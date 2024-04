Η Ουκρανία επιτίθεται σε υποσταθμούς ενέργειας στη Ρωσία - Μόσχα: Καταρρίψαμε 50 drones

Η Ουκρανία επιτέθηκε σε οκτώ ρωσικές περιφέρειες με δεκάδες μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) μεγάλου βεληνεκούς νωρίς σήμερα, προκαλώντας το ξέσπασμα πυρκαγιάς σε μια αποθήκη καυσίμων και πλήττοντας τρεις υποσταθμούς ενέργειας, όπως δήλωσε στο Reuters πηγή των υπηρεσιών πληροφοριών του Κιέβου.

Η νυχτερινή επίθεση, την οποία επιβεβαίωσε το υπουργείο Άμυνας στη Μόσχα, πραγματοποιείται εν μέσω μιας ρωσικής εκστρατείας με αεροπορικά πλήγματα εναντίον του ενεργειακού συστήματος της Ουκρανίας και σφυροκόπημα πόλεων με πυραύλους και drones τις τελευταίες εβδομάδες.

Αντιμέτωπη με αυξανόμενη πίεση στο πεδίο της μάχης δύο και πλέον χρόνια μετά την έναρξη της πλήρους κλίμακας ρωσικής εισβολής, η Ουκρανία προσπαθεί να βρεί ένα σημείο πίεσης εναντίον του Κρεμλίνου θέτοντας στο στόχαστρο διυλιστήρια πετρελαίου και ενεργειακές εγκαταστάσεις μέσα στη Ρωσία χρησιμοποιώντας drones.

«Τουλάχιστον τρεις ηλεκτρικοί υποσταθμοί και μια βάση αποθήκευσης καυσίμων χτυπήθηκαν, όπου ξέσπασαν πυρκαγιές», ανέφερε η ουκρανική πηγή, επικαλούμενη βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που δείχνουν φωτιές να μαίνονται σε διάφορες τοποθεσίες.

“Lukoil is burning horribly”

Reaction of local residents to the work of 'unknown attack UAVs' and the burning oil depot of the Lukoil company in the 🇷🇺 village of Kardymovo, #Smolensk region pic.twitter.com/FFsaOsmzXa

— Intelligence NFA 🇬🇧🇺🇦 (@RsRobert78) April 20, 2024