 900 φορές σε επίσημους αγώνες. Ωστόσο, ήταν ακόμη πιο απασχολημένος εκτός γηπέδου. Τον τελευταίο χρόνο, ο επιθετικός της Αλ Νασρ έχει προσθέσει επενδύσεις στην εταιρεία τεχνολογίας wearables Whoop, τον κατασκευαστή πορσελάνης Vista Alegre και στην εταιρεία συμπληρωμάτων Bioniq. Στη συνέχεια, τον Απρίλιο, ο Ρονάλντο αποκάλυψε ότι δημιουργούσε ένα κινηματογραφικό στούντιο ως κοινοπραξία με τον Μάθιου Βον, τον σεναριογράφο και σκηνοθέτη των ταινιών Kingsman. Ο Ρονάλντο έχει επίσης επεκταθεί στα μέσα ενημέρωσης με άλλους τρόπους, ξεκινώντας ένα κανάλι στο YouTube τον Αύγουστο που έχει ήδη 75 εκατομμύρια συνδρομητές - επιπλέον των 939 εκατομμυρίων ακολούθων του στο Instagram, το Facebook και το X.

#2 • Στεφ Κάρι - 156 εκατ. δολάρια

Άθλημα: Μπάσκετ | Ηλικία: 37 | Υπηκοότητα: ΗΠΑ | Εντός γηπέδου: 56 εκατ. δολάρια | Εκτός γηπέδου: 100 εκατ. δολάρια

Το 2023, ο Κάρι υπέγραψε επέκταση του συμβολαίου του με την Under Armour, την εταιρεία που ανέδειξε σε μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες στο χώρο των sneakers, κάτι που φυσικά συνοδεύτηκε από μια σημαντική αύξηση στις αποδοχές του - χωρίς καν να ληφθούν υπόψη τα 75 εκατομμύρια δολάρια σε μετοχές που πρόκειται να λάβει, τα οποία θα ισχύσουν το 2029 και το 2034. Ο γκαρντ των Golden State Warriors, ο οποίος τον Μάρτιο έγινε ο πρώτος παίκτης του NBA που έφτασε τα 4.000 τρίποντα στην καριέρα του, ευστοχεί και σε πολλά άλλα σουτ εκτός γηπέδου. Τον τελευταίο χρόνο, έχει επενδύσει στο νερό Nirvana και στο νεοσύστατο γυναικείο πρωτάθλημα μπάσκετ Unrivaled, συνεργάστηκε με την πρώην πρώτη κυρία Μισέλ Ομπάμα για να λανσάρει μια μάρκα αθλητικών ποτών που ονομάζεται Plezi Hydration και αποδέχτηκε τον ρόλο του βοηθού γενικού διευθυντή για τα προγράμματα μπάσκετ στο πανεπιστήμιο από όπου αποφοίτησε, το Davidson College. Και σε συνεργασία με την Peacock μέσω της κινηματογραφικής και τηλεοπτικής εταιρείας του Unanimous Media, ο Κάρι παρήγαγε το ντοκιμαντέρ Sentenced και έκανε την παραγωγή και πρωταγωνίστησε στην κωμική σειρά Mr. Throwback (αν και ακυρώθηκε μετά από μία σεζόν). Στο γήπεδο, ο Curry υπέγραψε μια μονοετή επέκταση συμβολαίου 62,6 εκατ. δολαρίων τον Αύγουστο που τον συνδέει με τους Warriors μέχρι τη σεζόν 2026-27.

#3 Τάισον Φιούρι - 146 εκατ.δολ.

Άθλημα: Πυγμαχία | Ηλικία: 36 | Υπηκοότητα: Ηνωμένο Βασίλειο | Εντός γηπέδου: 140 εκατ. δολάρια | Εκτός γηπέδου: 6 εκατ. δολάρια

Το τεράστιο σύνολο κερδών του Φιούρι μπορεί να απαλύνει τον πόνο του -κυριολεκτικά και μεταφορικά- μετά από μια δύσκολη χρονιά στο ρινγκ. Προηγουμένως αήττητος σε 35 επαγγελματικούς αγώνες, ο χαρισματικός πρωταθλητής βαρέων βαρών έχασε τον τίτλο του WBC σε ήττα από τον Oleksandr Usyk τον περασμένο Μάιο και έχασε τη ρεβάνς με ομόφωνη απόφαση τον Δεκέμβριο. Ένα μήνα αργότερα, ο Φιούρι δήλωσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι θα αποσυρθεί από το άθλημα σε ηλικία 36 ετών - αν και τα νέα μετριάστηκαν κάπως από πολλαπλές προηγούμενες ανακοινώσεις αποχώρησής του κατά τη διάρκεια της καριέρας του. Εκτός ρινγκ, ο πυγμάχος, γνωστός ως ο Βασιλιάς των Τσιγγάνων, έχει μια συνεργασία για την προώθηση του τουρισμού στη Μάλτα και έχει ένα ριάλιτι σόου του Netflix με τίτλο At Home With the Furys.

