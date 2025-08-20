Παγκόσμιο «πάγωμα» προσλήψεων από Novo Nordisk

Ο νέος διευθύνων σύμβουλος της Novo, Mάικ Ντούστνταρ, υπονόησε πως θα ξεκινήσει και κύμα απολύσεων.

Παγκόσμιο «πάγωμα» προσλήψεων ξεκινά να εφαρμόζει η Novo Nordisk, καθώς επιδιώκει να μειώσει το κόστος και να ανακτήσει τη θέση της στην ανταγωνιστική αγορά θεραπειών απώλειας βάρους.

Παράλληλα, ο νέος διευθύνων σύμβουλος της Novo, Mάικ Ντούστνταρ, υπονόησε πως θα ξεκινήσει και κύμα απολύσεων στα πλαίσια της αναδιάρθρωσης της εταιρείας, καθώς υπάρχει ανάγκη επίδειξης μεγαλύτερης πειθαρχίας και σύνεσης στις δαπάνες για συγκράτηση των αυξήσεων στα κόστη.

Η εταιρεία πίσω από τα Wegovy και Ozempic αγωνίζεται να ανακτήσει το έδαφος αφού έχασε το προβάδισμά της στην αγορά φαρμάκων κατά της παχυσαρκίας των ΗΠΑ από την Eli Lilly.

Το χαρτοφυλάκιο χαπιών απώλειας βάρους της Lilly θα ξεπεράσει το «οπλοστάσιο» της Novo φέτος και θα κατέχει περισσότερο από το ήμισυ της παγκόσμιας αγοράς αξίας 100 δισ. δολαρίων έως το 2030, εκτίμησε ο αναλυτής του Bloomberg Intelligence, Μάικλ Σαχ.

Το εργατικό δυναμικό της Novo αυξήθηκε κατακόρυφα σε περισσότερα από 78.000 άτομα τα τελευταία χρόνια, καθώς ο φαρμακευτικός κολοσσός έσπευσε να ενισχύσει την παραγωγή των επιτυχημένων προϊόντων της, Ozempic και Wegovy.