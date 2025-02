Η λίστα πρώην παικτών του NBA που βρέθηκαν με εκατομμύρια στα χέρια τους, αλλά τα έχασαν όλα μετά την απόσυρσή τους από την ενεργό δράση, είναι εντυπωσιακά μεγάλη.

Ο λαμπερός κόσμος του NBA αποτελεί το όνειρο όλων των αθλητών που ασχολούνται επαγγελματικά με το μπάσκετ. Είναι το εισιτήριο στη δόξα, στην παγκόσμια αναγνώριση και φυσικά στον πλούτο. Οι περισσότεροι που καταφέρνουν να γίνουν μέλη των ρόστερ των ομάδων εξασφαλίζουν πλουσιοπάροχα συμβόλαια και φυσικά την οικονομική τους άνεση για το υπόλοιπο της ζωής τους. Είναι όμως πραγματικά έτσι;

Οι στατιστικές δείχνουν ότι περίπου το 60-65% των παικτών του ΝΒΑ χρεοκοπούν μέσα στα πέντε πρώτα χρόνια από την αποχώρησή τους από το πρωτάθλημα. Σύμφωνα με στατιστικά για τη σεζόν 2021-2022, ένας μέσος παίκτης κέρδιζε περίπου 8 εκατομμύρια δολάρια ετησίως. Δεδομένου ότι η καριέρα τους στο ΝΒΑ διαρκεί τουλάχιστον 4-5 χρόνια κατά μέσο όρο, τα κατά προσέγγιση κέρδη τους θα ήταν περίπου 30 εκατομμύρια δολάρια – 40 εκατομμύρια δολάρια, ένα σίγουρα τεράστιο ποσό για έναν μέσο Αμερικανό πολίτη. Πώς γίνεται λοιπόν ένας αθλητής του NBA να ξεμένει από χρήματα σε ένα τόσο σύντομο χρονικό διάστημα και να βρίσκεται χρεοκοπημένος;

Η λίστα πρώην παικτών του NBA που βρέθηκαν με εκατομμύρια στα χέρια τους, αλλά τα έχασαν όλα μετά την απόσυρσή τους από την ενεργό δράση, είναι εντυπωσιακά μεγάλη. Ιδού ορισμένοι από τους διάσημους παίκτες του NBA που αντιμετώπισαν σοβαρά οικονομικά προβλήματα όταν έκλεισαν τα φώτα και αποσύρθηκαν από τα παρκέ.

Ντένις Ρόντμαν - Κέρδη καριέρας: 27 εκατ. δολάρια

Κατά τη διάρκεια των είκοσι χρόνων του στο ΝΒΑ, ο Ντένις Ρόντμαν έγινε γνωστός ως ένας από τους καλύτερους αμυντικούς παίκτες όλων των εποχών, κερδίζοντας τον τίτλο του κορυφαίου ριμπάουντερ για επτά συνεχόμενες σεζόν, αλλά κυρίως λόγω της larger than life περσόνα του που κατάφερνε να επισκιάσει μέχρι και τον ίδιο τον Μάικλ Τζόρνταν όταν αγωνιζόταν στους Σικάγο Μπουλς.

Ο Ρόντμαν κέρδισε 27 εκατομμύρια δολάρια σε μισθούς κατά τη διάρκεια της καριέρας του στο ΝΒΑ, όντως κάποια στιγμή ο δέκατος πιο ακριβοπληρωμένος παίκτης στο ΝΒΑ, ωστόσο ο πλούσιος τρόπος ζωής με τις ατελείωτες σπατάλες και η προσωπικότητα του «κακού παιδιού», ήταν ένας κακός συνδυασμός που τελικά του κόστισε τη περιουσία του.

Ο Ρόντμαν «χτυπήθηκε» επίσης από πρόστιμα για παραβάσεις οδήγησης που συσσωρεύτηκαν σε τεράστια ποσά με το πέρασμα των χρόνων αλλά και πολλά έξοδα για διατροφή που πλήρωσε σε μία από τις πρώην συζύγους του. Πλέον ο Ρόντμαν συμμετέχει σε πολλά podcasts, έχει γράψει μερικά βιβλία, κυκλοφόρησε και τη δική του σειρά βότκας, ενώ θα είναι παραγωγός σε μία βιογραφική ταινία, κοινώς τα καταφέρνει καλύτερα από οικονομικής άποψης.

Ντάριους Μάιλς - Κέρδη καριέρας: 62 εκατ. δολάρια

«Όταν είσαι νέος, νομίζεις ότι τα χρήματα θα διαρκέσουν για πάντα», έγραφε ο Ντάριους Μάιλς. «Δεν με νοιάζει πόσο “περπατημένος” είσαι, ή πόσα έχεις στην άκρη, όταν από το να μην έχεις τίποτα φτάνεις στα 18, 19 σου να βγάζεις εκατομμύρια δολάρια, δεν πρόκειται να είσαι προετοιμασμένος για αυτό» τονίζει χαρακτηριστικά ο παίκτης που είχε μία τίμια καριέρα για οκτώ σεζόν, υπήρξε συμπαίκτης του Λεμπρόν Τζέιμς, είχε συμβόλαιο με την Nike, και μάλιστα έφτασε να παίξει και σε δύο ταινίες, το "Van Wilder" του 2002 με τον Ράιαν Ρέινολντς και το "Τhe Perfect Score" το 2004 με τους Σκάρλετ Γιόχανσον και Κρις Έβανς.

Ένας σοβαρός τραυματισμός στο γόνατο τερμάτισε απότομα την καριέρα του, με εκείνον να συνεχίζει να σπαταλά χρήματα δίχως αύριο, ενώ κάποιες λανθασμένες επενδύσεις τον οδήγησαν στην χρεοκοπία. «Ακούστε, χρειάζεται πολύς χρόνος για να χρεοκοπήσεις αγοράζοντας Ferrari», δήλωσε χαρακτηριστικά. «Αυτό που σας κάνει να τα χάσετε όλα είναι “σκιώδεις” επιχειρηματικές συμφωνίες. Κάνουν τα χρήματα να εξαφανίζονται γρήγορα».

Γκλεν Ράις - Κέρδη καριέρας: 67 εκατομμύρια δολάρια

Από τους πιο «pure shooters» στην ιστορία του NBA που μάλιστα την σεζόν 1996-1997 ήταν ο πιο εύστοχος παίκτης στην λίγκα στα τρίποντα με ποσοστό 47%, o Γκλεν Ράις είναι ένας από τους πιο διακεκριμένους παίκτες σε αυτή τη λίστα, με ένα πρωτάθλημα NBA στο ενεργητικό του και τρεις συμμετοχές σε All-Star. Το 2016, έγινε γνωστό ότι ο Ράις είχε φτάσει στο σημείο να δυσκολεύεται να πληρώσει τη διατροφή των παιδιών, περίπου 1.500 δολάρια μηνιαίως, με το δικαστήριο να συμφωνεί να την μειώσει στα 600 δολάρια.

Ένας από τους κύριους λόγους που έχασε τον πλούτο του ήταν η έλλειψη οικονομικού σχεδιασμού και επενδύσεων. Ξόδεψε χρήματα απερίσκεπτα και έκανε κακές επενδύσεις που δεν απέφεραν καμία απόδοση. Για να τα βγάλει πέρα, ο Ράις υπέγραφε πολλά αυτόγραφα ενώ πρόσφερε ιδιωτικές προπονήσεις. Ευτυχώς γι’ αυτόν κατάφερε να γυρίσει την τύχη του και πλέον έχει net worth περίπου 20 εκατ. δολάρια, ενώ εργάζεται στους Μαϊάμι Χιτ.

