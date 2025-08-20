Νέες θέσεις εργασίας με μισθό έως και 3.150 ευρώ στον Δήμο Αθηναίων

Ο Δήμος Αθηναίων αναζητά συμβούλους και προσφέρει μέση μηνιαία αμοιβή από 2.040 ευρώ έως 3.150 ευρώ (δηλαδή 24.600 ευρώ με 37.200 ευρώ για 12 μήνες).

Μέση μηνιαία αμοιβή από 2.040 ευρώ έως 3.150 ευρώ (δηλαδή 24.600 ευρώ με 37.200 ευρώ για 12 μήνες) συνολικής διάρκειας έως 8 ή 12 μηνών προσφέρει ο Δήμος Αθηναίων που αναζητά 3 συμβούλους και ειδικούς επιστήμονες, με σχετική προκήρυξη που αναφέρει περιέχει την επίμαχη αίτηση και όλα τα ζητούμενα στοιχεία. Ως έδρα υπηρεσίας ορίζεται η Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού, Ανθεκτικότητας, Καινοτομίας και Τεκμηρίωσης.

Ειδικότερα, ο Δήμος Αθηναίων ανακοίνωσε την σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου, τριών (3) ατόμων, χρονικής διάρκειας 8 - 12 μηνών, για την υλοποίηση του χρηματοδοτούμενου έργου ASCEND (Athens Superblock for Community Engagement and Neighborhood Development) του «Πιλοτικού Προγράμματος Πόλεων (Pilot Cities-Cohort 3)» της Κοινοπραξίας Net Zero Cities (NZC).

Σύμφωνα με την προκήρυξη, αναζητούνται:

Σύμβουλος / Ειδικός επιστήμονας για την οικονομική διαχείριση του ερευνητικού προγράμματος

Η πρόσληψη θα πραγματοποιηθεί με σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου, συνολικής διάρκειας έως 12 μηνών Η μέση μηνιαία αμοιβή ορίζεται σε 3.100 ευρώ, συμπεριλαμβανομένων όλων των νομίμων κρατήσεων, φόρων και ασφαλιστικών εισφορών. Ο ακριβής προσδιορισμός της μηνιαίας αμοιβής θα γίνεται βάσει της προόδου υλοποίησης του έργου. Το συνολικό ποσό της σύμβασης αντιστοιχεί στο γινόμενο της μέσης μηνιαίας αμοιβής επί τον αριθμό μηνών ενεργής απασχόλησης (δηλ. 37.200 ευρώ για 12 μήνες).

Σύμβουλος / Ειδικός επιστήμονας για υλοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων

Η πρόσληψη θα πραγματοποιηθεί με σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου, συνολικής διάρκειας έως 8 μηνών. Υπάρχει δυνατότητα παράτασης/ανανέωσης της σύμβασης, έως τη λήξη του έργου, ήτοι έως και τις 31/08/2026, χωρίς υπέρβαση του ανώτατου ορίου των 12 μηνών. Η συνολική χρονική περίοδος της πρόσληψης εκτείνεται από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως και την ολοκλήρωση του έργου (31 Αυγούστου 2026). Σε περίπτωση παράτασης του χρηματοδοτούμενου προγράμματος, δύναται να παραταθεί αντιστοίχως και η διάρκεια της σύμβασης, πέραν της αρχικής περιόδου Η μέση μηνιαία αμοιβή ορίζεται σε 3.150 ευρώ, συμπεριλαμβανομένων όλων των νομίμων κρατήσεων, φόρων και ασφαλιστικών εισφορών. Ο ακριβής προσδιορισμός της μηνιαίας αμοιβής θα γίνεται βάσει της προόδου υλοποίησης του έργου. Το συνολικό ποσό της σύμβασης αντιστοιχεί στο γινόμενο της μέσης μηνιαίας αμοιβής επί τον αριθμό μηνών ενεργής απασχόλησης (δηλ. 25.200 ευρώ για 8 μήνες).

Σύμβουλος για διάχυση αποτελεσμάτων ερευνητικού προγράμματος

Η πρόσληψη θα πραγματοποιηθεί με σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου, συνολικής διάρκειας έως 12 μηνών. Η συνολική χρονική περίοδος της πρόσληψης εκτείνεται από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως και την ολοκλήρωση του έργου (31 Αυγούστου 2026). Σε περίπτωση παράτασης του χρηματοδοτούμενου προγράμματος,

δύναται να παραταθεί αντιστοίχως και η διάρκεια της σύμβασης, πέραν της αρχικής περιόδου. Η μέση μηνιαία αμοιβή ορίζεται σε 2.050 ευρώ, συμπεριλαμβανομένων όλων των νομίμων κρατήσεων, φόρων και ασφαλιστικών εισφορών. Ο ακριβής προσδιορισμός της μηνιαίας αμοιβής θα γίνεται βάσει της προόδου υλοποίησης του έργου. Σο συνολικό ποσό της σύμβασης αντιστοιχεί στο γινόμενο της μέσης μηνιαίας αμοιβής επί τον αριθμό μηνών ενεργής απασχόλησης (δηλ. 24.600 ευρώ για 12 μήνες).

Δείτε ΕΔΩ την προκήρυξη με τα απαιτούμενα και επιπρόσθετα προσόντα και τη συνέντευξη

Θέσεις εργασίας στον Δήμο Αθηναίων - Υποβολή αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση με όλα τα ζητούμενα στοιχεία, και να την υποβάλουν μαζί με αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, και να την υποβάλουν είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Αθηναίων – Πατησίων 159 Αθήνα, Γραφείο Πρωτοκόλλου, Διεκπεραίωσης και Αρχείου, Ισόγειο, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Αθηναίων, Πατησίων 159, Σ.Κ. 11252, Αθήνα, Γραφείο Πρωτοκόλλου, Διεκπεραίωσης και Αρχείου, 5ος όροφος, απευθύνοντάς την στην Επιτροπή Αξιολόγησης της εν λόγω Ανακοίνωσης.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης της Ανακοίνωσης στο κατάστημα της υπηρεσίας, στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος καθώς και στο διαδικτυακό τόπο της υπηρεσίας μας. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Θέσεις εργασίας στον Δήμο Αθηναίων - Τα δικαιολογητικά

Οι υποψήφιοι για την κάλυψη των θέσεων πρέπει να έχουν όλα τα απαραίτητα τυπικά προσόντα και μετά την κατάθεση των απαραίτητων δικαιολογητικών θα αξιολογηθούν και με τη διαδικασία συνέντευξης από τριμελή επιτροπή. Απαραίτητα δικαιολογητικά: