Ξεκίνησε η κατασκευή του μεγαλύτερου υποθαλάσσιου τούνελ στον κόσμο - Από τη Δανία στη Γερμανία σε 7 λεπτά

Η Δανία και η Γερμανία βρίσκονται ένα βήμα πιο κοντά στη σύνδεση με τη μεγαλύτερη υποθαλάσσια σιδηροδρομική και οδική σήραγγα στον κόσμο. Το Fehmarnbelt Tunnel, αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα και πιο φιλόδοξα έργα υποδομών της ηπείρου, ένα τεράστιο έργο το οποίο αναμένεται να αλλάξει την Κεντρική Ευρώπη.

Ο Βασιλιάς της Δανίας, Φρειδερίκος Ι’, εγκαινίασε τη Δευτέρα 17 Ιουνίου το πρώτο τμήμα από τα συνολικά 89 κομμάτια της σήραγγας, που θα έχει μήκος 18 χλμ. και η οποία θα συνδέσει το νησί Lolland της Δανίας με το γερμανικό Fehmarn, αποτελώντας μία εναλλακτική λύση για την υπάρχουσα ακτοπλοϊκή υπηρεσία, η οποία κάθε χρόνο μεταφέρει εκατομμύρια επιβάτες.

The first #tunnel element of the Fehmarnbelt link between #Denmark and #Germany has been completed - Congratulations to all those involved!

The #EU #CEFTransport programme is supporting the project with over €1 billion.#EUGreenDeal pic.twitter.com/QqKfrpriva

— CINEA🇪🇺 (@cinea_eu) June 17, 2024