#4 • Ντακ Πρέσκοτ - 137 εκατ. δολάρια

Άθλημα: Ποδόσφαιρο | Ηλικία: 31 | Υπηκοότητα: ΗΠΑ | Εντός γηπέδου: 127 εκατ. δολάρια | Εκτός γηπέδου: 10 εκατ. δολάρια

Μια τετραετής επέκταση συμβολαίου 240 εκατ. δολαρίων με τους Ντάλας Κάουμποϊς τον Σεπτέμβριο έδωσε στον Πρέσκοτ το ρεκόρ NFL για μέση ετήσια αξία συμβολαίου (60 εκατομμύρια δολάρια) και εγγυημένα χρήματα (231 εκατομμύρια δολάρια), καθώς και τη μεγαλύτερη προκαταβολή στην ιστορία του πρωταθλήματος με το μπόνους υπογραφής των 80 εκατομμυρίων δολαρίων. Εκτός γηπέδου, ο Πρέσκοτ έχει έναν από τους καλύτερους χορηγούς στο ποδόσφαιρο, συνεργαζόμενος με εταιρείες όπως η Jordan Brand της Nike, η Dick’s Sporting Goods και η Lowe’s.

#5 • Λιονέλ Μέσι - 135 εκατ. δολάρια

Άθλημα: Ποδόσφαιρο | Ηλικία: 37 | Εθνικότητα: Αργεντινή | Εντός γηπέδου: 60 εκατ. δολάρια | Εκτός γηπέδου: 75 εκατ. δολάρια

Ίσως κανένας άνδρας αθλητής στον κόσμο δεν σημαίνει περισσότερα για το πρωτάθλημά του από ό,τι ο Λιονέλ Μέσι για το Major League Soccer, το οποίο έχει δει τα έσοδα και τις αποτιμήσεις των ομάδων να εκτοξεύονται χάρη στο «Φαινόμενο Μέσι». Ανησυχητικό για το πρωτάθλημα είναι ότι το συμβόλαιο του Μέσι με την Ίντερ Μαϊάμι πρόκειται να λήξει φέτος, αλλά ο νυν MVP φέρεται να διαπραγματεύεται μια επέκταση για να παραμείνει στην ομάδα. Εκτός γηπέδου, οι επικερδείς συμφωνίες διαφήμισης του Μέσι περιλαμβάνουν την Adidas, η οποία κυκλοφόρησε μια συνεργασία παπουτσιών μεταξύ του ποδοσφαιριστή και του μουσικού Bad Bunny τον Οκτώβριο, και ίδρυσε μια εταιρεία παραγωγής με την επωνυμία 525 Rosario τον Σεπτέμβριο. Πέρυσι, ο Μέσι ανακοίνωσε επίσης ότι λανσάρει το δικό του αθλητικό ποτό, με το όνομα Mas+, αν και η μάρκα έχει εμπλακεί σε νομική διαμάχη με την Prime Hydration του Logan Paul σχετικά με ομοιότητες στο σχεδιασμό των μπουκαλιών.

#6 • ΛεΜπρόν Τζέιμς - 133,8 εκατ. δολάρια

Άθλημα: Μπάσκετ | Ηλικία: 40 | Υπηκοότητα: ΗΠΑ | Εντός γηπέδου: 48,8 εκατομμύρια δολάρια | Εκτός γηπέδου: 85 εκατομμύρια δολάρια

