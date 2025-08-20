Eurostat: Πανευρωπαϊκή πρωτιά της Ελλάδας στις ανεκπλήρωτες ιατρικές ανάγκες

Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, στην ΕΕ ο μέσος όρος των ατόμων από 16 ετών και πάνω με ανεκπλήρωτες ιατρικές ανάγκες διαμορφώθηκε στο 3,6% το 2024.

Το μεγαλύτερο ποσοστό ανθρώπων με ανεκπλήρωτες ιατρικές ανάγκες στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατείχε το 2024 η Ελλάδα, με 21,9% του πληθυσμού που χρειαζόταν ιατρική εξέταση ή θεραπεία να μην δύνανται να τη λάβουν λόγω οικονομικών ζητημάτων, μεγάλων λιστών αναμονής ή απόστασης από τους παρόχους ιατρικών υπηρεσιών.

Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, στην ΕΕ ο μέσος όρος των ατόμων από 16 ετών και πάνω με ανεκπλήρωτες ιατρικές ανάγκες διαμορφώθηκε στο 3,6% το 2024.

Στη λίστα με τα υψηλότερα ποσοστά ανθρώπων με ανεκπλήρωτες ιατρικές ανάγκες μετά την Ελλάδα, ακολουθεί η Φινλανδία με 12,4% και η Εσθονία με 11,2%. Στον αντίποδα, τα χαμηλότερα ποσοστά καταγράφηκαν στην Κύπρο με 0,1%, τη Μάλτα με 0,5% και την Τσεχία με 0,6%.

Συνολικά στην ΕΕ, τα άτομα που βρίσκονται στα όρια της φτώχειας επηρεάστηκαν περισσότερο με το 6% αυτών να αναφέρει ανεκπλήρωτες ιατρικές ανάγκες έναντι 3,2% όσων δεν κινδυνεύουν από την φτώχεια. Οι μεγαλύτερες διαφορές μεταξύ των δύο ομάδων του πληθυσμού παρουσιάστηκαν στην Ελλάδα κατά 12,7 ποσοστιαίες μονάδες, τη Ρουμανία κατά 10,7 μονάδες και στην Λετονία κατά 9,9 μονάδες.