Λάρι Τζόνσον - Κέρδη καριέρας: 83 εκατ. δολάρια

Μια παραγωγική και προσοδοφόρα καριέρα συνήθως μεταφράζεται σε μια πιο ομαλή συνταξιοδότηση. Αυτό δεν ίσχυε για τον δύο φορές All Star και πρώην νικητή του Rookie of the Year, Λάρι Τζόνσον. Αν και κέρδισε με κόπο και ιδρώτα αξιοπρεπή χρήματα από τα συμβόλαια που έκλεισε στο ΝΒΑ, ο Τζόνσον τα σπατάλησε δίχως να το πολυσκεφτεί. Ο Τζόνσον έχει αποκτήσει πέντε παιδιά με τέσσερις διαφορετικές γυναίκες και το 2015, η διατροφή για τα παιδιά έφτασε συνολικά στα 120.000 δολάρια, τα οποία ο Τζόνσον δεν μπορούσε να πληρώσει, καταλήγοντας να κηρύξει πτώχευση.

Ντέρικ Κόλμαν - Κέρδη καριέρας: 87 εκατ. δολάρια

Ο Σακίλ Ο’Ονίλ έχει να το λέει πως ο Ντέρικ Κόλμαν είναι από τους ελάχιστους που κατάφεραν να καρφώσουν ποτέ στο πρόσωπό του. Ο βετεράνος του NBA ωστόσο δεν τα κατάφερε το ίδιο καλά με την διαχείριση των χρημάτων που έβγαλε από τα συμβόλαιά του, αφού υπήρξε ένας από τους καλύτερους νέους και πολλά υποσχόμενους παίκτες της εποχής του. Ο υπερβολικός τρόπος ζωής και τα ατελείωτα πάρτι, τον έφεραν γρήγορα σε δεινή οικονομική θέση, σε συνδυασμός με πολλές αποτυχημένες επενδύσεις. Ευτυχώς γι’ αυτόν έχει καταφέρει να αντιστρέψει το κλίμα και μάλιστα επέστρεψε και στο πανεπιστήμιο για να αποκτήσει πτυχίο Κοινωνιολογίας.

Σον Κεμπ - Κέρδη καριέρας: 90 εκατομμύρια δολάρια

Ο Σον Κεμπ, ένας από τους πιο θεαματικούς παίκτες που πέρασαν από το NBA, ο οποίος μαζί με τους Γκάρι Πέιτον είχαν δημιουργήσει μία ομάδα υπερθέαμα στους Σιάτλ Σούπερσόνικς, κατάφερε να εξαφανίσει πάνω από 90 εκατ. δολάρια. Ο έξι φορές All Star παίκτης που είχε υπογράψει ένα πλουσιοπάροχο συμβόλαιο με την Reebok, είδε τα ναρκωτικά και τις διατροφές να του εξαϋλώνουν τα έσοδα. Ο Κεμπ είχε επτά παιδιά με έξι διαφορετικές γυναίκες, κάτι που σημαίνει έξοδο για έξι χωρισμένες οικογένειες. Τα προβλήματα του μεγάλωσαν όταν συνελήφθη τον Μάρτιο του 2023 για συμμετοχή του σε ένα περιστατικό με πυροβολισμούς, αν και αφέθηκε ελεύθερος χωρίς να του απαγγελθούν κατηγορίες.

Βιν Μπέικερ - Κέρδη καριέρας: 100 εκατομμύρια δολάρια

Ούτε ο Βιν Μπέικερ ξέφυγε από την πεπατημένη, αφού αποτυχημένες επενδύσεις και καταχρήσεις ουσιών, τον βρήκαν να κάνει φύλλο και φτερό 100 εκατομμύρια δολάρια. Ένας από τους πιο δημοφιλείς παίκτες στην ιστορία των Μιλγουόκι Μπακς, που αποσύρθηκε μετά από 13 σεζόν έχοντας κατά μέσο όρο 15 πόντους και 7,4 ριμπάουντ ανά παιχνίδι, ο Μπέικερ πάλεψε με τον εθισμό του στο αλκοόλ και τελικά κατάφερε το 2014 να αλλάξει τρόπο ζωής ξεκινώντας από τη θέση manager σε ένα κατάστημα Starbucks. Το 2018 επέστρεψε στους Μπακς όπου εργάστηκε ως βοηθός προπονητή και μάλιστα βοήθησε την ομάδα και τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να κερδίσουν το πρωτάθλημα NBA το 2021.

