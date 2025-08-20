Στους 795.588 οι άνεργοι στην Ελλάδα τον Ιούλιο

Σε 795.588 άτομα ανήλθε το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων στο μητρώο της ΔΥΠΑ για τον Ιούλιο 2025. Σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση, 426.724 άτομα (το 53,6%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο της ΔΥΠΑ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών και 368.864 (46,4%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο της ΔΥΠΑ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών.
Οι άνδρες ανέρχονται σε 247.143 άτομα (ποσοστό 31,1%) και οι γυναίκες ανέρχονται σε 548.445 άτομα (68,9%). Η ηλικιακή κατηγορία 30-44 ετών συγκεντρώνει τον μεγαλύτερο αριθμό εγγεγραμμένων μεταξύ των ηλικιακών κατηγοριών ο οποίος ανέρχεται σε 253.364 άτομα (31,8%). Το εκπαιδευτικό επίπεδο Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης συγκεντρώνει τον μεγαλύτερο αριθμό εγγεγραμμένων μεταξύ των εκπαιδευτικών επιπέδων ο οποίος ανέρχεται σε 359.845 άτομα (45,2%).
Μεταξύ των Περιφερειών της Χώρας η Περιφέρεια Αττικής και η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας καταγράφουν τον μεγαλύτερο αριθμό εγγεγραμμένων ο οποίος ανέρχεται σε 282.275 άτομα (35,5%) και 159.424 άτομα (20,0%) αντίστοιχα. Το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων, για τον μήνα Ιούλιο 2025, (αφορά τον αριθμό των δικαιούχων που πληρώθηκαν εντός του αντίστοιχου μήνα) ανέρχεται σε 110.948 άτομα, από τα οποία οι 104.211 (93,9%) είναι κοινοί άνεργοι και λοιπές κατηγορίες επιδοτούμενων ανέργων.
Οι 6.737 (6,1%) είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων. Οι άνδρες ανέρχονται σε 42.287 (38,1%) και οι γυναίκες σε 68.661 (61,9%). Από το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων 94.984 (85,6%) είναι κοινοί, 1.734 (1,6%) είναι οικοδόμοι, 6.737 (6,1%) είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων, 950 ( 0,9%) είναι εποχικοί λοιποί (αγροτικά), 6.486 (5,8%) είναι εκπαιδευτικοί και 57 (0,1%) είναι λοιποί.