Ryanair: Η Ελλάδα διαθέτει την 5η χειρότερη υπηρεσία ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας στην Ευρώπη

Σε επείγουσα αναμόρφωση του «χαοτικού» συστήματος Ελέγχου Εναέριας Κυκλοφορίας (ATC) κάλεσε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η αεροπορική εταιρεία Ryanair μετά από βλάβη του εξοπλισμού στο Κέντρο Εναέριας Κυκλοφορίας της Αθήνας την Τετάρτη 20 Αυγούστου λόγω της οποίας προκλήθηκαν καθυστερήσεις σε πτήσεις από και προς την Ελλάδα. Συνολικά, επηρεάστηκαν 12 πτήσεις της Ryanair και πάνω από 2.000 επιβάτες.

Όπως αναφέρει η Ryanair σε ανακοίνωσή της, μέχρι στιγμής το 2025 (1 Ιανουαρίου - 20 Αυγούστου), πάνω από 5.000 πτήσεις και περισσότεροι από 900.000 επιβάτες έχουν υποστεί αδικαιολόγητες καθυστερήσεις λόγω της κακής διαχείρισης στο ελληνικό Κέντρο Εναέριας Κυκλοφορίας και ελλείψεων προσωπικού, καθιστώντας την Ελλάδα την 5η χειρότερη υπηρεσία ATC ως προς τις καθυστερήσεις στην Ευρώπη.

«Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπό την Ursula von Derlayed-Again έχει δεσμευτεί να προάγει την ανταγωνιστικότητα και την αποδοτικότητα στην Ευρώπη, ωστόσο συνεχίζει να επιτρέπει την επαναλαμβανόμενη κακή διαχείριση στον τομέα της εναέριας κυκλοφορίας να διαταράσσει πτήσεις και επιβάτες», αναφέρει η ανακοίνωση.

Επιπλέον, τονίζει ότι «Η Ryanair έχει από καιρό ζητά την μεταρρύθμιση του ευρωπαϊκού ATC και καλεί όλους τους επιβάτες να επισκεφθούν την ιστοσελίδα «Ο έλεγχος εναέριας κυκλοφορίας κατέστρεψε την πτήση σου» (Air Traffic Control Ruined Your Flight) και να χρησιμοποιήσουν την διεύθυνση mail για να διαμαρτυρηθούν απευθείας στον αρμόδιο Υπουργό Μεταφορών και να απαιτήσουν μεταρρυθμίσεις.

Εκπρόσωπος της Ryanair δήλωσε:

«Είναι απαράδεκτο οι επιβάτες να συνεχίζουν να υποφέρουν από διαταραχές στον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας (ATC) ως αποτέλεσμα της επαναλαμβανόμενης έλλειψης προσωπικού ATC σε όλη την

Ευρώπη, και τώρα, ακόμη μία βλάβη εξοπλισμού σήμερα (20 Αυγούστου), αυτή τη φορά στην Αθήνα, η οποία ανάγκασε την καθυστέρηση 12 πτήσεων της Ryanair και πάνω από 2.000 επιβάτες της Ryanair. Πότε θα αναλάβουν δράση η Ursula von «Derlayed-Again» και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα λάβουν μέτρα για τη μεταρρύθμιση του ATC της ΕΕ και την προστασία των επιβατών από επαναλαμβανόμενες διαταραχές του ATC όπως αυτή;

Μέχρι στιγμής, το 2025 (1 Ιανουαρίου - 20 Αυγούστου), πάνω από 5.000 πτήσεις της Ryanair και πάνω από 900.000 επιβάτες της Ryanair έχουν υποστεί άδικες καθυστερήσεις λόγω της κακής διαχείρισης του ελληνικού ATC και της έλλειψης προσωπικού, καθιστώντας την Ελλάδα την 5η χειρότερη υπηρεσία ATC όσον αφορά τις καθυστερήσεις στην Ευρώπη.

Ενθαρρύνουμε όλους τους επιβάτες που έχουν επηρεαστεί από αυτές τις απαράδεκτες καθυστερήσεις του ATC να επισκεφθούν την ιστοσελίδα «Air Traffic Control Ruined Your Flight» και να απαιτήσουν τη λήψη μέτρων για τη βελτίωση του ανεπαρκούς συστήματος ATC της Ευρώπης».