Ειδήσεις | Διεθνή

Πολωνία: Ρωσικό στρατιωτικό drone τύπου Shahed εξερράγη στο έδαφος

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Πολωνία: Ρωσικό στρατιωτικό drone τύπου Shahed εξερράγη στο έδαφος
Το αντικείμενο το οποίο προσγειώθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας σε αγρό καλαμποκιού στην ανατολική Ουκρανία είναι μια ρωσική εκδοχή του ιρανικού μη επανδρωμένου αεροσκάφους Shahed , δήλωσε στο Reuters ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών της Πολωνίας Πάουελ Βρόνσκι.

Τελευταία ενημέρωση 17:54

Το αντικείμενο το οποίο προσγειώθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας σε αγρό καλαμποκιού στην ανατολική Ουκρανία είναι μια ρωσική εκδοχή του ιρανικού μη επανδρωμένου αεροσκάφους Shahed , δήλωσε στο Reuters ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών της Πολωνίας Πάουελ Βρόνσκι.

Η αστυνομία είχε ανακοινώσει νωρίτερα ότι ένα άγνωστο αντικείμενο έπεσε σε ένα χωράφι στο χωριό Οσίνι στην ανατολική επαρχία Λούμπλιν, λίγο πάνω από 100 χιλιόμετρα από τα ουκρανικά σύνορα και περίπου 90 χιλιόμετρα από τη Λευκορωσία.

Από την έκρηξη που προκλήθηκε έσπασαν παράθυρα σε πολλά σπίτια, αλλά κανείς δεν τραυματίστηκε, ανέφερε το PAP.

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι βρήκε καμένα μεταλλικά και πλαστικά υπολείμματα στο σημείο και ότι είχε καεί καλαμπόκι σε μια περιοχή διαμέτρου 8-10 μέτρων γύρω από το σημείο όπου έπεσε το αντικείμενο.

Οι σειρήνες προειδοποίησης αεροπορικής επιδρομής ηχούσαν για περίπου μία ώρα πάνω από τα σύνορα στις περιοχές Βολίν και Λβιβ της Ουκρανίας περίπου τα μεσάνυχτα τοπική ώρα (21:00 GMT), σύμφωνα με μηνύματα του στρατού της χώρας που αναρτήθηκαν στην εφαρμογή Telegram.

Η Πολωνία βρίσκεται σε κατάσταση υψηλής επιφυλακής για αντικείμενα που εισέρχονται στον εναέριο χώρο της από τότε που ένας αδέσποτος ουκρανικός πύραυλος έπληξε το χωριό Πρζεβοντόφ της νότιας Πολωνίας το 2022, σκοτώνοντας δύο ανθρώπους.

Ο αναπληρωτής πρωθυπουργός Βλάντισλαβ Κοσίνιακ-Κάμις, ο οποίος υπηρετεί ως υπουργός Άμυνας, δήλωσε ότι το περιστατικό έχει ομοιότητες με περιπτώσεις όπου ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη πέταξαν στη Λιθουανία και τη Ρουμανία και ότι θα μπορούσε να υπάρχει σύνδεση με τις προσπάθειες τερματισμού του πολέμου στην Ουκρανία.

Η ρωσική πρεσβεία στη Βαρσοβία δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχολιασμό μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Από την Αλάσκα στο Αιγαίο: Το επικίνδυνο προηγούμενο της ουκρανικής «διευθέτησης»

Ποιες εξαγγελίες μπαίνουν στο «καλάθι» της ΔΕΘ για τη στέγαση, τις συντάξεις και τις ασφαλιστικές εισφορές

IX: Έρχονται τα πρώτα πρόστιμα για 350.000 οχήματα χωρίς ΚΤΕΟ και τέλη κυκλοφορίας

tags:
Πολωνία
Drone

BEST OF LIQUID MEDIA

gazzetta
gazzetta reader insider insider