Μετά το τέλος της 22ης σεζόν του στο NBA με τους Λος Άντζελες Λέικερς να αποκλείονται στον πρώτο γύρο των πλέι οφ - και με την απόφαση να διαφαίνεται για το αν θα επιλέξει την επιλογή παίκτη αξίας 52,6 εκατομμυρίων δολαρίων για το 2025-26 - ο 40χρονος Τζέιμς έχει αφήσει να εννοηθεί ότι μπορεί να αποσυρθεί. Ένας από τους δύο μόνο εν ενεργεία αθλητές που έχουν γίνει δισεκατομμυριούχοι, μαζί με τον Tiger Woods, ο James είναι συνιδρυτής της εταιρείας ανάπτυξης και παραγωγής ψυχαγωγίας SpringHill. Η επιχείρηση έχασε 28 εκατ. δολάρια από πωλήσεις 104 εκατομμυρίων δολαρίων πέρυσι, σύμφωνα με το Bloomberg, αλλά στοχεύει στην κερδοφορία μετά από μια συγχώνευση με την βρετανική Fulwell 73, η οποία φέρεται να ήρθε με άντληση κεφαλαίων 40 εκατομμυρίων δολαρίων από υπάρχοντες επενδυτές. Ο James είναι επίσης επενδυτής στην εταιρεία παραγωγής τεκίλας Lobos 1707, η οποία πούλησε πλειοψηφικό μερίδιο στον γίγαντα των οινοπνευματωδών ποτών Diageo φέτος, σε μια συμφωνία για τα δικαιώματα της μάρκας της βότκας Cîroc.

#7 • Χουάν Σότο - 114 εκατ. δολάρια

Άθλημα: Μπέιζμπολ | Ηλικία: 26 | Υπηκοότητα: Δομινικανή Δημοκρατία | Εντός γηπέδου: 109 εκατομμύρια δολάρια | Εκτός γηπέδου: 5 εκατομμύρια δολάρια

Πενταπλώς νικητής του βραβείου Silver Slugger πριν κλείσει τα 26, ο Σότο ήταν πάντα προορισμένος να υπογράψει ένα τεράστιο συμβόλαιο παίκτη, αλλά ακόμη και ενάντια σε αυτές τις αυξημένες προσδοκίες, το 15ετές συμβόλαιο των 765 εκατομμυρίων δολαρίων που υπέγραψε με τους New York Mets τον Δεκέμβριο ήταν εκπληκτικό. (Εκείνη την εποχή, μόνο ένα άλλο συμβόλαιο στο άθλημα είχε ξεπεράσει τα 500 εκατομμύρια δολάρια, και αυτό ήταν το 10ετές συμβόλαιο του Shohei Ohtani ύψους 700 εκατομμυρίων δολαρίων με τους Los Angeles Dodgers, το οποίο ανέβαλε όλα τα συμβόλαια εκτός από 20 εκατομμύρια δολάρια για τουλάχιστον μια δεκαετία.) Μέσα σε λίγες μέρες από την υπογραφή του Σότο, οι πωλήσεις εισιτηρίων των Mets «εκτοξεύτηκαν», για να χρησιμοποιήσουμε την ορολογία του δισεκατομμυριούχου ιδιοκτήτη της ομάδας Steve Cohen, με ρεκόρ σε έναν αγώνα και ώθηση στη βάση καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν. Ο Soto θα επωφεληθεί επίσης πέρα ​​από τους μισθούς του χάρη σε προνόμια, όπως μια πολυτελής σουίτα και premium εισιτήρια για εντός έδρας αγώνες και προσωπικούς φύλακες ασφαλείας. Και εξακολουθεί να έχει τις συμφωνίες χορηγίας του, με συνεργάτες όπως τα ενεργειακά ποτά Celsius, το βιντεοπαιχνίδι Call of Duty και δύο εταιρείες με έδρα την πατρίδα του, την τράπεζα Banreservas και την μπύρα Presidente.

#8 • Καρίμ Μπενζεμά - 104 εκατ. δολάρια

Άθλημα: Ποδόσφαιρο | Ηλικία: 37 | Υπηκοότητα: Γαλλία | Εντός γηπέδου: 100 εκατομμύρια δολάρια | Εκτός γηπέδου: 4 εκατομμύρια δολάρια

Ο Καρίμ Μπενζεμά ακολούθησε τον κάποτε συμπαίκτη του στη Ρεάλ Μαδρίτης, Κριστιάνο Ρονάλντο, στη Σαουδική Αραβία το 2023, λαμβάνοντας μια τεράστια αύξηση για να υπογράψει με την Αλ-Ιτιχάντ του Σαουδαραβικού Pro League, αλλά οι φήμες τώρα λένε ότι ο Γάλλος επιθετικός ίσως ακολουθήσει την πορεία του Λιονέλ Μέσι και να βρεθεί στο αμερικανικό πρωτάθλημα του MLS. O νικητής της Χρυσής Μπάλας του 2022, έχει κατά νου ότι το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 θα διεξαχθεί στη Βόρεια Αμερική. Εκτός γηπέδου, ο Μπενζεμά παραμένει σε μεγάλο βαθμό μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, συνεργαζόμενος με μια επιλεγμένη ομάδα χορηγών, συμπεριλαμβανομένης της Adidas.