Λατρέλ Σπρίουελ - Κέρδη καριέρας: 100 εκατομμύρια δολάρια

Ο Λατρέρ Σπρίουελ είχε ανέκαθεν τη φήμη «τρελού» ωστόσο αυτή εκτινάχθηκε με το επεισόδιο που είχε με τον προπονητή του Πι Τζέι Καρλίσιμο, όταν πήγε να τον πνίξει κατά την διάρκεια ενός αγώνα. Έβγαλε πολλά χρήματα από τους Νιου Γιορκ Νικς, αρνήθηκε 21 εκατομμύρια για τριετές συμβόλαιο από τους Μινεσότα Τίμπεργουλβς, και κατέληξε χρόνια μετά το τέλος της καριέρας του να αναγκάζεται να πουλήσεις τις δύο βίλες του και τα σκάφη του για να καταφέρει να πληρώσει τα προβλήματα που εμφανίστηκαν μετά την αγωγή που κατέθεσε εναντίον του η πρώην σύντροφός του για 200 εκατομμύρια δολάρια, αφού όπως ισχυρίστηκε ότι ο Σπρίουελ είχε υποσχεθεί πως θα στηρίξει εκείνη και τα τέσσερα παιδιά τους.

Αντουάν Ουόκερ - Κέρδη καριέρας: 108 εκατομμύρια δολάρια

Από τους πιο απολαυστικούς παίκτες που ηγήθηκαν των Μπόστον Σέλτικς στο ξεκίνημα του millennium, ο Aντουάν Ουόκερ κατάφερε να εξαφανίσει τα 108 εκατομμύρια δολάρια που έβγαλε μετά από 13 σεζόν στο ΝΒΑ, αφού αρνιόταν να φορέσει δύο φορές το ίδιο κουστούμι, ενώ υποστήριζε περίπου 70 φίλους και μέλη της οικογένειάς του σε διάφορες χρονικές στιγμές. Υπέγραφε υπέρογκα ποσά σε επιταγές χωρίς να γνωρίζει το γιατί, ενώ έπεσε και δύο φορές θύμα ληστείας. Τελικά και αυτός κατάφερε να ξανασηκωθεί μετά την οικονομική καταστροφή και να προσπαθήσει να ξαναφτιάξει τη ζωή του.

Άλεν Άιβερσον - Κέρδη καριέρας: 200 εκατ. δολάρια

O Άλεν Άιβερσον σημάδεψε το NBA με το στυλ του, καταλήγοντας ένας από τους πιο αγαπημένος σταρ της λίγκας, ωστόσο και αυτός είδε τα οικονομικά προβλήματα να του εξαφανίζουν 200 εκατομμύρια δολάρια και να τον αναγκάζουν να φτάνει να παίξει μέχρι την Τουρκία για να εξασφαλίσει λίγα έσοδα. Ο πλούσιος τρόπος ζωής και η κάκιστη διαχείριση χρημάτων τον οδήγησαν να κηρύξει πτώχευση και να πουλήσει έναντι 4,5 εκατ. δολάρια το σπίτι του στην Ατλάντα. Ωστόσο, ο Άιβερσον έχει υπογράψει ένα πανέξυπνο συμβόλαιο ζωής με την Reebok το 2001, το οποίο του εξασφαλίζει ένα σταθερό εισόδημα, ενώ θα του αποφέρει και το διόλου ευκαταφρόνητο ποσό των 32 εκατομμυρίων δολαρίων όταν κλείσει τα 55 του χρόνια.