Νέος CEO στην Target: Πιέσεις στη μετοχή - Η εικόνα στο β' τρίμηνο

Απώλειες 10% καταγράφει προσυνεδριακά η μετοχή της Target που ανακοίνωσε νέο CEO ενώ τα οικονομικά της μεγέθη ξεπέρασαν τις προβλέψεις των αναλυτών της Wall Street. Παράλληλα, ο αμερικανικός γίγαντας του retail επιβεβαίωσε το outlook για το υπόλοιπο του 2025 παρά το γεγονός πως οι πωλήσεις και η επισκεψιμότητα τόσο στα καταστήματα όσο και στην ιστοσελίδα της μειώθηκαν.

Η αμερικανική αλυσίδα λιανικής με έδρα τη Μινεάπολη στρέφει το βλέμμα της στο μέλλον με επιστροφή στην ανάπτυξη - διορίζοντας τον επόμενο Διευθύνοντα Σύμβουλό της. Ο Μάικλ Φιντέλκε, ο οποίος έχει διατελέσει οικονομικός διευθυντής, θα αναλάβει CEO tην 1η Φεβρουαρίου. Θα διαδεχθεί τον βετεράνο Διευθύνοντα Σύμβουλο με 20 χρόνια πείρας Mπράιαν Κορνέλ, θα γίνει εκτελεστικός πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της Target.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο 49χρονος Φιντέλκε περιέγραψε τις δύο δεκαετίες που εργάζεται στην εταιρεία ως «εμπειρία ζωής». και πρόσθεσε ότι γνωρίζει πώς μπορεί να είναι η πολυεθνική λιανεμπορική επιχείρηση στην καλύτερη εκδοχή της. Μάλιστα, τόνισε πως ξέρει τι πρέπει να γίνει και δεν θα περιμένει μέχρι τον Φεβρουάριο για να κάνει αλλαγές. Έθεσε τρεις προτεραιότητες:

Την αποκατάσταση της φήμης της Target ως ομίλου με κομψά και μοναδικά είδη Την παροχή μιας πιο συνεπούς εμπειρίας στους πελάτες Την πιο αποτελεσματική χρήση της τεχνολογίας.

Για το υπόλοιπο του τρέχοντος έτους, η Target αναμένει μια χαμηλή μονοψήφια ποσοστιαία μείωση στις πωλήσεις και τα προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή, περίπου 7 έως 9 δολάρια. Στο τρίμηνο που έληξε στις 2 Αυγούστου πέτυχε κέρδη 2,05 δολάρια ανά μετοχή έναντι πρόβλεψης για 2,03 δολ/μτχ και έσοδα 25,21 δισ. δολαρίων πάνω από την εκτίμηση για 24,93 δισ. δολάρια.

Οι ετήσιες πωλήσεις της Target είναι σχεδόν στάσιμες τα τελευταία τέσσερα χρόνια και η ασυνεπής απόδοσή της έχει δοκιμάσει την εμπιστοσύνη των επενδυτών της Wall Street. Η επισκεψιμότητα στα φυσικά της καταστήματα μειώνεται σχεδόν κάθε εβδομάδα από τα τέλη Ιανουαρίου, ενώ η μετοχή της υποχωρήσει περίπου 60% από το ιστορικό υψηλό της στα τέλη του 2021.