#9 • Σοχέι Οχτάνι - 102,5 εκατ. δολάρια

Άθλημα: Μπέιζμπολ | Ηλικία: 30 | Υπηκοότητα: Ιαπωνία | Εντός γηπέδου: 2,5 εκατ. δολάρια | Εκτός γηπέδου: 100 εκατ. δολάρια

Ο σταρ των Λος Άντζελες Ντότζερς, Σοχέι Οχτάνι θα εισπράττει 68 εκατ. δολάρια ετησίως από το 2034 από το τεράστιο συμβόλαιό του με τους Ντότζερς, αλλά πήρε εντυπωσιακά bonus από την κατάκτηση του World Series την περασμένη σεζόν. Εκτός από ένα δαχτυλίδι πρωταθλητή με ζαφείρια και διαμάντια, ο Οχτάνι πήρε μια επιταγή 477.441 δολαρίων, ένα μικρό ποσό συγκριτικά με τις επικερδείς συμφωνίες χορηγιών. Ο Οχτάνι, ο οποίος είναι ο νυν MVP του National League ως hitter που ελπίζει να επιστρέψει στο pitching αυτή τη σεζόν, συνεργάζεται με εταιρείες και στις δύο πλευρές του Ειρηνικού, συμπεριλαμβανομένων των New Balance και Beats by Dre στις ΗΠΑ και των προϊόντων περιποίησης δέρματος Kose και των ρολογιών Seiko στην πατρίδα του, την Ιαπωνία. Τον Μάρτιο, επτά μήνες αφότου υπέγραψε μια αποκλειστική συμφωνία παγκόσμιας κάρτας συναλλαγών με την Topps, μια δημοπρασία παρουσίασε μια μοναδική κάρτα με το αυτόγραφο του Ohtani και το λογότυπο από το παντελόνι που φορούσε όταν ολοκλήρωσε την πρώτη σεζόν του MLB. Η τιμή πώλησης της ήταν 1,07 εκατ. δολάρια.

#10 • Κέβιν Ντουράντ - 101,4 εκατ. δολάρια

Άθλημα: Μπάσκετ | Ηλικία: 36 | Υπηκοότητα: ΗΠΑ | Εντός γηπέδου: 51,4 εκατομμύρια δολάρια | Εκτός γηπέδου: 50 εκατομμύρια δολάρια

Ο σούπερ σταρ των Φοίνιξ Σανς, Κέβιν Ντουάρντ, έγινε τον Φεβρουάριο, μόλις ο όγδοος παίκτης του NBA που έφτασε ποτέ τους 30.000 πόντους στην κανονική σεζόν. Δυστυχώς η ομάδα του δεν τα κατάφερε το ίδιο καλά αφού έπεσε στην 11η θέση της Δυτικής Περιφέρειας, χάνοντας τα πλέι οφ και τροφοδοτώντας τις εικασίες ότι ο Ντουράντ θα μπορούσε να ανταλλαχθεί αυτό το καλοκαίρι. Ο 15 φορές All-Star που έχει μια σεζόν ακόμα στο συμβόλαιό του, για την οποία θα λάβει 54,7 εκατομμύρια δολάρια, κέρδισε το περασμένο καλοκαίρι ενα χρυσό Ολυμπιακό μετάλλιο στο Παρίσι με μια εμφάνιση που τον έκανε τον κορυφαίο σκόρερ της ομάδας των ΗΠΑ στους Καλοκαιρινούς Ολυμπιακούς Αγώνες. Επίσης, τον Αύγουστο, απέκτησε μερίδιο στην γαλλική ποδοσφαιρική ομάδα Paris Saint-Germain μέσω του επενδυτικού fund Arctos Sports Partners και έκτοτε έχει επενδύσει στην εταιρεία αθλητικών ειδών Homage.