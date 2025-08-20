Επιχειρήσεις | Διεθνή

Παγκόσμιο «πάγωμα» προσλήψεων από Novo Nordisk

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Παγκόσμιο «πάγωμα» προσλήψεων από Novo Nordisk
Novo Nordisk / Πηγή Φωτογραφίας: Getty Images - Ideal Image
Ο νέος διευθύνων σύμβουλος της Novo, Mάικ Ντούστνταρ, υπονόησε πως θα ξεκινήσει και κύμα απολύσεων.

Παγκόσμιο «πάγωμα» προσλήψεων ξεκινά να εφαρμόζει η Novo Nordisk, καθώς επιδιώκει να μειώσει το κόστος και να ανακτήσει τη θέση της στην ανταγωνιστική αγορά θεραπειών απώλειας βάρους.

Παράλληλα, ο νέος διευθύνων σύμβουλος της Novo, Mάικ Ντούστνταρ, υπονόησε πως θα ξεκινήσει και κύμα απολύσεων στα πλαίσια της αναδιάρθρωσης της εταιρείας, καθώς υπάρχει ανάγκη επίδειξης μεγαλύτερης πειθαρχίας και σύνεσης στις δαπάνες για συγκράτηση των αυξήσεων στα κόστη.

Η εταιρεία πίσω από τα Wegovy και Ozempic αγωνίζεται να ανακτήσει το έδαφος αφού έχασε το προβάδισμά της στην αγορά φαρμάκων κατά της παχυσαρκίας των ΗΠΑ από την Eli Lilly.

Το χαρτοφυλάκιο χαπιών απώλειας βάρους της Lilly θα ξεπεράσει το «οπλοστάσιο» της Novo φέτος και θα κατέχει περισσότερο από το ήμισυ της παγκόσμιας αγοράς αξίας 100 δισ. δολαρίων έως το 2030, εκτίμησε ο αναλυτής του Bloomberg Intelligence, Μάικλ Σαχ.

Το εργατικό δυναμικό της Novo αυξήθηκε κατακόρυφα σε περισσότερα από 78.000 άτομα τα τελευταία χρόνια, καθώς ο φαρμακευτικός κολοσσός έσπευσε να ενισχύσει την παραγωγή των επιτυχημένων προϊόντων της, Ozempic και Wegovy.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Από την Αλάσκα στο Αιγαίο: Το επικίνδυνο προηγούμενο της ουκρανικής «διευθέτησης»

Ποιες εξαγγελίες μπαίνουν στο «καλάθι» της ΔΕΘ για τη στέγαση, τις συντάξεις και τις ασφαλιστικές εισφορές

IX: Έρχονται τα πρώτα πρόστιμα για 350.000 οχήματα χωρίς ΚΤΕΟ και τέλη κυκλοφορίας

tags:
Novo Nordisk
Εργαζόμενοι
Προσλήψεις
Απόλυση
Περικοπές θέσεων εργασίας
Wegovy

BEST OF LIQUID MEDIA

gazzetta
gazzetta reader insider insider